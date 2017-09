THURSDAY SEPT. 21, 2017

THURSDAY SEPT. 21, 2107

FS…LOTS OF MISC HOUSEHOLD ITEMS…COUCH…SEALY BED WTH FRAME AND SPRINGS….HOSPITAL BED….KITCHEN ITEMS……LF…GOOD RUNNING PICKUP FOR LOW $……308-778-6632

HB….MARIA…FROM MOM AND DAD

FS…POLYESTER TIRES…2-GOOD MUD AND SNOWS FOR A TRAILER OR SPARE…….2- OFF A S-15 GMC…205 70 R14…ON RIMS…..MISC LAWNMOWERS…..RIDING MOWER…NEEDS WORK…GOOD PROJECT FOR SOMEONE….GAMBLES BRAND…..308-763-1550–HAY SPRINGS

HB…MARIA–37TH….FROM SISTER

HB…TONY……FS..2 BOATS…MAKE OFFERS…760-3443

GA…BAG OF CONTAINERS…PICKUP AT 816 LARAMIE ON FRONT PORCH

FS…1998 CHEV CAVALIER CONVERTIBLE…135K MILES….PRICED REDUCED!!!!!…CALL FOR INFO….JOHN DEERE RIDING MOWER…CALL FOR INFO…..762-2072

LF…DOUBLE SIZE MATTRESS….763-8968

HB…JUDY

HB…JANICE FROM DANIEL

LF…PLUMBER TO DISCONNECT A CAST IRON BATH TUB…. 239-703-0337 IN ALLIANCE

YARD SALE….TODAY AT 735 HOMESTEAD…OPEN TIL 1 PM TODAY ONLY

ST MATTHEWS FUNDRAISER….CABBAGE BURGERS…1 TIME PER MONTH…CALL TO ORDER…$3 EACH OR $36 FOR BAKERS DOZ…READY BY 3 PM SATURDAY…..762-1965

FS…NETGEAR PREMIUM N750 DUAL BAND ROUTER…NEW IN BOX…$60 WORKS FOR CABLE OR SATELITE….CALL 308-339-0957-ALLIANCE

KEEP ALLIANCE BEAUTIFUL….HAS NEW INK CARTRIDGES….CALL FOR INFO…762-1729

HEARTLAND REAL ESTATE….6TH AND FLACK…762-2474…CHECK LISTINGS AT WWW.HEARTRE.COM

LF…GOOD WORKING WASHER AND DRYER FOR LOW $…..FS..SMALL DOG COAT…$10…..LG CELL PHONE COVER…$10……QEP 16″ TILE CUTTER…NEVER USED…$30……PET WATER DISPENSER…$10…SMALL BLACK DOG FOOD CONTAINER….760-4010

FS…LG WINDOW AC…WORKS GOOD…$100…….PIONEER AM/FM STEREO RECEIVER…$50…..SIZE 40 REG MENS SHEPLER SHEEP SKIN COAT..$100….CHARBROIL 2 BURNER GAS BBQ GRILL WITHOUT BOTTLE..$100….CALL 762-1182