THURSDAY SEPT. 14, 2017

FS…NICE SAMSUNG 50″ FLAT SCREEN TV….$500….762-7586 OR 760-5044

FS…1979 CORVETTE…CALL FOR INFO…308-225-2101…..FS…MISC 10′ CATTLE PANELS…..14.5″ WESTERN SADDLE…760-4158

FS…2-26″ BIKES….EXERCISE BIKE….4-TIRES…BBQ GRILL…SEE AT F-24 MEADOWS….MAKE OFFERS…….760-0347

GARAGE SALE….FRIDAY AND SAT…2632 CHEYENNE LANE…HAVE KITCHEN ITEMS…PLANTS…TABLES…BOOKS…DVD’S…CD’S…NICE HANDMADE JEWELRY…..7 AM – 2 PM BOTH DAYS

GA…6-SACKS OF MISC ITEMS…POTS AND PANS…KITCHEN ITEMS…ALSO HAVE A LOT OF GRAPES….SEE AT 615 MISSISSIPPI…. 760-3570..COME AND TAKE WHAT YOU WANT

FS…MISC GARDEN PRODUCE…MELONS…TOMATOS…AT 720 MISSISSIPPI….FS…CONCRETE BENCHES… HUSKER AND BRONCOS

GA…OLDER REFRIG….STILLS WORKS GOOD…COME AND GET IT…CALL 762-1127

KNIGHTS OF COLUMBUS FLU SHOT CLINIC AT HOLY ROSARY CHRUCH FROM 1-4:30 SATURDAY IN CHURCH BASEMENT….SUN. 11-3 AT LYCEUM…2 TYPES OF FLU SHOTS…PNEUMONIA…ETC…ALL ARE WELCOME…. AGES 6 AND UP

HB…BRIAN…FROM MOM AND DAD

LOST OR STOLEN ITEMS FROM AREA OF 4TH AND BIGHORN….PLEASE CONTACT 308-458-7519 OR CRIMESTOPPERS

FS…DRESSER….TV….AIR COMPRSSOR……LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..308-629-7043

GARAGE SALE….FRIDAY AND SAT….8-4 BOTH DAYS…1020 GRAND…HAVE LOTS OF ITEMS

LOST….BLACK AND PINK BACK PACK….BETWEEN MEADOWS AND DOWNTOWN….RETURN TO J-5 MEADOWS…. 308-464-0070 LEAVE MSG

CARNEGIE ARTS CENTER….STILL CAN REGISTER FOR SIP AND CREATE…CALL THE CARNEGIE 762-4571 BEFORE 4 PM

FS…LADIES COMPOUND BOW…MATTHEWS JEWEL…PINK COLOR HAS EVERYTHING TO GO WITH IT…….MISSION MENACE BOW…IN PINK CAMO….HAS EVERYTHING…….KIDS BOW…….HORNADAY RELOADING PRESS…NEW IN BOX…NEVER USED….308-760-1005

HEARTLAND REAL ESTATE…762-2474….6TH AND FLACK…..WWW.HEARTRE.COM

FS…TOMATOS…SMALL …MED…LARGE…$2 PER LB OR $1 IF YOU WANT A LOT….6 WATERMELONS….762-6640

FS…PORTABLE SHOOTING BENCH…FOLD UP STYLE WITH STOOL…LIKE NEW…$150…CALL JIM…605-484-2248

HB…PETE

FS…2-235 75 15 TIRES….GOOD SHAPE…ON FORD STEEL RIMS…$75 OR BEST OFFER……80 GAL UPRIGHT AIR COMPRESSOR…WORKS GOOD…$200 OR BEST OFFER…….HORIZONAL AIR COMPRESSOR…220 V…$100….CALL FOR INFO……760-7995

FS…2 TICKETS TO NU VS NORTHERN ILL….760-0226

AHS 1962 CLASS REUNION THIS WEEKEND…FRIDAY 1O-4 MEET AND GREET AT LESA MARIES COFFEE SHOP…POKER RUN…AT WESTSIDE EVENTS CENTER FRIDAY AND SAT NIGHTS AND SHELTER HOUSE