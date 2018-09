THURSDAY SEPT. 13, 2018

HB…ROGER–AT WESTCO……LAINEY AT DENTAL CLINIC

GA…MISC MAGIZINES…AMERICAN HUNTER…HANDYMAN…FIELD AND STREAM…HOME MACHANIC….COUNTRY…POPULAR SCIENCE……NEW AND OLD ISSUES….COME AND GET THEM…..1305 E 3RD-ALLIANCE

FS…HYLA VAC/STEAM CLEANER……30+ BUDWEISER MUGS….MAKE OFFERS….8 DRAWER DRESSER…….308-458-7760

PILLARS FOR THE PARK WITH 385 CRUISERS….ROAD RALLY/GOLF RUN…SATURDAY…..9 WEST OF KNIGHT MUSEUM…$20…ROUTE WILL BE, ALLIANCE…BEREA…HEMINGFORD…WILL VISIT NURSING HOMES

FS…HOLLOW CORE INTERIOR OAK DOOR…24″…$20…..BOX AND 1/2 COLATED NAILS FOR AN AIR GUN…ZINC COATED…$25…..760-0872

HOUSEHOLD SALE….919 PLATTE….FRIDAY, NOON-7…SAT. 8-4…LARGE AND SMALL ITEMS…MOSTLY HOUSEHOLD ITEMS……..LF…HELP SATURDAY MORNING TO HELP CARRY OUT ITEMS.. 8-10 AM…CALL 760-0588

HB…DENNIS

YARD SALE…..1004 CHEYENNE….FRIDAY, 3-6:30…..SAT. 9-1……FURNITURE…DISHES…KITCHEN ITEMS…LOTS OF LADIES COLTHES…ETC

LF….12″ TRAILER HOUSE FRAME…2 PIECES 10′ LONG….FS….2 COMMERICAL GRADE WELDERS….AIR PRODUCTS COMBO 160…TRI-ARC 160 WITH AC/DC STICK…MIG…TIG SET UP ON ONE…WILL SELL TOGETHER…BOTH ON CARTS….760-1396

FS…NICE THROW PILLOWS…DIFFERENT SIZES….50 CENTS EACH….2-NEW PIECE MAKER QUILTS…VERY COLORFUL…..$50 EACH…..308-458-7519

FS…27″ MENS 10 SPEED BIKE…$35…..HITCH AND RECIEVER…$65…760-0076

FS…2 WHEEL TRAILER…$200…..2003 FORD 350 VAN….SEE BOTH AT 710 YELLOWSTONE

GARAGE SALE…2531 SO. HIWAY 385…FRIDAY AND SAT…9-3 BOTH DAYS….LOTS OF ANTIQUES….COOKIE JARS….WATCH FOR THE SIGNS

GARAGE SALE….SATURDAY ONLY…239 W 21ST….7-3

LF…ZUCHINNI…..760-7765

FS…LARGE CHEST FREEZER……OAK, WALL UNIT BEDROOM SET…..760-4096

FS….BOX OF MACHANICS TOOLS FOR ENGINE WORK….NEED TO TAKE THE WHOLE BOX…$175……SET OF COLLECTIBLE CAR TIRES…CORRECT FOR A 1974-75 CAR…WHITE WALL STEEL BELTED RADIALS…$100 FOR THE SET OF 4…….LOTS OF MISC COLLECTIBLES…..FRAMED ITEMS…ADVERTIZING ITEMS….ETC….760-9311

MOVING SALE….1424 BUCHFINCH…SATURDAY ONLY….8-4

FS…1998 CHEV LUMINA…$500….RUNS GOOD…NEEDS MUFFLER AND SERVICE….NEW BATT …GOOD TIRES….SEE AT 710 YELLOWSTONE OR CALL MATT AT 762-4723 AFTER 5

YARD SALE…MULTI-FAMILYS….FRIDAY ONLY….821 BOX BUTTE…10-?

FS…MARTINS FIRE TRUCK…RED 1942 GMC…MAKE OFFERS…SEE AT 710 YELLOWSTONE