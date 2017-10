THURSDAY OCT. 19, 2017

FS…NEW CORDLESS PHONE AND ANSWERING MACHINE….$25…DOG SELF WATER AND FEEDER BOWLS….MAKE OFFERS…..2-DREAM CATCHERS….LF…GOOD WORKING DRYER….760-4010

FS…EX650 HONDA GENERATOR….ALUM TOOL BOX FOR PICKUP BED…763-8742

FS…VINTAGE HIAWATHA GIRLS BIKE….BACK TIRE FLAT…FRONT OK…WITH ORIGINAL PAINT ON FENDERS…..FS…NEW TIRE CHAINS…SET OF FULL SIZE RUNNING BOARDS WITH BRACKETS….763-1550–HAY SPRINGS

MULTI FAMILY GARAGE SALE…2632 CHEYENNE LANE…7-2 FRIDAY AND SAT….8-2 SUNDAY….ANTIQUE HATS…XMAS ITEMS…NICE JACKETS…AND OTHER MISC ITEMS

FS…NICE SET BINOCULARS…10 X 30 VARIABLE POWER…WITH CASE…$30….BOX OF MISC. ANTIQUE BOOKS…VARIOUS PRICES…..1964 TEXACO FIRE CHEIF FIRE HAT…$60…CALL FOR INFO….760-9311

FS…1 LARGE ORANGE PUMPKIN…..2-LARGE BUMPY GORDS….MEDIUM ORANGE PUMPKINS…SMALL WHITE PUMPKINS….2 ODD COLOR PUMPKINS…SQUASH…SMALL DECORATIVE PUMPKINS AND GORDS…..SMALL CARROTS AND GREEN TOMATOS….AND A FEW SMALL HEDGEBALLS…762-6640

GA…NOT WORKING LAWN MOWER AND SPREADER….FS…1989 BUICK PARK AVE…RUNS GOOD…GOOD TIRES…NEW BATT…$1500…CALL FOR INFO….762-3492

LF…LARGE GREEN HUBBARD SQUASH….760-4455

720 MISSISSIPPI….PUMPKINS…10-4 FRDAY..LAST DAY..SPECIAL PRICES

HB…ROB

FS…MEDIUM SIZE ENTERTAINMENT CENTER..$20…..ADMIRAL ANTIQUE CONSOLE STEREO…NEEDS SPEAKERS…$5……35″ RCA BOX STYLE TV…WORKS GOOD…$10……..CORNER STYLE COMPUTER DESK…$10…..LOOKING FOR CANNING JARS OR JELLY JARS….762-3816

FS…1990 FORD CONVERSION VAN…LANDMARK SPECIAL…31K ORIGINAL MILES….$2000….760-3606

HEARTLAND REAL ESTATE…LOTS OF LISTINGS IN THE 60K RANGE…WWW.HEARTRE.COM

FS…1997 CHEV CAVALIER…760-5383……FS…GRANDFATHER CLOCK AND DREESSER….629-7043

FS…MOWER/MOTORCYCLE LIFT…..MTD RIDING MOWER…AIR COMPRESSOR….12.5″ DELTA WOOD PLANER…..JIG FOR TABLE SAW…MENS DIAMOND RING…..762-4411….760-4552

HB…JET

FS…UPRIGHT FREEZER….LARGE SIZE…LIKE NEW…CLEAN…$50…760-1275

FS…2 CROME SPOKE RIMS…15 X 8….760-4573

LF…2-SNOW TIRES…225 R 14……FS..RIDING MOWER…$300….HITCH AND RECEIVER…$95……760-0076

HB…JET

FS…1994 CHEV CAVALIER…CONVERTIBLE…RUNS GOOD…READY TO DRIVE….762-2072

FS…LOUPOLD 30 X 60MM LENSE SCOPE..EXCELLENT CONDITION..$250…READY TO USE….760-2408