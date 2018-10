THURSDAY OCT. 17, 2018

FS…CAMPER JACKS….LIKE NEW FERTILIZER SPREADER…$20 EACH….1975 CHEV. VAN…FORMER AMBULANCE…..$400…WILL TRADE FOR A CAMPER TRAILER……763-8968

FS….5′ OAK TABLE WITHOUT CHAIRS…$80…..NICE 4- DRAWER, HARD WOOD CHEST OF DRAWERS…$50…..760-7696

FS…KENWOOD HOME STEREO SYSTEM WITH 5 DISC CD/DVD…2-3′ SPEAKERS WITH AM/FM RECEIVER..$150……DRESSER….308-458-7678

HB…BUNCH BAR–FRIDAY

MAKE AN OFFER…YARD SALE…912 EMERSON…IN BACK GARAGE…4-5 FAMILIES….FURNITURE….DECORATIVE ITEMS…SHELVES….FRIDAY AND SAT…8-3

GA…OLDER UPRIGHT PIANO….COME AND TAKE IT….IN ALLIANCE…CALL 760-1900

FS…CUB CADET TRACTOR…MODEL 169 HYDROSTATIC…15 HP…WITH 48″ MOWER DECK…SNOW/DIRT BLADE….SNOW BLOWER….TILLER….5′ SICKLE BAR MOWER….BLOWER/VAC….WOULD LIKE TO SELL ALL TOGETHER…$4200 FOR EVERYTHING………LF…LIGHT BAR GPS FOR A TRACTOR..TO BUY OR BORROW….760-8471

FS..FRANKLIN FREE STANDING FIREPLACE…WORKS GOOD…$30…READY TO USE……760-5517

FS…1997 AUDI CONVERTIBLE…RUNS GOOD…$1700….307-359-3860

FS…BROWN ROCKER/RECLINER…$100…..WWII BOOKS….CALL FOR INFO…762-5930

FS…LIKE NEW, ADULT SIZE…BLUE MOUNTAIN BIKE….432 LANE ONE AT GOOD SAM….760-5479

FS…36″ X 80″ LARSON SCREEN DOOR…$20….762-1872 LEAVE MSG

FS…MISC PILLOWS…50 CENTS EACH……COCA COLA DISC STYLE PHONE…$20……ANTLER STYLE CHANDLIER…$30…..MISC WROUGHT IRON CANDLE HOLDERS…..LITTLE KIDS OAK BENCH WITH STORAGE…..SEVERAL TWIN SIZE QUILTS…$50 EACH…..308-458-7519

FS…CRAFTSMAN 10″ RADIAL ARM SAW…..SCROLL SAW….760-5040

FS…2003 FORD 350 VAN….RUNS GOOD…READY TO DRIVE….$2000 OR BEST OFFER…..762-2072