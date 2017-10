THURSDAY OCT. 12, 2014

THURSDAY OCT. 12, 2017

YARD SALE…FRI AND SAT…9-2 BOTH DAYS….504 CHEYENNE IN BACK IN GARAGE AND DRIVEWAY….FURNITURE…BEDS…DRESSERS…5-6 TABLES OF JEWELRY

FS…2 LARGE KNEE BRACES…$5 EACH….762-8555

MULTI FAMILY GARAGE SALE…2632 CHEYENNE LANE…FRIDAY AND SAT…7-2 BOTH DAYS….WEDDING CAKE PANS…8 PLACE SETTNG OF HOLIDAY DISHES…FLOOR SWEEPER…SMALL TV….KITCHEN ITEMS…SWEATERS…JACKETS….HANDMADE JEWELRY

FOUND…NICE PHONE…5TH AND MISSISSIPPI….WORKS…CLAIM BY CALLING 308-458-7544

FS…TALL ROUND PEDESTAL TABLE WITH 2 SWIVAL BAR STOOLS…VERY NICE CONDITION…760-4353

HB…JIM……WILL TRADE A BUNK BED SET FOR A GOOD CONDITION TWIN BED…..GA… SWING SET….. SEE AT 472 CODY ….763-9025…763-8960

FS…11 VINYL WHITE FENCE PANELS…$100 FOR ALL…..2 BURNER CHARBROIL BBQ GRILL WITH COVER…$100……PIONEER AM/FM STEREO RECEIVER…$50……LG WINDOW AC..$100…..MENS SIZE 40 REGULAR WESTERN STYLE SHEEPSKIN COAT…$100….762-1182

HB…BROOKLYN–9TH

FS…GLASS TOP STOVE…IN GOOD CONDITION…$125….READY TO USE….FS…2004 CHEV. MALIBU…146K MILES…RUNS GOOD…AUTO START…CD…$3000….760-8418

FS…LAZY BOY RECLINER…..PA SYSTEM WITH MICS AND SPEAKERS…763-8794 CALL FOR INFO

FS…DOG WATER AND FOOD FEEDERS….MAKE OFFERS…..LF…GOOD USED CARPET PIECES…..LF..GOOD USED DRYER……760-4010

HEARTLAND REAL ESTATE….CHECK LISTINGS AT WWW.HEARTRE.COM ….CALL 762-2474

GARAGE SALE….2ND AND BLACKHILLS…TODAY FROM…12-4… STORAGE UNIT #32…LOTS OF TOOLS….DISHES…CHINA…HOUSEHOLD ITEMS

FS…4′ ROUND STOCK TANK…2′ DEEP WILL HOLD 180 GAL….WITH INSULATING SYSTEM….$75….FS..OLDER HEAVY DUTY CEMENT MIXER WITH ELECT MOTOR…$100……760-2332

FS…2 TICKETS TO NU VS OHIO ST….WEST SIDE…GOOD SEATS…CALL FOR INFO AT 762-5215…LEAVE MSG

LF…ADULT DIRT BIKE OR MOTORCYCLE….FOR COMUTING TO WORK…CALL 760-6380

LF…REGULAR SIZE WHEEL CHAIR…..308-760-1461

LF…PARTS FOR A 1995 FORD EXPEDITION…..GOOD USED TIRES FOR EXPEDITION…308-629-7043

LF…SOMEONE TO RAKE LEAVES…..760-8688