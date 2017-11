THURSDAY NOV. 30, 2017

SENIOR CENTER…BOOK CLUB ON FRIDAY…9:30-10:30 AM…BRING A CHRISTMAS STORY TO SHARE…ALL ARE WELCOME…COFFEE AND COOKIES SERVED……..FS…TOBI STEAM CLEANER…GOOD CONDITION GOOD FOR DRAPES OR HEAVY DUTY CLEANING…MAKE OFFERS…762-3096

FS…BLACK DIAMOND RAILS…ADULT XMAS PARTY….FRIDAY DEC. 1 AT EAGLES SOCIAL HOUR 6 PM…DINNER 7 PM…CASINO NIGHT AT 8…MEMBERS ONLY….$6 PERSON………..BLACK DIAMOND KIDS PARTY…SAT AT ALLIANCE THEATER…MOVIE “COCO” AT 2 PM…SANTA AT 1 PM…TREATS FOR KIDS…..MEMBERSHIPS AVAILABLE AT DOOR AT BOTH EVENTS

LF….GOOD WORKING VHS VCR PLAYER…….INSIDE ANTENNA FOR A FLAT SCREEN TV…..763-1954

FS…XBOX 360……GA..POMERIAIAN…..308-279-2108

FS…MOBILITY SCOOTER…NEEDS BATTERIES…$50…..2-DESK CHAIRS…$5 EACH……308-458-7519

FS…LADIES WINTER COAT…XL…WHITE WITH HOOD-KNEE LENGTH…NEW..$25….BLACK ONYX EAR RINGS…$20….LADIES WINTER BOOTS…SIZE 8…NEW…$30…CALL ANYTIME…760-1207

FS…MOTORGUIDE TROLLING MOTOR..12 V, 35 LB THRUST…760-6859

LF…HELP WITH SNOW REMOVEL AT ALLIANCE PLAZA….CALL MATT….762-4723 AFTER 5 PM

HAVE LOTS OF FIREWOOD…COME AND CUT WHAT YOU NEED…CALL FIRST…….FS..NICE 2 CUSHION SOFA..MULTI CLORED…WITH 2 PILLOWS…..ROCKER/RECLINER CHAIR…BURGANDY…$300 FOR BOTH CALL 487-3426

LF…GOOD RUNNING, NEWER SEDAN STYLE CAR….762-1436 OR 760-0948

FS…1971 FORD GALAXY…LOW MILES…NICE INTERIOR…RUNS GOOD…CALL FOR INFO…762-2072

GA…8 YOUNG ROOSTERS….4 MONTHS OLD…MULTICOLORED..CALL FOR INFO…760-5447

FS…3-MOUNTAIN BIKES….ADULT SIZE…2-MENS….1-LADIES WITH YELLOW TIRES AND RIMS…SEE AT 1012 PLATTE…..LF…RIDING MOWER WITH SNOW BLADE….760-8470

FS…EAR CORN…SEVERAL TON….487-3603

HEARTLAND REAL ESTATE…LOTS OF LISTINGS ON BOX BUTTE AVE CHECK WWW.HEARTRE.COM 762-2474

FS…NEW METAL/ALUM ADULT WALKER…$15….NEW SIZE 6 LADIES ZIP UP STYLE BOOTS…$15….308-458-7519

FS…TOTE OF LARGE WHITE XMAS LIGHTS…WITH REPLACEMENT BLUBS…$50 FOR ALL…760-6365