THURSDAY NOV. 29, 2018

BLACK DIAMOND RAILS CHILDREN’SS CHRISTMAS PARTY….AT ALLIANCE THEATER…SAT. DEC. 1…SHOWING.. RALPH BREAKS THE INTERNET….SEE SANTA AND MRS CLAUS FROM 1-2…MOVIE AT 2…TREATS…GOODY BAGS…MEMBERS ONLY….MEMBERSHIPS AT THE DOOR

FS…6 PACKS OF HEARING AID BATTERIES…RAY-O-VAC…6 IN A PACKAGE… SIZE 13…$10 FOR ALL…760-8018

FS…ADJUSTIBLE METAL BED FRAME….EXCELLENT CONDITION….$20…762-6909

DOBBYS FRONTIER TOWN….THANKS TO ALL VOLUNTEERS….ITS BEEN A GREAT YEAR….WWII BARRACKS IS BEING RESTORED…ANY MEMORIBILLA IS WELCOME….ANY DONATIONS ARE ACCEPTED…ANY VOLUNTEERS ARE WELCOME….GROUPS…ORGANIZATIONS…CONTACT LORI FOR INFO…..762-7157

FS…CERAMIC PLANTER ON WOOD STAND….LIKE NEW….$3…..3 BAGS OF WAX, GOOD FOR HOMEMADE CANDLES….HAVE SOME JARS AND CONTAINERS TO USE…..ANTIQUE 1910 LUMBER CAMP COLLECTIBLE BOTTLE…$20……..GINGER BREAD HOUSE COOKIE JAR…MAKE OFFERS…..308-458-7519

FS…FERTILIZER SPREADER…$3…763-8968

FS…HITCH AND RECEIVER..$65……FS…SMALL AMP FOR A GUITAR….$40…WORKS GOOD……..LF…ROTOTILLER..ANY CONDITION…760-0076

FS…NICE ARTIFICAL 7.5′-8′ BALSAM FIR TREE….HAVE LIGHTS TO GO WITH IT…$60 FOR ALL….762-4290

LF….STRINGS OF LIGHTS FOR THE FIRE TRUCK…DROP OFF AT 710 YELLOWSTONE