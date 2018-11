THURSDAY NOV. 1, 2018

INDOOR MOVING SALE….808 NIOBRARA…SAT…8 AM…NEW ITEMS ALL THE TIME…CEDAR CHEST…LOTS OF COKE-A&W-PEPSI BOTTLES….QUEEN BED…DRESSER…BUFFETT…HOSPITAL BED….POWER CHAIR….CALL FOR INFO 762-7217

FOUND….SMALL MALMUTE/HUSKY DOG….RUNNING AROUND 2ND-3RD AND POTASH…HAS A COLLAR…CLAIM THERE

FS…SET OF CAMPER JACKS…$10……FERTILIZER SPREADER…$10….2-10 SPEED BIKES…$10 FOR BOTH……MEDIUM PLASTIC DOGHOUSE…$5….SMALL UTILITY TRAILER WITH SIDE BOARDS…$50…763-8968 OR SEE AT 919 EMERSON

HB…ALISA

RECEPTION FOR HONOR FLIGHT….AROUND 10:45 AM AT TERRY’S CORNER….CALL CRAIG IF INTERESTED IN JOINING PATRIOT GUARD RIDERS….760-0884

FS…2005 CHRYS TOWN AND COUNTRY MINI VAN…..2 BR MOBILE HOME…308-520-4985–IN NORTH PLATTE

LF…PUMPKINS…WILL PICKUP….308-760-4515 LEAVE MSG

FS…NEW COCA COLA DISC STYLE PHONE…$20…..OLD LUMBER CAMP COLLECTIBLE BOTTLE FROM THE 1920’S….STERLING SILVER ICE BUCKET…$20…..308-458-7519

LF…PART TIME WORK OF ANY KIND….763-1954

FS…SAMSUNG 4G GALAXY S4 PHONE…GOOD CONDITION..VERIZON..$100…….HAVE 2 LARGE BUSHES LIKE TO HAVE SOMEONE TO TAKE OUT…..FS…TACKLE BOX…$10….762-1182

LF…FOOS BALL OR SOCCER TABLE…..ELIPTICAL EXERCISE BIKE… 762-3898

FS…BROWN RECLINER…$100…..BARRELL STYLE WOOD BURNING STOVE..$50….. CALL FOR INFO AT 762-5930

FS…..8 WEEK OLD…. FEMALE PIT BULL ….760-5474