THURSDAY MAY 9, 2019

FS…1997 FORD AEROSTAR VAN…$600….LF…MALE OR FEMALE CHIHUAHUA…..760-5155

FS…LIKE NEW, 16″ TIRES….MICROWAVE OVENS…..MISC HOUSEHOLD ITEMS….LF…GOOD RUNNING CAR FOR LOW $……308-778-6260…SEE AT 323 SOUTH GRAND AVE.

FS…55″ FLAT SCREEN, SAMSUNG TV….ASKING $200…WORKS OK….CALL FOR INFO…760-7632…SEE AT 1648 COLORADO

HB….LINDA–SAT…FROM DAUGHTER AND GRAND KIDS…HAPPY MOTHERS DAY TOO!!

FS…4-COW BELLS……FS…MOBILITY SCOOTER…NEW, NEVER USED…$1500….762-2072

FS…ANTIQUE WOOD 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS…$250….46″ BOOK SHELF…$40……6.5′ TALLER BOOK SHELF…$75…..6- STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL….762-5930

GARAGE SALE….SAT…2503 BIGHORN DRIVE….9 AM -?…..HAVE MISC FURNITURE…OTHER ITEMS TOO

HB…MARIO–FROM SISTER

FS…PLASTIC AND WIRE STYLE DOG KENNELS……BABY GATE…..760-5040