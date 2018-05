THURSDAY MAY 31, 2018

YARD SALE….718 WEST 2ND….FRI..3-6…SAT 9-3…MISC MOPAR PARTS…DVDS… TOYS… CLOTHES…PICKUP

GARAGE SALE….2830 EMERSON…..FRIDAY..8-?…SAT..9:30 – ? HAVE A TILLER…GOLF CART….CLOTHES…VINTAGE RADIOS….CAR PARTS

FS…AIR COMPRESSOR…REDUCED TO $100…JIG FOR TABLE SAW…$50 CHEV SUBURBAN/VAN SHOP MANUALS…..1982 JEEP MANUAL….81/82 KAWASAKI 1000/1100 SHOP MANUAL…MAKE OFFERS….ANTIQUE DOOR…36″ X 82″ WITH OVAL GLASS…REDUCED PRICE……LF…MANTIS STYLE ROTOTILLER…..762-4411….760-4552

GARAGE SALE…1204 BOX BUTTE….NOW TIL 6 PM…TODAY ONLY

FS…3 BAGS OF LADIES XL..XXL CLOTHES….GOOD CONDITION…WILL SELL ALL FOR $3….762-8555

FS…LARGE PET CARRIER…$45……FS…REMINGTON 2 CYCLE WEED EATER…LIKE NEW…$80….760-2922

FS…2010 CHEV IMPALA…V6…97K MILES….HAS MINOR DAMAGE…ASKING $4500…..762-1289

FS…LARGE BLUE RECLINER…$500…..COUCH…$35…..BROWN RECLINER…$100 OR BEST OFFER….762-5930

FS…CRAFTSMAN EDGER…NEEDS CARB WORK…$25…..DINING ROOM TABLE WITHOUT CHAIRS…$20……NICE CHESS SET OF WHISKEY DECANTORS…IN ORIGINAL BOXES…CALL FOR INFO…..760-4350

FS…HAVE 2 ROOMS FOR COOL DEADWOOD NIGHTS….AT BULLOCK HOTEL….WITH PARKING PASSES…..3-NIGHTS….AUG. 23-26….CALL FOR INFO….762-1404…760-6412

LF…OLD CAR PARTS…SIGNS…MISC COLLECTIBLES…ETC…THURSDAY AND FRIDAY….CALL 760-9311

FS…NICE DINING ROOM TABLE WITH LEAF AND 4 CHAIRS ON CASTORS…VERY GOOD CONDTION….ASKING $250 OR BEST OFFER…..487-3527…760-7988

LF…TABLET IN WORKING CONDITION……TOUCH SCREEN, CELL PHONE….RIDING MOWER…..ODD JOBS OF ANY KIND…760-8470

GA….METAL COFFEE CANS….HAVE 2 DOZEN OR SO…..GOOD FOR GARDEN…762-6690

FS…MISC TOOLS…..CRAFTSMAN BAND SAW /SANDER…..8″- 3 SPEEED 1/6″ HP DRILL PRESS……SEARS VICE….308-672-8117

GA…OLD WINDOWS…APPROX 46″ SQUARE…HAVE 2……FS..OLDER HARROW…$250……OLDER DISK…$200…762-3848

FS…18 SPEED, ADULT SIZE BIKE……2-WEED EATERS….SWAMP COOLER….760-5155

FS…MEDIUM SIZE DOG CARRIER……10 SPEED MOUNTAIN BIKE…760-5040

YARD SALE…1232 YELLOWSTONE….SAT..8 AM TIL 5 …..SUNDAY 8-NOON