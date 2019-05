THURSDAY MAY 23, 2019

FS…1988 CHEV. 4X4 PICKUP…RUNS GOOD…$500……1997 CHEV TAHOE….4WD…$500….SEE AT 323 TOLUCA…..CALL 308-629-7779 AFTER 5:30 PM….ASK FOR RANDY

FS…BOX OF MISC. COWBOY ITEMS…BELLS, STATUES….INDIAN METAL PRINT…$5 FOR THE BOX…….GIVEAWAY–MICROWAVE…….FS…MOVIE SRCEEN…$3….CAMERA TRIPOD…$2…….33′ OF CHAIN LINK FENCE…WITH POSTS…$30 FOR ALL…..LOTS OF MISC YARD TOOLS…$1 EACH…..2-4′ X 8′ SHEETS OF 1/2″ THICK DRYWALL…$5 FOR BOTH……SEE AT 1328 SHERIDAN AVE …..CALL 762-6909

FS…2 CAMPING TENTS….1-2 MAN…1-SMALL FAMILY SIZE…..2- PERSON HUNTING BLIND….760-0919

HB…RICK

LF…INFO ABOUT MODEL TRAINS…WHAT KIND…VALUE…HOW TO OPERATE…ETC……FS…ELECTRIC LIFT CHAIR…WORKS GOOD….MAKE OFFERS……308-760-2133

FS…3-5 GAL PLASTIC GAS CANS…WITH LOCK TRIGGER…WON’T SPILL…EPA APROVED…$20 EACH…..760-6365

FOUND….YOUNG CAT…VERY FRIENDLY….LOOKING FOR OWNER OR GOOD HOME….425-442-2166… LEAVE MSG……487-1553

LF…TWIN BED TO GIVE AWAY OR FOR LOW $……308-458-7555