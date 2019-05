THURSDAY MAY 2, 2019

FS…4- BIGFOOT TRUCK TRIES… 275- 65R-18….760-0193

FS..OAK ENTERTAINMENT CENTER…49″ X 56″….WILL HOLD 36″ TV WITH LOTS OF SIDE AND BOTTOM STORAGE….$40…763-1311

LF…MISC. PAINT..ANY TYPE…..308-299-0091

GARAGE SALE….SAT…8-5…AT VFW ON FLACK AVE…LOTS OF GOOD STUFF…COLLECTIBLES…MISC ITEMS

FS…2 METAL DESKS……1-6′ X 3′ WITH LAMINATE TOP…$50…1-5′ X 30″…HEAVY DUTY …$40……2-BLACK HOM 2 DRAWER FILE CABINETS…$25 EACH…..TO GIVE AWAY….COUCH…COME AND TAKE IT…CALL 760-3204

HB…MONICA….FROM BROTHER DONALD

FS…5-STYROFOAM MINNOW BUCKETS WITH LIDS AND HANDLES…$1 EACH….1-WOOD BOAT OAR…$5…….1-SET OF GREEN HIP WADERS…SIZE 7…$10…..4-STORAGE CONTAINERS…CARDBOARD AND METAL…$10 FOR ALL…….PONTOON BOAT WITH TRAILER….DECK NEEDS WORK…FRAME IS GOOD….WITH 30 HP CHRYS MOTOR….$1500…..CAN SEND PICTURES….762-6640

GARAGE SALE….SATURDAY…9-3….424 HUDSON-ALLIANCE….COME AND TAKE A LOOK…LOTS OF ITEMS

HA…BETTY AND ETHAN

FS…ANTIQUE WOOD 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS…$250…..BOOK SHELF…$40……TALLER BOOK SHELF…$75…..6-STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL……762-5930

YARD SALE…SAT…118 PARK KNOLL…9-3

HB…COLLETTE…FROM MOM

FS…WATER FOWL BIRD MOUNTED ON NICE WOOD STAND…..ANTIQUE PHOTO BOOKS….NEWER PHOTO ALBUMS….308-458-7519

FS…SIRIUS STRATUS 7 SATELITTE RADIO…NEW IN BOX…..MINKOTA TROLLING MOTOR.. 40 LB THRUST…$130…..INFANT SAFETY GATE…$35……1080 PIXL WATER CAMERA…$15…..OAK DINNING TABLE WITH 2 LEAVES…$150…..NEW COFFEE MAKER…$75…….POPUP GREEN HOUSE…$50……760-1208

FS…2-TIRES AND RIMS…195-60-R15.. ON FORD 4 BOLT RIMS OFF A FOCUS….PLENTY OF MILES LEFT….$50 FOR THE PAIR….760-7543

FS…TABLE…NO CHAIRS…$20……COMPUTER DESK…..FORD EXPLORER…….MISC 16″ TIRES….ANTIQUE RADIO….LAMP….STEREEO SPEAKERS……GIVE AWAY… LEATHER COUCH…..308-629-8058

FS….1994 5TH WHEEL CAMPER TRAILER…SIERRA COBRA….31’…WITH HITCH…308-629-8093

HB…CHRIS ANN AND JORDAN

HB…JORDAN….CHRIS ANN…FROM MOM AND DAD