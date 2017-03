THURSDAY MARCH 30, 2017



LF…2 BED FRAMES FOR FULL OR QUEEN MATTRESSES….760-2870

FS…2005 DODGE DAYTONA….2011 DODGE RAM 1500….1988 PONTIAC FIERO….2001 FORD EXPEDITION….2010 DODGE AVENGER…..ALL GOOD CONDITION…….LIKE NEW DRUM SET……760-6089 AFTER 2 PM

FS….NICE WOOD BURNING STOVE WITH AX…SLEDGE AND 4 WEDGES…ASKING $100 FOR ALL…..SMALL SWAMP COOLER…$50….GAS BBQ GRILL…$20…..2004 CHEVY CAVALIER….NEEDS A CLUTCH….$400 OR BEST OFFER……629-1516

LENTEN LUNCHEON AT HOLY ROSARY LYCEUM…11:30 AM TODAY …$5 PER PERSON…ALL ARE WELCOME

INDOOR GARAGE SALE….119 W.3RD…NEXT TO MASONIC TEMPLE…NEW ITEMS ADDED….OPEN AFTERNOONS 1:30 – 5:30 PM

FS…5-15″ CYMBALS……ORGAN….308-631-1551

LOST…BLUE WALLET….PLEASE CALL IF FOUND….308-458-7127 OR DROP OFF AT ALLIANCE POLICE DEPT.

HEARTLAND REAL ESTATE….762-2474

GA…CHOC. BROWN VINYL SHUTTERS…760-5275

LF…RIDING MOWER…ANY CONDITION……27″ 10 SPEED BIKE AND STILL LOOKING FOR ODD JOBS OF ANY KIND….763-9488 OR 629-1143

FS….BABY JUMPER….BABY BATH …BABY SWING…..VCR WITH REMOTE IN BOX…LIKE NEW……..LF…ODD JOBS…..629-7043