THURSDAY MARCH 29, 2018

BLACK DIAMOND RAILS CLUB EASTER EGG HUNT….MEMBERS ONLY SATURDAY AT CITY PARK SHELTER HOUSE…10 AM…MEMBERSHIPS WILL BE AVAILABLE

FOUND…STRAY CAT….VERY FRIENDLY….RUSTY ORANGE COLOR…LONG HAIR…WITH WHITE MARKINGS….CALL 762-1320

LF…LARGE MANS RECLINER…..763-1954

MOVING SALE….SAT…8-4….EVERYTHING MUST GO…..MOWER…FERT SPREADER…FURNITURE…DESK…NEW HARLEY LADIES LEATHER JACKET COME TO 1244 DUNCAN AVE IN ALLIANCE…760-0470

FS…BLACK AND DECKER HEDGE TRIMMER..$30..ELECTRIC NEEDS AN EXTENSTION CORD…..7 1/4″ CIRC SAW…$20….BOTH NEW AND READY TO USE…760-4103

LOCAL ANIMAL GROUP IS LOOKING FOR STRAY CATS TO SPAY….ESPECIALLY IN MEADOWS….CALL LORI….760-1645

FS…LARGE OUTDOOR “WELCOME” ON POLE… …LADIES JUSTIN BOOTS…BROWN AND PINK…SIZE 7-8…..BAG OF NEW CURTAINS…63″ LONG…SEVERAL PANELS……$10….760-4353

MISSION STORE WILL BE OPEN ONLY UNTIL NOON ON GOOD FRIDAY…..OPEN REGULAR HOURS 9-3 SAT

LF….BABY MONITORS……760-1396

FS…BLACK WORK BOOTS…STEEL TOE….SIZE 12…$10…308-778-7518

YARD SALE….FRIDAY….9-2…504 CHEYENNE…IN BACK IN GARAGE HAVE ..TABLES….LAMPS….HOUSEHOLD ITEMS