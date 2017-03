THURSDAY MARCH 23, 2017



FS…3 TOYO TIRES… 255 70 R 17….MAKE OFERS…762-4583

FS…1995 BUICK RIVERIA…SPORT EDITION…3.8 MOTOR…BURGANDY COLOR…ALL ELECT….GOOD CONDITION…$2000 OBO….760-9272

LF…GOOD USED TIRES…LOW PROFILE 215 55 R 18…NEED 2….FS..HITCH AND RECEIVER …LIKE NEW…PRICE REDUCED TO $75…..760-0076

LF…SIT DOWN TYPE PEDAL EXERCISER…..762-1241

LF…SEGA GENISSIS GAME SYSTEM…IN WORKING CONDITION…760-0908

FS…BLACK 2009 KIA RIO LX..86K MILES…NEW BATT AND TIRES…RUNS GOOD ….$4300 …..BOX TROMBONE WITH CASE…$150…….5 PIECE WINNE THE POOH BEDDING SET…$50….762-1695

INDOOR GARAGE SALE….119 W 3RD…NEXT TO MASONIC TEMPLE…HAVE SOME NEW ITEMS…ANTIQUE KODAK CAMERA…NICE CEDAR CHEST….NICE ANTIQUE WROUGHT IRON BED FRAME….MISC HOUSEOHOLD ITEMS…..AFTERNOONS 1:30-5:30 PM

FS…FARM FRESH EGGS…$1 DOZ….CALL 760-1101

FS…SNAPPER POWER RAKE…WITH 5.5 MOTOR…RUNS GOOD…$300 OR BEST OFFER…….CALL 760-9496…760-4455

FS…2 FRISBIES…..HULA HOOP….$5 EACH…..SEE AT 612 GRAND…629-1270

FS…QUEEN SIZE BOX SPRINGS AND MATTRESS…$100 OR BEST OFFER…760-6404

HEARTLAND REAL ESTATE…820 NIOBRARA…715 EMERSON…1224 DUNCAN…CALL 762-2474

FS…27″ COLOR TV….REDUCED TO $15……762-8555

HB…DAN–WED FROM BIG BROTHER JOHN

FS…1997 LINCOLN CONTINENTAL…RUNS GOOD…RED…NICE CONDTION SEE AT 710 YELLOWSTONE IN ALLEY STOP, BY FOR PRICE INFO