THURSDAY MARCH 22, 2018

FS…3- 8 MON OLD… HEELER/LAB CROSS PUPPIES…$50 EACH….ALL MALES…760-8177 OR 760-7860

LF…LARGE MANS RECLINER…..763-1954

SENIOR CENTER….CALL ASAP FOR LUNCH…762-8774….LINE DANCING CLASSES…10 AM AND 3 PM TODAY…….FRIDAY MUSIC BY RACHEL AND LARRY FOR THE FINAL TIME….1-3 PM

HB….MAKENNA–13TH FROM GRANDPA

FS…MISC GLASS PIECES…SOME LARGE PANES….AND OTHER SIZES MOST WITHOUT FRAMES….PATIO DOORS….STORM DOORS AND WINDOWS…..MISC WINDOWS…SEE AT 524 MISSISSIPPI….CALL FIRST 762-5357

HB…DAN FROM JOHN AND FAMILY……..FS…2 PINK SWIVAL ROCKER CHAIRS…$15 FOR BOTH….308-629-1377

2 DAY YARD SALE….FRIDAY AND SATURDAY…..504 CHEYENNE…OUT BACK IN GARAGE….9-2 BOTH DAYS……2 DROP LEAF TABLES…DRESSERS…CARD TABLES FULL OF JEWELRY….MISC FURNITURE

FS…LARGE IGLOO DOG HOUSE…NEW…$60…..2 DRESSERS…1-3 DRAWER..$50…..1- SMALLER… $35….760-7388

HB…BARBARA

FS…BNSF LOCOMOTIVE PILLOW…$5…….ALBUM BOOKS WITH ALBUMS INCLUDED…$20….GINGERBREAD HOUSE COOKIE JAR….308-458-7519

FS…LARGE WHEEL CHAIR…WITHOUT FOOT PEDALS…$25…CANDLE HOLDERS…SIZE 8 BOYS SHIRTS….MSIC BOYS PANTS…14 SETS OF BOYS SIZE 8 PJ’S…….MISC COSTUME JEWELRY…..308-763-9025 OR 308-629-1332 OR SEE AT 919 EMERSON AFTER 11 AM

GA…OLDER RED DALE CAMPER…SLIDE IN STYLE….GOOD CONDITION INSIDE..HAS ALL APPLIANCES…..OUTSIDE DAMAGED….COME AND GET IT……FS…LARGE BALE MOVER WITH WENCH FITS… ON A BALL HITCH…NEED AIR IN TIRES….$100….762-3848 LEAVE MSG

LF…GOOD WORKING DRYER….FOR LOW $…..308-458-7555

HB…MAKENNA… FROM MARK’S PARENTS

HB…MAKENNA

FS…2- FREEZERS….1-UPRIGHT KENMORE..15.9 CU FT…CLEAN AND READY TO GO…..1-15.2 CU FT CHEST STYLE…..BOTH GOOD CONDITION…$125 EACH….CALL FOR INFO…..308-760-6600

HB…DENNY

FS…LIKE NEW SHOWER CURTAIN…WITH SPRING FLOWER PATTERN…LIGHT YELLOW COLOR….$5 OBO…..308-458-7519