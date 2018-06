THURSDAY JUNE 7, 2018

GARAGE SALE…SAT…7-2…1819 EMERSON…LOTS OF ITEMS

ANYONE INTERESTED IN BOATER SAFTEY CLASS… CALL 763-1504

FS…SMALL KITCHEN TABLE, ART DECO STYLE WITH 2 METAL CHAIRS…$40……762-2887

FS…1968 JOHN DEERE LAWN TRACTOR…13-14 HP WITH SNOW BLADE, NEW CHAINS…GOOD TIRES…NO MOWER…$600 OR WILL TRADE FOR A GOLF CART…….FS…ELECTRIC TREADMILL…$25…SEE AT OLD ALCO STORE BETWEEN 6-9 PM TONIGHT…CALL 762-4723 ON THE WEEKEND

GARAGE SALE…FRIDAY 8-6…SAT 8-?….B-27 MEADOWS…WITH BAKE SALE ITEMS TOO

FS..SEVERAL TIRES….$5 EACH….SOME ON RIMS…$10 EACH….ALL SIZES AND CONDITIONS…SEE A119 SOUTH POTASH

FS…1999 TOYOTA CAMRY…145K MILES….SOME MINOR DENTS….GOOD TIRES…NEW WINDSHIELD…4 CYL…5 SPEED….GOOD MILEAGE…ASKING $1400….760-1199

COUPLES DANCE CLUB BEING FORMED….IF INTERESTED CALL JOHN MILLER…760-8145…..WOULD COLLECT DUES AND HOLD ABOUT 9 DANCES PER YEAR AT EAGLES CLUB

LF…WHEEL AND TIRE FOR A 1997 OLDS BRAVADA…235 SIZE…CALL 763-8968

LF…FULL SIZE, LIGHT COLOR CHINNELL BED SPREAD……FS…4 DRAWER DRESSER…760-4353

FS…COLEMAN PORTABLE GRILL WITH CASE…LIKE NEW WITH EXTRAS… GOOD CONDITION FLAT SCREEN TV…..DOG PEN…ELECTRIC YAMAHA KEYBOARD WITH STAND…760-5040

FS…SEARS, MODEL 920 PROPANE CAMPING LANTERN…..COOLER… 762-3816

FS…1983 CHEV HALF TON DELUXE… BEEN ROLLED…HAS SOME GOOD PARTS…..HAVE AXLES….4WD TRASMISSION AND TRANSFER CASE…..MAKE OFFERS….760-1578 OR SEE AT 6052 LOGAN ROAD….CAN HELP LOAD

FS…8-235 – 70-16″ TIRES…DECENT TREAD…$125 FOR ALL 8…SET OF 16″ WHEELS TO FIT A DAKOTA..DURANGO…$50…..MISC COKE FRAMED AD’S FROM THE 40’S-50’S….CHRYSLER DEALER “PENTISTAR” SIGN…$300 FIRM …760-9311

FS…AIR COMPRESSOR…$100…JIG FOR TABLE SAW…$50….1989 CHEV PICKUP/VAN SHOP MANUALS…$25…1982 JEEP MANUAL…1981/82 KAWASAKI 1000/1100 MOTORCYCLE MANUALS….MAKE OFFERS…..ANTIQUE 36″ X 82″ DOOR WITH OVAL GLASS…$250…762-4411….760-4552

FS…QUEEN SIZE STAR MAROON QUILT….BABY STAR QUILT….760-5639