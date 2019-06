THURSDAY JUNE 6, 2019

FS..1990 EL DORADO…EXCELLENT CONDITION…NICE INTERIOR…GOOD MOTOR…GOOD TIRES …..REDUCED TO $800….SEE AT 710 YELLOWSTONE….762-2072

FS…ANTIQUE 3 DRAWER WOOD DRESSER ON WHEELS…$250…..BOOK SHELF…$40….TALLER BOOK SHELF…$75……6 STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL…..BAG OF ROCKS…..CALL FOR INFO …,,762-5930

FS….4 DRAWER SMALL DESK…$2….2 DRAWER METAL FILE CABINET…$5…..24 SLOT POP BOTTLE CRATE…$2…..COLLECTIBLE DR. MAGALLICUDY MIRROR…..JACK DANIALS TRAY……ANHAUESER BUSCH BOX….$150….CALIFORNIA KING WATER BED WITH HEATER AND MATTRESS AND FRAME…$150…SEE AT 1328 SHERIDAN….762-6909

KAB HAS AN OUTDOOR OFFICE…IN FRONT OF BANK OF THE WEST…STOP BY AND GET RECYCLING INFO AND RECYCLING BAGS AND SHOPPING BAGS FOR A SMALL $

FS….I/2 HP CHAIN DRIVE GARAGE DOOR OPENER…$40…..BORDER FENCEING FOR A FLOWER BED…APPROX 164 FT…$1 EACH SECTION….5 SHEPARDS HOOKS..$1 EACH…..LANDSCAPE BLOCKS OR STEPPING STONE…ALL SHAPES…50 CENTS TO $1 EACH…CHAIN LINK GATE…3′ X 4’…$20……762-8323

FS…1984 CORVETTE….SEE AT 815 BIGHORN…MAKE OFFERS…760-6853

FS….26″ BIKE…READY TO RIDE…$25…..5TH WHEEL HITCH MOUNTS TO PICKUP BED…$100…..HITCH AND RECEIVER…$55……MICROWAVE OVEN…$30…..760-0076

LF…SOMEONE TO TRIM SOME LARGE TREES……760-5214

GARAGE SALE….FRIDAY AND SAT….8-?…315 TOLUCA

FS…4 DRAWER DRESSER FROM THE 60’S….MICROWAVE STAND….SMALL END TABLE….METAL COAT LOCKER…..4-VARIOUS SIZE MIRRORS…..MISC HOUSEHOLD ITEM…..MAKE OFFERS…..762-4948

FS…INDOOR BLACK WIRE DOG KENNEL….MEDIUM SIZE…GOOD CONDITION…$20……BROTHER PRINTER…NEW IN BOX…MODEL MFCJ470….$30….760-8044

FS….7-MILTON BRADLEY PUZZLES FROM THE 50’S..$7 EACH….2-MUSICAL SNOW GLOBES…NEW….OLD LUMBER CAMP BOTTLE…..OLDER SCRAP BOOKS……MISC PHOTO ALBUMS…..LF…HORSE PAINTING BY LARSON…CALL 308-458-7519

RUMMAGE AND BAKE SALE….E-FREE CHRUCH…611 CODY….3-7 FRIDAY……SATURDAY 8-NOON

FS…NEW MULCHING BLADES FOR HUSKAVARNA ZERO TURN RIDING MOWER…54″….$50…..425-442-2166….487-1553

LF…SOMEONE GOING TO ALBANY, NEW YORK THAT COULD DELIVER SOME ITEMS…….LF…LONG SLEEVE COTTON SHIRTS…..LOTS OF RED BRICKS……760-1396