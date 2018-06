THURSDAY JUNE 14, 2018….SORRY I DELETED WEDNESDAYS NUMBERS ACCIDENTLY!!

FS…NICE BBQ GRILL…2 BURNER….LIKE NEW…VERY CLEAN….NORTH PARK ESTATES…#207….$100….762-1183

FS…BAG OF LADIES SPRING AND SUMMER TOPS…XL–XXL….CHRISTIAN BOOKS….762-8555

FS…FULL SIZE ADJUSTIBLE BED, COMPLETE WITH VIBRATOR AND REMOTE….NEED TO SELL ASAP…$100….763-1013

FS…ELECTRIC GEORGE FOREMAN GRILL….GOOD CONDITION…$50….763-1954

GARAGE SALE…FRIDAY 3-6…..SATURDAY 8-12…. 1423 PLATTE

FS…MATCHING COUCH AND LOVE SEAT…FLOWER PATTERN….MAKE OFFERS…..ROBIN PLEASE CALL……760-7772

FS…KINGSIZE MATTRESS….LIKE NEW CONDITION….760-1535

GARAGE SALE…..SAT..8-?…….719 NIOBRARA

FS…1994 CHEV. BLAZER….NEEDS TRANS WORK….$1000…..SET OF 4 -22″ RIMS TO GO WITH IT…..308-763-9294

GARAGE SALE…..FRIDAY.. 3-7…..SAT…8-1….MOSTLY ADULT CLOTHES….FREEZER…LAMPS….POTTERY….FISHING POLES….NICE GLASSWARE….MISC. BOOKS….ANTIQUE WASH BASINS….1442 COLORADO

FS…LADIES 4XL CAPRI’S…10 PAIR…$40 FOR ALL….763-9025…629-1332

FS…1985 OLDS DELTA 88…ROUGH LOOKING BUT RUNS GOOD…$500……GA..2 FLATS OF PICKET FENCE…..762-3709

LF…CAST IRON JOHN DEERE TRACTOR….762-2072

FS…LARGE BLUE RECLINER….$500…..BROWN RECLINER…$100…..SMALL WOOD STAND….762-5930

LF…MENS SOFTBALL SHOES…..8-8.5 SIZE……760-9891

FS…GLASS TOP COFFEE TABLE WITH BLACK BOTTOM WITH BRASS SIDES…REDUCED TO $50…..ANTLER STYLE CHANDLIER WITH BRONZE…$50…..308-458-7519

FS…SMALL WINDOW AIR CONDITIONER….2-MOUNTAIN BIKES….760-4455