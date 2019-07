THURSDAY JULY 11, 2019

LF…PLANT AND FLOWER STAKES…762-3172

FS…ROYAL CMS 25 ELECTRONIC CASH REGISTER…CAN PRINT RECIPTS…CALCULATES TAX..ETC…INCLUDES ALL CORDS…ECT…..FS… NINTENTO WII…..WITH CONTROLERS….3 GAMES…ALL CORDS…EVERYTHING INCLUDED…MAKE OFFERS ON BOTH ITEMS……CALL SEND PICTURES….763-9009

FS…LAWN MOWER…LAWN DEVIL MODEL…REAR BAG…SELF PROPELLED….GOOD CONDITION….$100…760-0537

HAVE A HOTEL ROOM AT SUPER 8 IN CHADRON.. FOR FRIDAY NIGHT…ANYONE INTERESTED…$67…760-8018

DOBBY’S FRONTIER TOWN… GARAGE SALE… ON 25TH STREET IN THE FRONT….FRIDAY..NOON-6….SATURDAY..10 – ?…SUNDAY…2-?…. SUNDAY WILL BE $2 BAG DAY…..LOTS OF MISC ITEMS….NEW ITEMS ADDED EACH DAY…PROCEEDS TO HELP DOBBY’S….$ DONATIONS ACCEPTED

BEAN BROKER-CHADRON…..FUR TRADE DAYS…CRAZY LOUIE REUNION TONIGHT AT 9 TIL MIDNIGHT AT BEAN BROKER

GARAGE SALE….8-3 BOTH DAYS…FRIDAY AND SAT…1407 BOISE…LOTS OF ITEMS

NCAP….SIGN UP NOW FOR HEAD START PROGRAMS….APPLICATIONS BEING TAKEN…..INFANTS TO AGE 5 AND EXPECTING MOMS…CALL FOR INFO… 762-2563…..MOBILE FOOD PANTRY JULY 25…AT FASTENAL BUILDING…5-7 PM…BRING BAGS……..FREE SHRINERS SCREENING CLINIC…420-323-7260… PRESS 1…AUG. 5 AND SEPT 9 IN LINCOLN

VIAERO….FREE BURGERS AND HOT DOGS DAY….11-1…FRIDAY….STOP BY….CHECK BOGO DEALS…PHONES..TABLETS….301 E 3RD….763-1111…DISH TV…HOME INTERNET…HOME PHONE

HARRIS SALES OPEN HOUSE…SUNDAY JULY 14…2:30-4…FOR WALLY KIRCHOFF’S 50TH YEAR…CITY PARK SHELTER HOUSE

LF…WHITE…LONG SLEEVE…100% COTTON, MENS SHIRTS…..LF…CABLES FOR ELECTRIC WELDER……LF…HOSES..ETC…FOR ACETLYENE WELDER….FS…1964 FORD FAIRLANE 2 DR HARD TOP WITH 289…AUTO…NEEDS WORK….STARTS…FS..1961 FORD FAIRLANE …2 DOOR SEDAN…HAVE CLEAR TITLES……FS…QUAD RUNNER…SUZUKI….NO MOTOR, BUT HAS WHEELS…ETC…..HAVE A HONDA 1500 GOLD WING MOTOR…CALL FOR INFO….760-1396

HB…KYLE……LF…GOOD WORKING WEED EATER….308-299-0037–IN ALLIANCE