THURSDAY JAN. 31, 2019

HB…SUSAN….FROM DAD…..LF…SPANISH COOKBOOKS…762-2072

HB…SUSAN…FROM SISTER IN PHOENIX

KAB….IS LOOKING FOR A WATER DISPENSER FOR RECYCLING CENTER CALL KAB….762-1729

HB….SUSAN FROM GRACE IN FREMONT

LF…WALL CHARGER FOR OLDER SAMSUNG FLIP PHONE….760-5304

HB…SUSAN…FROM SISTER IN WISCONSIN

FS…4-MICH TIRES….205 65 R15…1/2 TREAD…MOSTLY HIGHWAY MILES….760-1696

HB…SUSAN…FROM SOPHIE IN COLORADO

FS…HITCH AND RECEIVER….REDUCED TO $65……LF…ROTOTILLER WORKING OR NOT….760-0076

FS…CRAFTMATIC ADJUSTIBLE BED…HEAD AND FEET ADJUST…QUEEN SIZE….EXCELLENT CONDITION….ASKING $800….WILLING TO MAKE A DEAL…..762-3709

FS…ANTIQUE WOOD DRESSER…3 DRAWER…ON WHEELS…$300 OR BEST OFFER….BOOK CASE…$40…..METAL CLOTHES CLOSET…$100….762-5930

HB…ELOISE…FROM GRANDKIDS AND GREAT GRANDKIDS