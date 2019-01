THURSDAY JAN. 3, 2019

FS…2 WOOD LADDERS…6’…10’…$4 FOR BOTH……10 CANNING JARS…$5 FOR ALL…..FERTILIZER SPREADER…$2……763-8968

FS…OESTER BRAND…KITCHEN MIXER…WITH ALL ATTACHMENTS…$75…..760-1275

LF…HOUSE CLEANING JOBS….HAVE LOTS OF EXPERIENCE…FAIR PRICES…WILLING TO WORK……..FS…MISC DVD MOVIES…VHS MOVIES…..FS….GOOD USED, OLDER SEWING MACHINE…..NICE DROP LEAF TABLE..WITHOUT CHAIRS…….CALLL FOR INFO….308-458-7544

LF….BABY GATE…..760-3234

LF…ANY PART TIME WORK OR ODD JOBS OF ANY KIND….763-1954

LF…TRUCK DRIVING JOBS….HAVE CDL……. 308-672-5583

LF…MISC JEWELRY…WATCHES…KNIVES……CALL FOR INFO….308-629-1111

FS…MISC COLLECTIBLES….COCA COLA…OIL AND GAS…CAR PARTS…ETC…CALL AFTERNOONS….760-9311

FS…2004 DODGE NEON…RUNS GOOD……LF…ODD JOBS OF ANY KIND…308-629-8058

FS…LIKE NEW SET OF CABELA’S HEAVY DUTY, CAMO BIBS AND COAT…GORTEX AND THINSILATE….READY TO MAKE A DEAL…SIZE XXXL….760-4350