THURSDAY JAN. 25, 2018

THURSDAY JAN. 25, 2017

HIGHLAND PARK…..TRAVIS FOSTER IS THE HOG RAFFLE WINNER….

FS…PRECIOUS MOMENTS FIGURINES…$10 EACH…..308-458-7824

HB…JASON

HB…JASON….FROM LOYAL LISTENER

GA….13.5″…OLDER STYLE TV…….FS…CHERISHED TEDDY FIGURINES…$5 EACH…..4 PIECE DARK BLUE SECTIONAL COUCH WITH PULL OUT BED…$250…CALL 760-0912

PS ONE WILL TRADE FOR A FLAT SCREEN TV…….LF…BLUE HEELER DOG FOR A FAMILY PET…..CALL…760-2391

FS…215 70 R 15 TIRES……ASKING $15 EACH….STILL HAVE GOOD TREAD……LF…CONCERT TICKET TO “SAVING ABEL” FRIDAY IN SCOTTSBLUFF….762-1868 AFTER 3:30 PM

HB….JASON….FROM A LISTENER

HB….JASON……FS…2-WORKSHOP MANUALS FROM 1999 …VOL 1-2 FOR CROWN VICTORIA & GRAND MARQUIS…$10 EACH…..RECIPRICAPING SAW…$15….760-0076

HB…JASON

HB…JASON……..FS…MTD RIDING MOWER…..AIR COMPRESSOR….12.5″ DELTA WOOD PLANER……JIG FOR A TABLE SAW….SMALLER 1.2 CU FT MICROWAVE OVEN…….MASSAGING PAD FOR A CHAIR WITH HEAT.. CALL FOR INFO ……. 762-4411…760-4552

SNOWMAN PAINT CLASS…SAT…1 PM AT CARNEGIE ARTS CENTER…3 SPACES REMAINING…..CALL HEATHER…762-8446

HB…JASON….FROM ANGELO

HB…JASON FROM MATT