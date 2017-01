THURSDAY JAN. 19, 2017

FS…20″ FLAT SCREEN TV…WORKS GOOD…..TV WITH BUILT IN VCR…$100 EACH…..CONSOLE TV……NEW CAR STEREO…$100…..PORTABLE ELECTRIC HEATER…$40……629-1178

RSVP MLK FOOD DRIVE THIS WEEK….BRING ITEMS TO GROC KART….BANKS…CHAMBER OFFICE…..CALL RSVP…762-1293

FS…MIG WELDER AND TIG WELDER…$150 FOR BOTH….760-4455

HAVEN ON THE BRICKS…LADIES NIGHT TONITE…7 PM…WILL MAKE A VALENTINES BOX…SNACKS PROVIDED….FRIDAY NIGHT MOVIE NIGHT….FREE LUNCH ON SAT….508 BOX BUTTE

FS…ELECTRIC WHIRLPOOL DRYER….COULD DELIVER TO ALLIANCE…$30 CALL….760-3389

FS…OLDER VICOR SEWING MACHINE…MODEL VX1005…WITH ALL FEATURES….HAVE MANUAL…READY TO USE…$50………2008 1/24TH SCALE JEFF GORDON RACE CAR…STILL IN THE BOX…$25….2 DECORATIVE METAL FISH…$5 FOR BOTH….CAN BE USED FOR JELLO MOLD …. 762-3816

FS…HAVE LOTS OF COLLECTIBLE ITEMS…FRAMED ITEMS….2 LARGE MARYLIN MONROE PICTURES…$35 EACH……NEW CROME 4 BBL AIR CLEANER…$60…….NEW BATTERY CHARGER..STILL IN BOX WITH INSTRUCTIONS…$50…..1950’S HEMI VALVE COVERS…$280 FOR THE SET OFF OF 56 CHRYSLER….760-9311

FS…LARGE ROUND OTTOMAN WITH TRAMPOLENE UNDERNEATH…$10….OLDER BN GREEN CHAIR WITH BOTTOM ROLLARS…FOR A DESK…MAKE OFFERS……760-4353

FS…9 DRAWER WOOD DRESSER…..DANISH MODERN TABLE AND 4 CHAIRS…..COMPONENT TURNTABLE…..2 PINE WOOD END TABLES…2 OLDER ROCKERS…..MISC CLASSIC WESTERN PICTURES…..CALL FOR INFO 629-7689

FS…LARGE BLUE RECLINER…$500 OR BEST OFFER…..BROWN RECLINER… $100…..BOOK SHELF…..$10……COUCH…$35…762-5930

FOUND….WHITE CAT WITH CALICO SPOTS….1 YR OLD OR LESS…PLEASE CALL 762-4290 IF IT’S YOURS

HEARTLAND REAL ESTATE….712 E. 7TH…WITH CAR PORT AND GARAGE….714 LARAMIE….339 HILLCREST WITH 2 GARAGES….762-2474

FS…APPROX 70, MEADOW HAY, BIG ROUND BALES…NET WRAPPED…308-262-1806…..$70 PER TON

FS…WHIRLPOOL GAS RANGE…GOOD WORKING CONDITION…$125…..KENMORE PORTABLE DISHWASHER..$100….17′ OF TRIPLE WALL PIPE WITH ELBOW AND FITTINGS…$225…..605-890-2368–IN ALLIANCE

LF…GOOD USED XM RADIO….308-430-1326

FS…1/2″ DRIVE IMPACT WRENCH…HIGH TORQUE MODEL…$75.. READY TO USE……FS…ANTIQUE WOOD SEWING BOX WITH FOLD OUTS…$50……760-7995