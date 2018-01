THURSDAY JAN. 18, 2018

LF….BLUE HEELER DOG FOR A FAMILY PET…MALE OR FEMALE……WILL DO SNOW REMOVAL……760-2391

FS….13″ STUDDED TIRES AND RIMS…..NEW SET OF 14″ TIRE CHAINS….CALL 763-1550–HAY SPRINGS

FS…DOG FEEDER…$5….2 PAIRS LADIES 3″ HIGH HEEL SHOES, NICE BLACK..GREEN AND PINK COLORS….$15 EACH…….LIKE NEW FISHING ROD AND REEL …STILL IN PACKAGE….$10……VTECH CORDLESS PHONE WITH ANSWER MACHINE…..LF…1/4″ THICK AND APPROX 12″ WIDE AND 3 FT LONG…760-2391 PIECE OF GLASS OFF AN OLD FISH TANK…..OTHER FISH TANK ACCESSORIES AND LIGHTS…..760-7772

FS…1997 DODGE INTREPID…3.5 V6…AUTO…GOOD TIRES…AFTER MARKET WHEELS/RIM…..GOOD SHAPE….$1250…760-7612

FS…REGULAR SIZE DRESSER WITH LARGER AND SMALL DRAWERS…….BNSF RR COLLECTIBLE PLATE….760-4353

TOMMY CALL 760-2391

HB….GABRIEL…2ND FROM GREAT GRAND DAD BILL

LF…GOOD WORKING ELECTRIC DRYER……760-0924