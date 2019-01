THURSDAY JAN. 10, 2019

FS…ANTIQUE 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS…$800…..METAL CLOSET…$100…….LF…ODD JOBS OF ANY KIND…762-5930…KEEP TRYING

LF…CONNECTOR FOR PS-II OR PS-3 TO HOOK UP TO TV…CALL RANDY 308-629-1270….612 GRAND

FS…TROUBLE LIGHT ON CORD REEL…$20….LARGE TACKLE BOX…$10…..GOOD WORKING HUMIDIFIER…$10…..SAMSUNG VERIZON S4 CELL PHONE…$75……CALL 762-1182

FS…1993 FORD TEMPO….4 DOOR…WHITE…107K MILES….760-5474

COLLECTION BASKET…NOW OPEN 9-3..THURSDAYS AND SATURDAYS HAVE OF NEW ITEMS…GREAT BARGINS!!…..9TH AND BIGHORN

HAVEN ON THE BRICKS….. WILL SERVE LUNCH…11-1 ON SATURDAYS

FS…DINETTE SET…36″ TALL TABLE WITH LEAF….WITH 6 COVERED CHAIRS…$200…GOOD CONDITION…..762-1320…CAN SEND PHOTOS

FS…OSTER BRAND KITCHEN MIXER SET WITH ALL ATTACHMENTS…REDUCED TO $50…..760-1275