THURSDAY FEB. 28, 2019

FS…XBOX-ONE WITH 8 GAMES….$200…..308-629-8270

FS…1995 STAR CRAFT BUMPER PULL CAMPER…27’…DOUBLE AXLE…SLIDE OUTS…AWNING….READY TO USE….$3950…760-1314

LF…APT SIZE KITCHEN TABLE AND CHAIRS….IN GOOD CONDITION….CALL 760-4353

FOUND A NECKLACE IN THE SNOW AT BIG BATS IN CHADRON…..IDENTIFY AND CLAIM…..FRIENDS OF PETS IN CHADRON HAS LOTS OF HOUSEHOLD, PET ITEMS…KIDS ITEMS….MAKE OFFERS….COME AND SEE…308-432-3883

FS…ANTIQUE 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS…FROM THE 1940’S..ASKING $300……….BOOK CASE…$40……762-5930

FS…CHAIN OPERATED HAY SLED…..WORKS GOOD…ASKING $2500….308-430-0531

FS….APT SIZE..SMALL REFRIG…$50……LF…VIAERO PHONE…..ODD JOBS……308-629-7047

FS…HITCH AND RECEIVER…REDUCED TO $65…….MACHANIC MANUALS FOR A 1964-71 AUTO REPAIR…..1999 GRAND MARQUIS…VOL-1-2..$10 EACH……BIKE REPAIR MAGAZINE…$5…..760-0076