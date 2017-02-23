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THURSDAY FEB. 23, 2017

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THURSDAY FEB. 23, 2017

 
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EAGLES HAMBURGER NIGHT CANCELLED TONIGHT….CLUB ALSO CLOSED TODAY

LF…SM PORTABLE RADIO/CD PLAYER….760-1396

LF…SNOW REMOVAL JOBS….. 760-3319

GARAGE SALE AT 119 W. 3RD CLOSED TODAY

LF…SNOW REMOVAL JOBS…HAVE SKID LOADER AND SHOVELS…CALL 760-3808

HB…BRANDON–17TH….FROM GRANDMA FERN

GA….RECLINER….COUCH….629-1086

FS…REDWING STEEL TOE BOOTS…10 1/2 SIZE…NEW, NEVER WORN ASKING $50…..762-8786

HB…JENNIFER….FROM FATHER IN LAW

HB…KIM

HB…JENNIFER

LF…SOMEONE TO CLEAR DIVEWAY AND SIDEWALKS….PLEASE CALL 760-6412….762-1404