THURSDAY FEB. 22, 2018

HB…JASON

FS…2 – NICE END TABLES…DARK CHERRY WOOD…WITH DRAWER AND SLIDE OUT WICKER BASKET WITH WICKER SIDES…$80 FOR THE PAIR…763-8725

LF…FEMALE…BROWN AND WHITE CHIHUAHUA…763-1954

FS…JAYCO…24’… 5TH WHEEL CAMPER…POWER JACKS…QUEEN BED WILL SLEEP 5-6…AC…FURNACE…SHOWER…MICROWAVE…VERY CLEAN…ASKING $4200… WILL SELL HITCH FOR ANOTHER $400…. 605-350-5052–BROADWATER

HB…ISAAC–11TH….FROM GRANDPA AND GRANDMA AND THE WHOLE HEE HAW GANG

FS…SET OF ELECTROLUX WASHER AND DRYER…FRONT LOADERS..DRYER NEEDS A HEATING ELEMENT…MAKE OFFERS….487-3858

FS…NEW, NEVER USED.. 8 PIECE SET OF COOKWARE…NON STICK…$30 OR BEST OFFER……308-458-7519

HB..SUSIE….FROM KEVIN…ANDY AND DAD

FS…2- PIECE MAKER QUILTS….HAND MADE…VERY NICE…$50 EACH… 308-458-7519

EAST POINT HORSESPICE..7TH ANNUAL WILD WEST PARTY…SAT NIGHT AT EAGLES….5:30 PM…MEAL…FAMILY GAMES…RAFFLE…SILENT AND LIVE AUCTION…LIVE MUSIC BY CROSSBELL…..762-3848 FOR INFO…ALL ARE WELCOME

LF…ODD JOBS OF ANY KIND….HELP WITH MOVING…760-8470

FS…BABY CRIB WITH MATTRESS…$50…..YOUTH BED WITH MATTRESS $25….762-2887

FS…ANTIQUE “IDEAL KNIFE”…FROM WWI POSSIBILY…..”WESTERN CUTLERY” NEW..NEVER USED…COLLECTIBLES…CALL FOR INFO….308-629-1111

MEETING BY NEB. ON FARM RESEARCH NETWORK….WEDNESDAY FEB. 28… AT KNIGHT MUSEUM…9-NOON….FREE OF CHARGE…LUNCH PROVIDED….PLEASE RSVP TO BOX BUTTE CO EXTENSION OFFICE…762-5616…LOTS OF GOOD INFORMATION FOR GROWERS.

LF…ODD JOBS OF ANY KIND….LF…GOOD USED TWIN SIZE MATTRESS…308-641-1836

LF…4 DRAWER DRESSER…..35 TERRY BLVD….308-279-2689