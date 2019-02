THURSDAY FEB. 21, 2019

LF…FULL SIZE HEADBOARD……..FS…ROOM DIVIDER WITH BEIGE INSERTS…ALL METAL….EXCELLENT CONDITION……760-4353

LF…CAT PERCH OR SCRATCHING POST….WITH DIFFERENT LEVELS…..760-6365

HB…CHRIS….FROM THE GANG AT WESTERN POTATO

LF….ROYOBI 18 V LITIUM ION CHARGER….760-5040

FS…1989 CHRYS NEW YORKER…RUNS GOOD…$600…..2005 DODGE GRAND CARAVAN…126K MILES….EXCELLENT CONDITION…$3500……2001 PONTIAC GRAND PRIX…$1000 AS IS….OR $1500 WITH SOME IMPROVEMENTS…..2007 PONTIAC GRAND PRIX…126K MILES…EXCELLENT CONDITION….GOOD TIRES….NEW HEADLIGHTS…ASKING $3500 OR BEST OFFER…….HEAVY DUTY ALUM. CAN CRUSHER….PORTABLE ON WHEELS….REDUCED TO $3000….OR MAKE OFFERS…..308-430-3284

HB…RUTH

DOBBY’S….NOT CLOSED…JUST CLOSED FOR WINTER MONTHS…WILL OPEN MAY 1