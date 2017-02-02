THURSDAY FEB. 2, 2017…HAPPY GROUNDHOG DAY!!!…SORRY 6 MORE WEEKS OF WINTER…(SAD FACE)
SENIOR CENTER..BOOK REVIEW…FRIDAY AT 9:30 AM…ALL ARE WELCOME….VALENTINE DAY PARTY ON FEB. 10
FOUND…WHITE LAB WITH A COLLAR…WAS SEEN RUNNING LOOSE NEAR DAIRY QUEEN AND TRAILERVILLE
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