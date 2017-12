THURSDAY DEC. 28, 2017

HB…JIM AND JOHN

LF…XBOX 360 GAME SYSTEM…..LF…BLUE HEELER DOG FOR A FAMILY PET……308-279-2108

FS…2 SETS OF 14″ TIRE CHAINS…1 SET IS NEW…..308-763-1550-HAY SPRINGS

LF…PUPPY FOR A FAMILY PET….308-458-7555

FS…5- DRAWER DRESSER…$45……4 -DRAWER DRESSER..$35….OLDER VINTAGE GLIDER…$30…….760-4353

GA…WINDOWS….2-20″ X 30″ ….2-24″ X 48″…WITH METAL FRAMES AND GOOD GLASS…762-4290

HEARTLAND REAL ESTATE….762-2474….WWW.HEARTRE.COM…6TH AND FLACK AVE.

FS…DORM SIZE REFRIG….REDUCED TO $10…….UTILITY TRAILER TO PULL BEHIND A LAWN TRACTOR….REDUCED TO $20……763-8968

FS…..FIREWOOD….760-2311

FS…HIGH CHAIR…$20….762-3808