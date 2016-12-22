THURSDAY DEC. 22, 2016
FS…OLDER 27″ COLOR TV…WORKS GOOD…$20……GA…SMALL LIGHTED AND DECORATED CHRISTMAS TREE……762-8555
FS…SIZE 10 1/2 ROLLAR BLADES WITH KNEE PADS…$45….FS..50″ ELEMENT BRAND …FLAT SCREEN TV WITH EX. WARANTY..$250……FS..LOVESEAT…GOOD CONDITON…$40…763-8302
GA…2 BAGS OF XMAS LIGHTS…NOT WORKING…2 PACKAGE FLAX SEED…..BOTTLE OF 100% LEMON JUICE…SMALL WOOD PIECES…EGG CARTONS…SEE AT 611 POTASH
HAM RADIO EXAM WILL BE GIVEN ON JAN. 21 IN ALLIANCE AT KNIGHT MUSEUM….CALL FOR INFO…308-763-8656
SENIOR CENTER CHRISTMAS PARTY….FRIDAY 12:30-2:30 PM….ALL ARE WELCOME….REFRESHMENTS WILL BE SERVED
FS…BLUE RECLINER…$500…..COUCH…$35…..BOOKSHLF…$10…CALL FOR INFO….762-5930
LF…36″ PROPANE KITCHEN RANGE…..308-379-2298–IN ALLIANCE
FS…NEXT BOOK…10″ TABLET…WITH DETATCHABLE KEYBOARD AND CHARGER….CALL FOR INFO…308-760-7486
FS…LADIES ELKTOOTH RING…WITH SEVERAL DIAMONDS…SIZE 5 1/2…VERY NICE….760-4353
HB….BY LOLA
FS…PICKUP BOX TRAILER WITH WOOD STOCK RACKS…$150…763-8738
FS…TOW BAR…$50…..760-9368
LF… SPIROGRAPH…..308-458-7410