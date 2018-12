THURSDAY DEC. 13, 2018

FS…3-WOOD TV TRAYS…$20 EACH..ALL FOR $50……MISC. ELVIS COLLECTIBLES…TAPES…RECORDS..BOOKS..ETC…..BETTY BOOP ITEMS….OTHER COLLECTIBLE DOLLS AND OTHER ITEMS….CALL FOR INFO….308-760-7696

LF…GOOD..CLEAN CONDITION, FULL SIZE BED……760-4353

FS…PICK BED TOOL BOX…..ALUM….LIKE NEW….LOW PROFILE…$200…CALL….762-6037

FS…OVER THE RANGE MICROWAVE OVEN……NEW IN BOX…WHITE….$150…760-3966

INDOOR GARAGE SALE…..318 BOX BUTTE AT HERITAGE VI MALL..LOW PRICES….TODAY AND FRIDAY…..9-6 BOTH DAYS….LOTS OF MISC ITEMS

HB…LUCILLE…100TH…ROOM 307 AT PONDEROSA VILLA IN CRAWFORD

GA…OLDER SET OF ENCYCLOPHIDA’S….WITH SICENCE AND OTHER MISC BOOKS…760-0276