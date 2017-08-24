THURSDAY AUG. 24, 2017
FS…LARGE BATH TUB…LIKE NEW….60″ X 42″ X 22″ ..WITH FAUCETS…$100…. 760-9663
FS…LIKE NEW, WEED TRIMMER, GAS POWERED…$60……SMALL WINDOW AC…$25…….22″ SAMSUNG FLAT SCREEN TV…LIKE NEW…$50……5 CU FT CHEST FREEZER….$100….OTHER MISC END TABLES…STANDS…ETC…760-3092
FS….LOTS OF LEFTOVER BUNS AND CHIPS….762-1529
FS…SMALL, SAMSUNG FLAT SCREEN TV..28″…..GOOD WORKING VCR…$75 FOR BOTH…CALL AFTER 4 PM…762-4723
FS…OLDER WASHER/DRYER SET…MAYTAG BRAND…DRYER WORKS GOOD….WASHER NEEDS SOME MINOR WORK……763-9401…760-2576
LF…PERSON WHO LIKED CARHENGE T-SHIRT….PLEASE CALL TRACY….262-993-3979 IN WISCONSIN
YARD SALE….FRIDAY 11-6….SAT. 8-NOON…512 SWEETWATER…LOTS OF THINGS
LF…GOOD USED TRUMPET…763-8370
GA…..NICE 36″ STORM DOOR….HEAVY DUTY…WITH SCREEN AND GLASS……COME AND GET IT AT 1640 EMERSON
HEARTLAND REAL ESTATE….762-2474…WWW.HEARTRE.COM
FS…BABY CRIB…3 IN ONE STYLE…$50……..3-METAL SAFETY GATES…1-$25 …2- $20 EACH…WOULD PACKAGE…..308-279-9155
LF…SOMEONE TO WEED EAT AROUND THEIR HOUSE…ASAP…CALL 762-2072…710 YELLOWSTONE
Leave a Reply