THURSDAY AUG. 17, 2017



GARAGE SALE…907 CHEYENNE….PART 2…MORE ITEMS ADDED…LOTS OF MISC HOUSEHOLD ITEMS….CLOTHES…ANTIQUES….KITCHEN ITEMS…FURNITURE…AND MISC ITEMS….SAT….8-4

LOST…BLACK AND PINK BACKPACK….BETWEEN MEADOWS AND DOWNTOWN…PLEASE RETURN TO J-5 MEADOWS….308-464-0070

ECLIPSE INFO…CHECK carhengesolareclipse2107.com…cityofalliance.net or carhenge.com…visitalliance.com

LF..ROYOBI GAS WEED EATERS….OR MISC PARTS…..760-1396

LF….XBOX 360 GAME “FABLE 2″……LOOKING FOR A PS-3 GAME SYSTEM…PLEASE CALL 308-629-1270

FS…HITCH AND RECEIVER…$90……GRILL OFF 87 FORD RANGER…$35…BOTH IN GOOD CONDITION….CALL FOR INFO….760-0076

GARAGE SALE….1033 SHERIDAN…TODAY ONLY …5-?…KIDS ITEMS…TOYS…CLOTHES.

LF…2 TICKETS TO NU VS ARK ST…SEPT. 2….762-1279

HEARTLAND REAL ESTATE…6TH AND FLACK…762-2474…WWW.HEARTRE.COM…CLOSED MONDAY AUG. 21

FS…2-TICKETS TO BLUES CONCERT IN CHEYENNE ON AUG. 21ST…SELLING FOR FACE VALUE…760-6367

STOLEN FROM THEIR HOME….OLDER SCHWIN BIKE….PLEASE RETURN TO 821 BOX BUTTE….760-4455

LF…TRAILER HOME TO RENT….LOOK ING A GOOD RUNNING SURBURBAN…308-279-2108

LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..760-1190

FS…ANTIQUE WOOD COOK STOVE…2- ANTIQUE SEWING MACHINES……SPINDLE BED….308-430-3284

FS…2-225-75 -15 TIRES ON OLDER FORD WINDSTAR RIMS…$75….80 GAL AIR COMPRESSOR…$200……WET GRINDING SYSTEM….NEW..$200..760-7995