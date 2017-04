THURSDAY APRIL 6, 2017

FS…1998 CHEV CAVALIER CONVERTIBLE…$250…760-7578…OR SEE AT 1020 GRAND AVE

SENIOR CENTER PROGRAM BY BOB HENDERSON ON FRIDAY…9:30 AM ALL ARE WELCOME…REFRESHMENTS SERVED

LF…LETTER PRESS ERA PAPER CUTTER…..762-7620

GARAGE SALE…SAT…7-12…2704 CHEYENNE LANE…NEAR ROSEWOOD ESTATES…FURNITURE…CD PLAYER …CLOTHES…JEWELRY…HOUSEHOLD ITEMS

MOVING SALE…..FRI…8-2…SAT.. 8-NOON…1043 SWEETWATER….CAR PARTS…HOUSEHOLD ITEMS

EASTER EGG HUNT APRIL 11 AT SOFTBALL FIELD…4 PM…AGES 1-9..GET SOLAR ECLISPE SOUVENIORS AT CHAMBER OFFICE

FS…1995 GEO …5 SPD MANUAL…RUNS GOOD…GOOD MILEAGE…$600…760-8418

FS…DR. PEPPER POP MACHINE…FROM THE 60’S…SMALLER SIZE…GOOD WORKING CONDITION…NEEDS PAINT…HOLDS 12 OZ CANS… ASKING $350 FIRM……1959 CHRYSLER DASH WITH GUAGES…ETC…GOOD WALL HANGER…$200……MISC DODGE, CHRYLER, PLYMOUTH EMBLEMS…ETC…..LARGE FRAMED, LIMITED EDITION PRINT OF SPEED SHOP AND RACE TRACK…..760-9311

FS…SPARE WHEEL COVER…”KEYSTONE”…762-7620

FS…MEDIUM SIZE CROCK POT…$5….COFFEE MAKER 2 1/2 CUP…$10….BLACK LADIES DIABETIC SHOES…SIZE 8 WIDE…$20…..2-3 SPEED OLDER LADIES BIKES…$125 FOR BOTH…2 MOUNTAIN BIKES FOR PARTS ASKING $5 EACH…..9-CLASSIC SHAKESPEARE BOOKS..$30 FOR THE SET…762-3816

FS…DAKA WOOD STOVE WITH BLOWER AND MISC PIPES…$325….38′ ALUM EXTENSION LADDER…$250……2-10 SPEED BIKES…..BOYS AND GIRLS…NEED MINOR WORK…$25 EACH…..HALOGEN WORK LIGHT…$50 CRAFTSMAN SAW GUIDE….$45…..PORTABLE AIR TANK…$40….SEE AT 1019 WEST 2ND IN GARAGE….WATCH FOR SIGNS……762-4948

FS…WOOD PLANT STAND…OAK….14 X 14 X 28″ HIGH…$7……HEAVY DUTY WIRE SHELF…36 X 13.5 X 55″ TALL…WITH 4 SHELVES…$25..CALL 762-6425 LEAVE MSG

FS…CEILING FAN…$15….NICE GLASS CANISTER SET….WOOD CALENDER….PICTURE FRAMES…MAIL BOX…MISC COOK BOOKS…$5 EACH…..LARGE AND SMALL PAVER BRICKS…..2 SHOWER/BATH TUB BENCHES…CALL 760-2929…SEE AT 521 W 3RD

FS…LARGE BLUE RECLINER…$500 OBO….COUCH..$35….BOOKSHELF…$10….MISC WW II HISTORY BOOKS…762-5930

HEARTLAND REAL ESTATE….762-2474…CLOSED ON GOOD FRIDAY..HAVE LOTS OF NICE LISTINGS….CAN SHOW ANY HOME IN ALLIANCE

LF…2- COMPLETE QUEEN SIZE BED…1-FULL SIZE BED…CALL 760-4455

INDOOR GARAGE SALE…119 W 3RD…NEXT TO MASONIC TEMPLE..OPEN AFTERNOONS 1:30 – 5:30 PM

HB…BY LOLA