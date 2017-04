THURSDAY APRIL 27, 2017



NO GARAGE SALE…FRIDAY… AT 222 W 4TH IN ALLIANCE

INDOOR GARAGE SALE…119 W 3RD…NEXT TO MASONIC TEMPLE…WILL BE CLOSING SOON…MAKE OFFERS ON EVERYTHING..OPEN AFTERNOONS 1:30 – 5:30 PM

FS…FOOS BALL TABLE…WILSON BRAND……2-1988 PONTIAC FIEROS….2005 DODGE RAM 1500 PICKUP, 2WD…..2001 FORD EXPEDITION…..760-6089

FS…MOUNTAIN BIKE…GOOD CONDITION…READY TO RIDE…$40…..SMALL LAP TOP TABLET STYLE COMPUTER…READY TO USE…$50….LF….ODD JOBS OF ANY KIND….629-1143…763-9499

LF…3- WHEEL, ADULT BIKE IN GOOD CONDITION….629-1337

HEARTLAND REAL ESTATE….COME TO OPEN HOUSE 4-6 PM WED. MAY 3RD..339 HILCREST