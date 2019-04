THURSDAY APRIL 25, 2019

FS…WASHER AND DRYER…$100 FOR THE SET…….HARLEY HANDLE BARS AND SEAT……..760-8389

FS…1994 5TH WHEEL CAMPER TRAILER…SIERRA COBRA…31’…CALL FOR INFO….308-629-8093

BLOEDORN LUMBER…SPRING STOCK ARRIVING!!…GREENHOUSE ITEMS ARRIVING….CONGRATS ON 100TH BIRTHDAY APRIL 21ST

FS…ANTIQUE 3 DRAWER WOOD DRESSER ON WHEELS…REDUCED TO $250…….BOOK CASE…$40…..6-STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL….BAG OF GOLF BALLS…$5……..762-5930

FS…MAX LOAD STEEL LOADING RAMPS…1000 LB CAPACITY…72″ LONG BY 9″ WIDE…NEW IN BOX…$100….760-8018…760-7820

GARAGE SALE….VFW…SAT…9-5

FS…1996 PONTIAC GRAND PRIX SE…BLUE…GRAY INTERIOR…RUNS GOOD…GOOD TIRES…NEW BRAKES….GOOD SCHOOL CAR…$1200….ACROSS FROM FIREHALL…..308-760-4290….760-1396

LOST DOG….BLACK LAB/HEELER CROSS….MISSING FOR 2 WEEKS…HAS A RED COLLAR AND CHIP….”JOSE”….762-2072

FS…LARGE COLLECTION OF JOHN DEERE TOY TRACTORS…REDUCED TO $200…762-2072

LF…GOOD WORKING, DORM SIZE REFRIG….. 760-6003

FS…HITCH AND RECEIVER…$65…..MICROWAVE OVEN…$30…..760-0076

FS…2-DOG KENNELS….1-WIRE STYLE…..1-PLASTIC…..760-5040