THURSDAY APRIL 20, 2017



FS…REFRIG…$100…..GAS KITCHEN STOVE…$100…629-1516 OR SEE AT 472 CODY AVE

GA…FEMALE POMERIAIAN DOG… SEE AT 472 CODY….760-1182

HAVEN ON THE BRICKS.. LADIES NIGHT OUT TONIGHT…BRING FRIENDS…7 PM TO 8:30 PM….SATURDAY LUNCH WILL BE PHILLY STEAK SANDS…SALADS…DESSERTS…11:30 – 1 PM…ALL ARE WELCOME…508 BOX BUTTE

LOST…MALE CAT…WHITE/COPPER COLORED AND SHAVED FOOT….MISSING FROM 472 CODY…763-9025…629-1516

FS…LOTS OF MISC LAWNMOWERS GOOD FOR PARTS…HAVE 30 OR MORE….763-1550–HAY SPRINGS

FS…LAWN MAN MOWER…21″…NO BAG…RUNS GOOD…$10…..2-10 SPEED BIKES…NEED WORK..$5 EACH……ORANGE COUNTY CHOPPER SCHWIN BIKE…NEEDS A LITTLE WORK…$30…….BOY SCOUT BACK PACK WITH FRAME…MESS KIT….FROM THE 70’S….$30…..762-3816

LF….GOOD WORKING METAL FLOOR LAMP….760-4353

LF…SET OF PET STEPS TO HELP PETS GET INTO A VEHICLE…FOR MEDIUM SIZE DOG….762-7154

FS…SET OF NERF BARS….PICKUP TOOL BOX…2-18″ SUB WOOFERS IN BOX….763-8742

LOST…MALE PIT BULL…1 YR OLD…GRAYISH BLUE WITH WHITE…VERY FRIENDLY…MISSING FROM ALLIANCE….763-1557

INDOOR GARAGE SALE…119 W 3RD…NEXT TO MASONIC TEMPLE…READY TO MAKE DEALS…MAKE OFFERS…OPEN AFTERNOONS 1:30 – 5:30 PM

HB…BY LOLA….WELCOME BACK!!!!

FS…2004 CHEVY CAVALIER …FWD….$1000…710 YELLOWSTONE OR 762-2072

FS…27″ COLOR TV…$15 DOLLARS…..LOOKING FOR A RECORDING OF HBO MOVIE…SAT NIGHT….”HENREITA LACKS”….762-8555

FS…FLOOR LAMP……HAVE OTHER MISC ITEMS…..SEE AT 615 MISSISSIPPI

HB…GABE

HB…DAN

HEARTLAND REAL ESTATE….762-2474

FS…CUB CADET MOWER….WITH BAG…MULCHER…2 START …SEE AT 608 E. 7TH …762-5821