THURSDAY APRIL 19, 2018

FIRST PRESBITARIAN CHURCH RUMMAGE SALE…FRIDAY 8-6…SATURDAY 8-NOON…SAT IS BAG DAY

FS…WASHER…WHIRLPOOL…$75….LF…ODD JOBS OF ANY KIND…CALL 308-765-2016

FS…FLAT SCREEN TV…22″..LIKE NEW….$70…….3- DRAWER DRESSER…$50….MICROWAVE STAND WITH BOTTOM SHELVES AND DRAWER…$30 BOTH HARD WOOD…760-7388

LF…GO KART FOR A YOUNGER KID TO USE….760-2966….762-1422

FS…GE ELECTRIC STOVE…$75……ESTATE REFRIG…$125…..LARGE VITAMASTER TREADMILL…$75…..ALL GOOD CONDITION….762-4448

LF…LICENSE PLATES…AUTO AND MOTORCYCLE…402-670-1769

GA…3 STEREO SPEAKERS…..SIZE 12 WORK BOOTS….FLOOR LAMP….COME AND TAKE THEM….308-778-7518

HB…BIG BUBBA–12TH

LF…MUSIC STAND TO HOLD SHEET MUSIC….CALL NANCY…763-1504

LF…JACK A LOPE….LF…LARGE SIZE BUCKLE UP OVERSHOES…..BABY MONTIOR WITH VIDEO…..HAND ROUTER….SMALL CALLER ID BOX….MILK CRATES……LF…SOMEONE GOING TO ALBANY, NY AREA THAT WOULD CARRY A PALLETT……760-1396

HB….EMERSON–6TH…FROM GRANDMA AND GRANDPA

FS…4 DRAWER METAL FILE CABINET…$25….WOOD HIGH CHAIR…$20….TURNTABLE SYSTEM TO RECORD ALBUMS TO CD WITH CASSETTE PLAYER…$70…..LARGE BUDWEISER MIRROR…$200…..605-890-2368 IN ALLIANCE

FS….AIR COMPRESSOR….$100…..MENS DIAMOND RING…$300…JIG FOR A TABLE SAW…$50……1989 CHEV SURBURBAN/PICKUP SHOP MANUALS…1982 JEEP MANUAL…..1981-82 KAWASAKI KZ 1000 /1100 MOTORCYCLE MANUAL…..CALLER ID BOX……762-4411….760-4552

FS…BAGLESS VISSEL VAC…WORKS GOOD…$20…..MACK TOOLS CREEPER…$20…..HITCH AND RECEIVER…$85…..760-0076

GA….LOTS OF OLD MAGAZINES….POPULAR MECHANICS FROM THE 1950’S….NAT GEOGRAPHIC….1975-98…….33 VOLUME SELF TEACHING ENCYCLOPHIDA’S….100 READERS DIGEST BOOK….OLDER TUBE TV’S…KIDS CRAFT ENCYCLOPHIDA’S…..COME AND GET THEM……762-1675…SEE AT 12TH AND FLACK…JUST NORTH OF OLD BOMGAARS

FS…LARGE BLUE RECLINER…$500……COUCH…$35…..762-5930

FS…1985 TOYOTA MOTORHOME….$2500…READY TO USE….760-8372

CALL KYLE WITH LICENSE PLATES….762-3036

FS…GLASS TOP TABLE… WITH WROUGHT IRON BASE….308-458-7519