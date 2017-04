THURSDAY APRIL 13, 2017



FS…TREADMILL….BBQ GRILL….RACING BIKE….760-2576

FS…SET OF GLASS TOP END TABLES WITH MATCHING LAMPS…$40 FOR ALL…NICE WOOD BURNING STOVE WITH AX..SLEDGE AND 4 WEDGES…$100…629-1516

GARAGE SALE…FRIDAY…7AM TIL DONE…EVERYTHING MUST GO…COULD GO SATURDAY AS WELL….222 WEST 4TH-ALLIANCE

LF…MISC ODD JOBS OF ANY KIND…..629-1111

LF…SOMEONE TO TILL A GARDEN….524 MISSISSIPPI…762-5357

FS…CRAFTSMAN RIDING MOWER…RUNS GOOD…$300…..LF…A GAS TANK WITH PUMP BULB FOR A SMALL BOAT….605-786-6157-IN ALLIANCE

FS…14′ BOAT….WITH 65 HP MOTOR…TRAILER…$500…763-1512

4-H…IS STILL TAKING ENROLLMENTS FOR THIS YEAR…CONTACT DEB AT EXTENSION OFFICE…762-5616

LF…ODD JOBS OF ANY KIND….FS…2-BIKES….CAMPER SHELL….CALL FOR INFO… 760-1520

FS…2002 CHEV S-10 PICKUP…2WD..REG CAB…4 CYL..5 SPD…GOOD TIRES…105K MILES…..$2000…760-3755

FS…WOOD BURNING STOVE WITH BLOWER AND ALL VENT PIPE…$325….38’ALUM EXTENSION LADDER…$250…2-10 SPEED BIKES..BOYS AND GIRLS…$25 EACH…..HALOGEN TRIPOD WORK LIGHT…$50….CRAFTSMAN SAW GUIDE…$45….PORTABLE AIR COMPRESSOR TANK…$40…..SEE AT 1019 W 2ND….762-4948

LF…46″-47″ FLAT SCREEN TV…ANY BRAND…NOT WORKING IS BEST CALL MATT….762-4723…..763-8096

FS…14′ MIRRORCRAFT BOAT…WITH LIKE NEW MARINER MOTOR WITH TRAILER…OARS…LIFE JACKETS…EVERYTHING LIKE NEW…ALL INCLUDED COULD ALSO INCLUDE FISHING TACKLE….762-2043 AFTER 8 PM OR LEAVE MSG

GA…2 ROLLS OF WIRE FENCE……FS…NICE ADULT SIZE 8 1/2 MOCASIANS NEW CONDITION…$40….MISC AVON COLLECTIBLE DECANTORS…$1 EACH…..1985 OLDS DELTA 88….ROUGH BODY, BUT RUNS GOOD…$1000……762-3709

LF…2-TIRES…215 55 R18…..FS…RECEIVER AND HITCH..$100…760-0076

FS…GAS KITCHEN STOVE…REFRIG…$100 EACH…..FLAT SCREEN TV…760-1182

HEARTLAND REAL ESTATE…CHECK NEW LISTINGS AT HEARTRE.COM CALL 762-2474…604 FLACK AVE

FS…2 DRAWER METAL OFFICE DESK WITH WOOD GRAIN TOP…$50…CAN DELIVER…760-5304

METHODIST CHURCH…6 PM TONITE…HOLY THURSDAY COMMUNION SERVICE…APPROX. 30 MINS….ALL ARE WELCOME

FS…2-235 75 15 TIRES ON FORD WINDSTAR RIMS….$75 OR WOULD TRADE FOR SMALLER TIRES…..FS…3-RECEIVER HITCHES..$50 EACH..10″ WET GRINDER WITH ATTACHMENTS INCLUDED….NEW IN BOX…$200….NICE BAND SAW FOR WOOD OR METAL…$80….LARGE 10″ BUFFER…$150……..760-7995