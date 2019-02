State Wrestling Semifinal Qualifiers

Individual qualifiers for Nebraska State Wrestling semifinal matches Friday afternoon in Omaha.  Semifinal bouts will begin at 4:00 Mountain Time.  Listen for updates and live match broadcasts with Mike Glesinger on 92.5 FM Friday and Saturday!

Alliance – Paul Ruff, 120

Bridgeport – Casey Benavides, 106

Bayard – Karsen Hunter – 195

Chadron – Jake Lemmon, 160

Chadron – Clark Reisen, 182

Hemingford – Justin Davis – 126

Gering – Nate Rochereau, 126

Gering – Quinton Chavez, 106

Morrill – Austin Garcia, 152

Mullen – Teven Marshall – 113

Scottsbluff – Paul Garcia, 113

Scottsbluff – Jarryd Hernandez, 132

Scottsbluff – Devonte Gutierrez, 145

Sidney – Trey Arellano, 138

Sidney – Brody Raines, 145

Sidney – KC Higer, 152