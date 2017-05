State Track And Field Final Results Class D Girls

Team Scores after 17 events:

1. Giltner 68.000 2. Brady 49.000 3. Riverside 39.000 4. Axtell 31.000 5. Pleasanton 26.000 6. Lawrence-Nelson 24.000 6. Cedar Bluffs 24.000 8. Elm Creek 23.000 9. Stuart 21.000 10. Mullen 19.000 10. Loomis 19.000 12. Clearwater-Orchard 17.000 13. Elwood 16.000 14. North Central 15.000 15. Pawnee City 14.500 16. Randolph 14.000 17. Sterling 12.000 18. Dorchester 11.000 18. Osceola 11.000 18. Red Cloud 11.000 21. Sandhills/Thedford 10.000 21. South Loup 10.000 21. Falls City Sacred Heart 10.000 21. Maywood-Hayes Center 10.000 21. Elkhorn Valley 10.000 21. Ewing 10.000 27. Spalding Academy 9.000 28. Twin Loup 8.500 29. McCool Junction 8.000 29. Central Valley 8.000 29. Creek Valley 8.000 29. Wausa 8.000 33. Banner County 7.000 34. Bertrand 6.000 34. Lourdes Central Catholic 6.000 34. Wynot 6.000 37. Bloomfield 5.000 37. Potter-Dix 5.000 37. BDS 5.000 37. Maxwell 5.000 37. Morrill 5.000 42. Blue Hill 4.000 42. Shelton 4.000 42. Scribner-Snyder 4.000 42. Hampton 4.000 46. Alma 3.500 46. St. Mary’s 3.500 48. Osmond 3.000 49. Exeter-Milligan 2.000 49. Boyd County 2.000 49. St. Edward 2.000 49. Elgin Public/Pope John 2.000 49. Meridian 2.000 54. Fullerton 1.000 54. Crawford 1.000 54. Winside 1.000

Discus

Class D State Record: 157-02.00 Samantha Musil, Pawnee City 2006

Class D Meet Record: 151-04.00 Molly Jo Brown, Clarks 1993

All-Class State Record: 185-04.00 Melanie Uher, Wilber-Clatonia 2002

All-Class Meet Record: 164-09.00 Michaela Wallerstedt, Omaha Burke 2004

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== 1 Tara Callahan 12 Brady 117-06.00 10 2 Reilly Young 9 Central Valley 115-10.00 8 3 Jessie Sallach 9 South Loup 114-01.00 6 4 Nicole Howitt 11 Maxwell 112-11.00 5 5 Alexus Rozelle 12 Potter-Dix 111-10.00 4 6 Jaycee Fleming 12 North Central 110-11.00 3 7 MaKenna Dahlgrin 11 Banner County 110-11.00 2 8 Ashlynn Klepper 9 Pawnee City 109-07.00 1 9 Haylee Heits 12 Falls City Sacred Heart 106-05.00 10 Brianna Bauer 10 St. Mary's 103-11.00 11 Kassandra Jorgensen 12 Medicine Valley 103-03.00 12 Olivia Buschow 10 Blue Hill 101-02.00 13 Alexandra Bargstadt 12 Winside 97-09.00 14 Michaela Timmerman 12 Wausa 97-05.00 15 Raeleigh Menke 11 Friend 93-08.00 16 Kiersten Dose 11 Hampton 85-05.00 17 Kenna Graves 10 Elba 84-10.00 18 Allison Klipp 12 Meridian 84-02.00 19 Faith Simpson 11 Wauneta-Palisade 81-05.00 20 Bridget McPhillips 11 Humphrey St. Francis 74-01.00 -- Sara McEvoy 10 Clarkson/Leigh NM -- Morgan Nibbe 11 Red Cloud NM

Long Jump

Class D State Record: 18-04.75 Claire Cornell, Elm Creek 2017

Class D Meet Record: 18-04.75 Claire Cornell, Elm Creek 2017

All-Class State Record: 20-02.75 LaQue Moen-Davis, Omaha North 2010

All-Class Meet Record: 20-02.75 LaQue Moen-Davis, Omaha North 2010

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== 1 Claire Cornell 11 Elm Creek 18-04.75 10 2 Alixzandra Bloom 10 Riverside 17-00.25 8 3 Maddison Roumph 12 Cedar Bluffs 17-00.00 6 4 Madison Walkowiak 11 Riverside 16-10.50 5 5 Mariah Willey 12 Pawnee City 16-09.00 4 6 Jacee Weber 12 Dorchester 16-06.75 3 7 Laura Box 12 Lourdes Central Catholic 16-04.50 2 8 Macy Gustafson 12 Osceola 16-02.25 1 9 Jacie Laetsch 12 CWC 16-00.25 10 Katherine White 10 Exeter-Milligan 16-00.00 11 Jessica Harvey 12 Morrill 16-00.00 12 Whitney Steckel 12 Twin Loup 16-00.00 13 Ruth Johnson 10 Wausa 15-11.00 14 Sydney Mullin 11 Maxwell 15-11.00 15 Lydia Behnk 11 Elgin Public/Pope John 15-07.00 16 Shaylee Scranton 12 Sandhills/Thedford 15-06.75 17 Madison Van Housen 12 Hampton 15-04.25 18 Makayla Dinkler 9 Silver Lake 15-04.00 19 Karmen Schmitt 11 Bertrand 15-02.75 20 Holly Lauer 12 Wynot 15-02.25 21 Hannah Nelson 11 Wallace 15-00.50 22 Nicole Boyle 11 Scribner-Snyder 14-11.25 23 Julia Shipman 10 Red Cloud 14-09.25 24 Payge Hoffman 11 Potter-Dix 14-02.75

Triple Jump

Class D State Record: 38-01.75 Tonya Kneifl, Newcastle 1997

Class D Meet Record: 38-01.75 Tonya Kneifl, Newcastle 1997

All-Class State Record: 42-04.00 LaQue Moen-Davis, Omaha North 2010

All-Class Meet Record: 41-04.75 LaQue Moen-Davis, Omaha North 2011

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== 1 Maddison Roumph 12 Cedar Bluffs 36-04.00 10 2 Jacee Weber 12 Dorchester 35-05.25 8 3 Madison Walkowiak 11 Riverside 34-10.25 6 4 Lily Martin 11 Morrill 34-10.25 5 5 Jade Hill 12 Falls City Sacred Heart 34-06.00 4 6 Macy Gustafson 12 Osceola 34-03.25 3 7 Lydia Behnk 11 Elgin Public/Pope John 34-02.00 2 8 Keri Bauer 11 Pleasanton 34-02.00 1 9 Nicole Harms 10 Sterling 34-01.00 10 Jacie Laetsch 12 CWC 33-10.00 11 Madison Van Housen 12 Hampton 33-05.25 12 Taylor Moes 10 Elm Creek 33-03.25 13 Trinity Langley 11 Potter-Dix 32-09.25 14 Sydney Mullin 11 Maxwell 32-09.00 15 Kennedy Johnson 9 Osmond 31-11.25 16 Abby Quadhamer 10 Wilcox-Hildreth 30-06.25 17 Cassandra Saathoff 11 Franklin 30-02.75 18 Peyton Messersmith 10 Wallace 29-00.00 19 Mashaya Dierking 12 BDS 28-09.00 20 Brooke Scott 12 Hitchcock County 27-11.75 -- Amber Miller 10 Elkhorn Valley NM -- Shaylee Scranton 12 Sandhills/Thedford NM

High Jump

Class D State Record: 5-08.00 Amanda Owens, Harvard 2003 Lindsy Siegel, Ansley-Litchfield 2014

Class D Meet Record: 5-08.00 Lindsy Siegel, Ansley-Litchfield 2014

All-Class State Record: 5-11.00 Meredy Porter, Bellevue West 1987

All-Class Meet Record: 5-11.00 Meredy Porter, Bellevue West 1987

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== 1 Addy Vinton 12 Mullen 5-02.00 10 2 Jesslyn Straber 12 Creek Valley 5-02.00 8 3 Madeline Esch 12 Spalding Academy 5-01.00 6 4 Keri Bauer 11 Pleasanton 5-00.00 5 5T Jadyn Heckenlively 11 Alma 5-00.00 3.5 5T Whitney Steckel 12 Twin Loup 5-00.00 3.5 7 Samantha Hays 11 Osceola 4-10.00 2 8T Abby Everitt 9 St. Mary's 4-10.00 0.5 8T Mariah Willey 12 Pawnee City 4-10.00 0.5 10 Makenzie Johnson 10 Osmond 4-10.00 11T Caitlyn Beed 11 Fullerton 4-10.00 11T Rachel Stewart 12 North Central 4-10.00 13T Jasmine Youngquist 11 Hitchcock County 4-10.00 13T Faith Simpson 11 Wauneta-Palisade 4-10.00 13T Cassidy Tompkin 9 Giltner 4-10.00 16T Hannah Beethe 11 Exeter-Milligan 4-08.00 16T Sydney Keckler 12 Weeping Water 4-08.00 16T Ainsley Esser 9 Lourdes Central Catholic 4-08.00 19T Caitlin Jarosz 9 Humphrey St. Francis 4-08.00 19T Sophie Mellema 12 Axtell 4-08.00 -- Becky Schmeits 11 Riverside NM -- Jaime Troester 12 Hampton NM -- Morgan Edmund 10 Sioux County NM -- Carlee Thies 11 Randolph NM -- Shaylee Scranton 12 Sandhills/Thedford NM Scratch -- Sara Ripp 11 Sumner-Eddyville-Miller NM

Pole Vault

Class D State Record: 12-03.00 Catherine Mick, Bruning-Davenport / Shickley 2015

Class D Meet Record: 12-03.00 Catherine Mick, Bruning-Davenport / Shickley 2015

All-Class State Record: 13-03.00 Jenny Green, Grand Island Central Catholic 2003

All-Class Meet Record: 13-00.00 Jenny Green, Grand Island Central Catholic 2003

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== 1 Hannah Preissler 9 Giltner 10-08.00 10 2 Michaela Jurjens 12 Brady 10-00.00 8 3 Amber Miller 10 Elkhorn Valley 9-08.00 6 4 Courtney Kamler 12 BDS 9-04.00 5 5 Emme Nickel 11 Axtell 9-04.00 4 6 Kendra Kozisek 12 St. Mary's 9-00.00 3 7 Amber Bruegman 12 Bloomfield 9-00.00 2 8 Jurnee Patton 9 Fullerton 8-06.00 1 9 Jessica Harvey 12 Morrill 8-06.00 10T Ciara Catlin 10 Falls City Sacred Heart 8-06.00 10T Halle Dahlgren 11 Bertrand 8-06.00 12 Kristie Hill 9 South Platte 8-06.00 13 Alissa Vlach 10 Alma 8-06.00 14 Courtney Philips 12 Bertrand 8-06.00 15 Karson Kirwan 11 Twin Loup 8-00.00 16 Falan Ryan 10 Ansley-Litchfield 8-00.00 17 Cassie Caraway 11 Osceola 8-00.00 -- Kylie Kalin 9 Pawnee City NM -- Vanessa Carpenter 12 Clearwater-Orchard NM -- Tana Engel 12 High Plains Community NM -- Erin Pfeifer 9 Humphrey St. Francis NM -- Payton Franklin 12 Potter-Dix NM

Shot Put

Class D State Record: 48-05.00 Jenny Svoboda, Howells 2004

Class D Meet Record: 47-05.00 Jenny Svoboda, Howells 2004

All-Class State Record: 52-09.25 Becky Beachler, Fremont 1997

All-Class Meet Record: 52-09.25 Becky Beachler, Fremont 1997

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== 1 Jodi Fry 12 Ewing 42-07.25 10 2 Tara Callahan 12 Brady 39-06.00 8 3 Haylee Heits 12 Falls City Sacred Heart 39-04.50 6 4 MaKenna Dahlgrin 11 Banner County 38-08.75 5 5 Kristine Edgren 12 Bertrand 37-05.75 4 6 Rebecca Higgins 12 Sandhills/Thedford 37-05.00 3 7 Allison Klipp 12 Meridian 37-01.00 2 8 Alexus Rozelle 12 Potter-Dix 36-11.25 1 9 Abby Fiegener 11 Falls City Sacred Heart 36-04.00 10 Bailey Velder 12 Dorchester 34-10.00 11 Faith Riggle 9 Scribner-Snyder 34-10.00 12 Faith Simpson 11 Wauneta-Palisade 34-07.25 13 Reilly Young 9 Central Valley 33-10.25 14 Morgan Nibbe 11 Red Cloud 33-10.25 15 Jaycee Fleming 12 North Central 33-08.50 16 Mary Nibbe 10 Red Cloud 33-05.75 17 Falan Ryan 10 Ansley-Litchfield 33-00.75 18 Kenna Graves 10 Elba 32-09.50 19 Shelby Paprocki 12 Clarkson/Leigh 31-09.75 20 Treva Tharnish 11 St. Edward 31-09.00 21 Alyssa Rood 12 Elkhorn Valley 30-05.75 22 Michaela Timmerman 12 Wausa 29-09.75

3200m Relay FINALS

Class D State Record: 9:41.4 Wheeler Central 1983

Class D Meet Record: 9:41.4 Wheeler Central 1983

All-Class State Record: 9:18.36 Lincoln East 2014

All-Class Meet Record: 9:18.36 Lincoln East 2014

========================================================================================== School Final H# Pts ========================================================================================== Section #1 (wind reading +0.3 M/S N) 1 Giltner 10:01.3 1 10 Reagan Janzen, 11, #111; Brooke Wilson, 10, #120; Cortney Hoelck, 9, #110; Kaylee Rhoades, 12, #117 2 Pleasanton 10:14.3 1 8 Keegan Lindner, 11, #220; Paige Weisdorfer, 9, #224; McKenna Siegel, 10, #222; Keri Bauer, 11, #219 3 North Central 10:17.7 1 6 Megan Erickson, 11, #196; Chloe Cozad, 10, #195; Skylar Cosgrove, 11, #194; Caitlin Orton, 11, #198 4 McCool Junction 10:23.3 1 5 Madison Gerken, 9, #172; Peyton Brugger, 11, #171; Anastasia Brugger, 10, #170; Jillian Stark, 10, #309 5 Lawrence-Nelson 10:25.2 1 4 Kaylee Fanning, 10, #152; Annie McCartney, 9, #153; Joanie Schultz, 9, #155; Molly McCartney, 12, #154 6 Sandhills/Thedford 10:26.8 1 3 Johannah Christie, 9, #243; Elizabeth Peterson, 11, #248; Marlee Taylor, 10, #250; Tristan Haake, 12, #245 7 Bertrand 10:29.0 1 2 Grace Straight, 9, #29; Kaylee Andersen, 11, #22; Tessa Callahan, 12, #23; Grace Schwarz, 10, #28 8 Randolph 10:30.0 1 1 Charlie Winkelbauer, 10, #234; Emma Bermel, 10, #230; Addison Villwok, 10, #233; Alyssa Fye, 12, #231 9 Nebraska Lutheran 10:30.5 1 Amara Corwin, 9, #190; Olivia Otte, 11, #192; Kennedy Scheele, 11, #193; Brooke Malchow, 12, #191 10 South Loup 10:45.1 1 Adrianna Hild, 10, #262; Taylor Conroy, 9, #261; Atlynn Witthuhn, 10, #268; Savannah Weverka, 12, #267 11 Pawnee City 10:49.2 1 Natalie Blecha, 11, #211; Aeden Gyhra, 11, #213; Sabre Menninga, 12, #217; Miranda Branek, 11, #212 12 Humphrey St. Francis 10:49.8 1 Leah Podliska, 9, #144; Sydney Engel, 10, #136; Megan Eucker, 12, #137; Riley Maple, 11, #141 13 Central Valley 10:51.6 1 Colby Grossart, 10, #52; Megan Beck, 11, #50; Kellyn Robinson, 11, #53; Devyn Erickson, 10, #51 14 Axtell 11:06.3 1 Morgan Miller, 9, #14; Hannah French, 9, #10; Ashley Snell, 12, #17; Kailey Trampe, 9, #18 15 East Butler 11:08.5 1 Sophia Bergman, 9, #78; Olivia Bohac, 9, #308; Courtney Spatz, 12, #79; Hallie Zitek, 11, #80 16 Morrill 11:52.2 1 Andrea Lashley, 10, #181; Shandie Hess, 9, #179; Stefani Tarin, 11, #184; Laura Sherrod, 9, #310

3200m Run FINALS

Class D State Record: 10:19.0 Karlene Erickson, Wheeler Central 1982

Class D Meet Record: 10:19.0 Karlene Erickson, Wheeler Central 1982

All-Class State Record: 10:19.0 Karlene Erickson, Wheeler Central 1982

All-Class Meet Record: 10:19.0 Karlene Erickson, Wheeler Central 1982

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Section #1 (wind reading +1.3 M/S NE) 1 Molly McCartney 12 Lawrence-Nelson 11:48.4 1 10 2 Tiffany Dickau 11 Elwood 11:51.5 1 8 3 Kayla Minary 11 Maywood-Hayes Center 11:53.7 1 6 4 Alyssa Fye 12 Randolph 11:53.9 1 5 5 Shaylee Jones 11 South Loup 12:20.0 1 4 6 Bree Eisenhauer 9 Bloomfield 12:23.3 1 3 7 Brooke Wilson 10 Giltner 12:24.7 1 2 8 Kate Jansky 10 Exeter-Milligan 12:25.8 1 1 9 Sandra Oliver 12 South Loup 12:39.3 1 10 Madison Ramsay 12 Hyannis 12:39.7 1 11 Molly Paxton 9 Mullen 12:48.1 1 12 Jesse Badje 10 Hay Springs 12:49.8 1 13 Kennedy Scheele 11 Nebraska Lutheran 12:54.3 1 14 Alyssa Shaw 9 Hyannis 12:57.5 1 15 Chloe Cozad 10 North Central 13:03.5 1 16 Jaylen Arndt 10 Hampton 13:08.7 1 17 Miranda Branek 11 Pawnee City 13:19.3 1 18 Madison Littrel 9 Falls City Sacred Heart 13:30.3 1 19 Kira Dickau 10 Stuart 13:49.0 1 20 Elizabeth Marcellus 10 Axtell 13:56.8 1 21 Andrea Lashley 10 Morrill 14:22.0 1 22 Kelsey Brundage 12 Kenesaw 14:27.5 1 -- Amber Berger 12 Riverside DNF 1 -- Amanda Aerts 9 East Butler DNS 1

800m Run FINALS

Class D State Record: 2:13.45 Deb Spickelmier, Hayes Center 1985

Class D Meet Record: 2:13.45 Deb Spickelmier, Hayes Center 1985

All-Class State Record: 2:08.84 Alice Schmidt, Elkhorn 1999

All-Class Meet Record: 2:12.05 Alice Schmidt, Elkhorn 2000

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Section #1 (wind reading +0.8 M/S N) 1 Brooke Malchow 12 Nebraska Lutheran 2:31.5 1 2 Devyn Erickson 10 Central Valley 2:32.3 1 3 Johannah Christie 9 Sandhills/Thedford 2:32.3 1 4 Hallie Zitek 11 East Butler 2:35.1 1 5 Amanda Mote 11 Hitchcock County 2:35.8 1 6 Kailey Trampe 9 Axtell 2:36.8 1 7 Savannah Weverka 12 South Loup 2:38.2 1 8 Anna Heng 11 Lourdes Central Catholic 2:39.8 1 9 Brianna Danehey 10 Blue Hill 2:41.1 1 10 Carly Wenzl 10 Sterling 2:41.7 1 11 Colby Grossart 10 Central Valley 2:45.1 1 -- Lily Martin 11 Morrill DNF 1 Section #2 (wind reading +0.5 M/S N) 1 Emery Swan 11 Brady 2:20.1 2 2 Reagan Janzen 11 Giltner 2:20.7 2 3 Kylie Thiele 12 Clearwater-Orchard 2:24.1 2 4 Haley Jones 10 Mullen 2:27.0 2 5 Alison Stineman 9 Elkhorn Valley 2:27.3 2 6 Tiffany Dickau 11 Elwood 2:28.9 2 7 Kathleen Juhl 10 Shelton 2:31.0 2 8 Kalen Nedella 12 Crawford 2:31.0 2 9 Alyssa Fye 12 Randolph 2:31.1 2 10 Cortney Hoelck 9 Giltner 2:31.2 2 11 Claire Kubicek 11 Friend 2:33.5 2 12 Bentley Jenkins 10 Cody-Kilgore 2:36.3 2 ============================================================================================ Name Grade School Final H# Points ============================================================================================ Finals 1 Emery Swan 11 Brady 2:20.1 2 10 2 Reagan Janzen 11 Giltner 2:20.7 2 8 3 Kylie Thiele 12 Clearwater-Orchard 2:24.1 2 6 4 Haley Jones 10 Mullen 2:27.0 2 5 5 Alison Stineman 9 Elkhorn Valley 2:27.3 2 4 6 Tiffany Dickau 11 Elwood 2:28.9 2 3 7 Kathleen Juhl 10 Shelton 2:31.0 2 2 8 Kalen Nedella 12 Crawford 2:31.0 2 1 9 Alyssa Fye 12 Randolph 2:31.1 2 10 Cortney Hoelck 9 Giltner 2:31.2 2 11 Brooke Malchow 12 Nebraska Lutheran 2:31.5 1 12 Devyn Erickson 10 Central Valley 2:32.3 1 13 Johannah Christie 9 Sandhills/Thedford 2:32.3 1 14 Claire Kubicek 11 Friend 2:33.5 2 15 Hallie Zitek 11 East Butler 2:35.1 1 16 Amanda Mote 11 Hitchcock County 2:35.8 1 17 Bentley Jenkins 10 Cody-Kilgore 2:36.3 2 18 Kailey Trampe 9 Axtell 2:36.8 1 19 Savannah Weverka 12 South Loup 2:38.2 1 20 Anna Heng 11 Lourdes Central Catholic 2:39.8 1 21 Brianna Danehey 10 Blue Hill 2:41.1 1 22 Carly Wenzl 10 Sterling 2:41.7 1 23 Colby Grossart 10 Central Valley 2:45.1 1 -- Lily Martin 11 Morrill DNF 1

400m Relay FINALS

Class D State Record: 49.12 Riverside 2016

Class D Meet Record: 49.50 Riverside 2016

All-Class State Record: 46.84 Omaha North 2010

All-Class Meet Record: 46.84 Omaha North 2010

========================================================================================== School Final H# Pts ========================================================================================== Section #1 (wind reading +1.0 M/S N) 1 Clearwater-Orchard 52.2 1 Kylie Thiele, 12, #64; Katie Stearns, 10, #63; Skye Schroeder, 11, #62; Kinzly Macke, 12, #60 2 Wynot 52.3 1 Holly Lauer, 12, #307; Skylar Arkfeld, 12, #305; Kaitlyn Heimes, 9, #306; Cortney Arkfeld, 12, #304 3 Scribner-Snyder 52.3 1 Nicole Boyle, 11, #252; Savanah Miller, 12, #253; Ashley Peters, 10, #254; Kaylee Boyle, 11, #251 4 Sandhills/Thedford 53.2 1 Kyra Miles, 12, #247; Rebecca Higgins, 12, #246; Marlee Taylor, 10, #250; Carlie Collier, 10, #244 5 South Loup 53.2 1 Olivia Paulsen, 12, #265; Taylor Conroy, 9, #261; Adrianna Hild, 10, #262; Atlynn Witthuhn, 10, #268 6 Hampton 53.3 1 Jacey Klassen, 10, #124; Madison Van Housen, 12, #126; Jaime Troester, 12, #125; Alexis Gyhra, 10, #123 7 Creek Valley 53.9 1 Jesslyn Straber, 12, #70; Caitlyn Mueller, 9, #69; Chloe Stupka, 9, #71; Payje Misegadis, 11, #68 8 Hitchcock County 54.4 1 Brooke Scott, 12, #132; Kassidy Kisker, 9, #130; Jasmine Youngquist, 11, #134; Kyleigh Scott, 10, #133 Section #2 (wind reading +0.6 M/S N) 1 Axtell 51.4 2 Ayanna Garza, 10, #11; Regan Miller, 12, #15; Camille Fishell, 10, #9; Erica Bertrand, 9, #7 2 Giltner 51.8 2 Aubrianna Leichty, 10, #114; Alexa Preissler, 11, #115; Sydney Janzen, 9, #112; Jordan Hansen, 11, #109 3 Osmond 52.4 2 Kennedy Johnson, 9, #205; Makenzie Johnson, 10, #206; Haven Schultze, 10, #208; Andrea Schmit, 11, #207 4 Stuart 52.5 2 Kennison Kunz, 11, #285; Reaghan Engel, 9, #282; Rachel Kaup, 12, #284; Harlee Fischer, 12, #283 5 Pawnee City 52.6 2 Aeden Gyhra, 11, #213; Mariah Willey, 12, #218; Sabre Menninga, 12, #217; Lydia Gyhra, 12, #214 6 Cedar Bluffs 52.6 2 Cassidy Feenstra, 11, #46; McKayla Hanson, 12, #47; Kylie Lineberry, 12, #48; Maddison Roumph, 12, #49 7 Spalding Academy 53.5 2 Madeline Esch, 12, #271; Briana McKay, 12, #273; Elizabeth Keber, 10, #272; Elizabeth Bauer, 10, #270 -- Blue Hill DQ 2 Halee Kohmetscher, 11, #38; Mackenzie Barton, 9, #32; Kaelyn Drury, 9, #35; Kenzie Hubl, 12, #37 ============================================================================================ School Final H# Points ============================================================================================ Finals 1 Axtell 51.4 2 10 2 Giltner 51.8 2 8 3 Clearwater-Orchard 52.2 1 6 4 Wynot 52.3 1 5 5 Scribner-Snyder 52.3 1 4 6 Osmond 52.4 2 3 7 Stuart 52.5 2 2 8 Pawnee City 52.6 2 1 9 Cedar Bluffs 52.6 2 10 Sandhills/Thedford 53.2 1 11 South Loup 53.2 1 12 Hampton 53.3 1 13 Spalding Academy 53.5 2 14 Creek Valley 53.9 1 15 Hitchcock County 54.4 1 -- Blue Hill DQ 2 Offense 22

100m Hurdles PRELIMS

Class D State Record: 14.84 Faith Mullen, Maywood 1997

Class D Meet Record: 14.84 Faith Mullen, Maywood 1997

All-Class State Record: 13.87 LaQue Moen-Davis, Omaha North 2011

All-Class Meet Record: 13.87 LaQue Moen-Davis, Omaha North 2011

========================================================================================== Name Grade School Prelims H# Qual ========================================================================================== Heat #1 (wind reading -0.6 M/S SE) 1 Skylar Hadley 11 Loomis 15.42 1 Q 2 Katherine White 10 Exeter-Milligan 16.54 1 q 3 Nicole Harms 10 Sterling 16.69 1 q 4 Luryn Hendrickson 10 Shelton 17.13 1 5 Jodi Fry 12 Ewing 17.28 1 6 Eternity Gines 9 Omaha Christian Academy 17.58 1 7 Thea McFarland 11 Wausa 17.63 1 8 Sarah Monahan 11 Hyannis 18.04 1 Heat #2 (wind reading +1.2 M/S NE) 1 Mariah Willey 12 Pawnee City 15.49 2 Q 2 Macy Gustafson 12 Osceola 16.25 2 q 3 Addy Vinton 12 Mullen 16.57 2 q 4 Kaylee Boyle 11 Scribner-Snyder 16.81 2 5 Halle Pribyl 9 Meridian 17.57 2 6 Halle Dahlgren 11 Bertrand 18.11 2 7 Sarah Lewis 11 Ansley-Litchfield 18.22 2 8 Madelyn Watchorn 9 Leyton 18.41 2 Heat #3 (wind reading -0.3 M/S E) 1 Rachel Stewart 12 North Central 16.00 3 Q 2 Tristan Larson 10 Giltner 16.65 3 q 3 Faith Simpson 11 Wauneta-Palisade 17.40 3 4 Julia Shipman 10 Red Cloud 17.43 3 5 Hannah Ollendick 10 Elkhorn Valley 17.60 3 6 Becky Schmeits 11 Riverside 17.66 3 7 Payge Hoffman 11 Potter-Dix 17.80 3 8 Jaime Troester 12 Hampton 17.98 3 ================================================================================================= Name Grade School Prelims H# Qual ================================================================================================= Preliminaries 1 Skylar Hadley 11 Loomis 15.42 1 Q 1 Mariah Willey 12 Pawnee City 15.49 2 Q 1 Rachel Stewart 12 North Central 16.00 3 Q 2 Macy Gustafson 12 Osceola 16.25 2 q 2 Katherine White 10 Exeter-Milligan 16.54 1 q 3 Addy Vinton 12 Mullen 16.57 2 q 2 Tristan Larson 10 Giltner 16.65 3 q 3 Nicole Harms 10 Sterling 16.69 1 q 4 Kaylee Boyle 11 Scribner-Snyder 16.81 2 4 Luryn Hendrickson 10 Shelton 17.13 1 5 Jodi Fry 12 Ewing 17.28 1 3 Faith Simpson 11 Wauneta-Palisade 17.40 3 4 Julia Shipman 10 Red Cloud 17.43 3 5 Halle Pribyl 9 Meridian 17.57 2 6 Eternity Gines 9 Omaha Christian Academy 17.58 1 5 Hannah Ollendick 10 Elkhorn Valley 17.60 3 7 Thea McFarland 11 Wausa 17.63 1 6 Becky Schmeits 11 Riverside 17.66 3 7 Payge Hoffman 11 Potter-Dix 17.80 3 8 Jaime Troester 12 Hampton 17.98 3 8 Sarah Monahan 11 Hyannis 18.04 1 6 Halle Dahlgren 11 Bertrand 18.11 2 7 Sarah Lewis 11 Ansley-Litchfield 18.22 2 8 Madelyn Watchorn 9 Leyton 18.41 2 CLASS D GIRLS 100M HURDLES FINAL -- START LIST (Saturday at 12:00 PM) ============================================================================================ Lane Name Grade School Prelim Result Bib# H# ============================================================================================ 1 Tristan Larson 10 Giltner 2nd/16.65 113 1 2 Katherine White 10 Exeter-Milligan 2nd/16.54 98 1 3 Rachel Stewart 12 North Central 1st/16.00 199 1 4 Skylar Hadley 11 Loomis 1st/15.42 160 1 5 Mariah Willey 12 Pawnee City 1st/15.49 218 1 6 Macy Gustafson 12 Osceola 2nd/16.25 203 1 7 Addy Vinton 12 Mullen 3rd/16.57 189 1 8 Nicole Harms 10 Sterling 3rd/16.69 279 1

100m Hurdles FINALS

Class D State Record: 14.84 Faith Mullen, Maywood 1997

Class D Meet Record: 14.84 Faith Mullen, Maywood 1997

All-Class State Record: 13.87 LaQue Moen-Davis, Omaha North 2011

All-Class Meet Record: 13.87 LaQue Moen-Davis, Omaha North 2011

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Heat #1 (wind reading -0.3 M/S W) 1 Skylar Hadley 11 Loomis 15.4 1 10 2 Mariah Willey 12 Pawnee City 15.7 1 8 3 Rachel Stewart 12 North Central 16.1 1 6 4 Macy Gustafson 12 Osceola 16.3 1 5 5 Nicole Harms 10 Sterling 16.3 1 4 6 Addy Vinton 12 Mullen 16.4 1 3 7 Tristan Larson 10 Giltner 16.9 1 2 8 Katherine White 10 Exeter-Milligan 17.2 1 1

100m Dash PRELIMS

Class D State Record: 12.36 Regan Carlstrom, St. Edward 2003

Class D Meet Record: 12.36 Regan Carlstrom, St. Edward 2003

All-Class State Record: 11.69 Chloe Akin-Otiko, Bellevue West 2015

All-Class Meet Record: 11.69 Chloe Akin-Otiko, Bellevue West 2015

========================================================================================== Name Grade School Prelims H# Qual ========================================================================================== Heat #1 (wind reading +0.2 M/S E) 1 Regan Miller 12 Axtell 12.69 1 Q 2 Claire Cornell 11 Elm Creek 12.75 1 q 3 Kenzie Hubl 12 Blue Hill 12.99 1 q 4 Carlie Collier 10 Sandhills/Thedford 13.06 1 5 Paige Nissen 10 Wausa 13.24 1 6 Maru Ruiz 12 Dorchester 13.52 1 7 Haven Schultze 10 Osmond 13.62 1 Heat #2 (wind reading +0.1 M/S E) 1 Maddison Roumph 12 Cedar Bluffs 12.58 2 Q 2 Skylar Hadley 11 Loomis 12.99 2 q 3 Elise Magwire 10 Boyd County 13.04 2 q 4 Kacie Hahn 12 Johnson-Brock 13.11 2 5 Nicole Boyle 11 Scribner-Snyder 13.26 2 6 Kyleigh Scott 10 Hitchcock County 13.35 2 7 Kinzly Macke 12 Clearwater-Orchard 13.56 2 8 Karmen Schmitt 11 Bertrand 13.70 2 Heat #3 (wind reading -0.4 M/S SE) 1 Alixzandra Bloom 10 Riverside 12.53 3 Q 2 Whitney Steckel 12 Twin Loup 12.87 3 q 3 Jordan Hansen 11 Giltner 13.23 3 4 Jessica Harvey 12 Morrill 13.31 3 5 Rachel Proehl-Thompson 11 Palmer 13.32 3 6 Sydney Mullin 11 Maxwell 13.33 3 7 Sydney Keckler 12 Weeping Water 13.66 3 8 Payje Misegadis 11 Creek Valley 14.00 3 ================================================================================================= Name Grade School Prelims H# Qual ================================================================================================= Preliminaries 1 Alixzandra Bloom 10 Riverside 12.53 3 Q 1 Maddison Roumph 12 Cedar Bluffs 12.58 2 Q 1 Regan Miller 12 Axtell 12.69 1 Q 2 Claire Cornell 11 Elm Creek 12.75 1 q 2 Whitney Steckel 12 Twin Loup 12.87 3 q 2 Skylar Hadley 11 Loomis 12.99 2 q 3 Kenzie Hubl 12 Blue Hill 12.99 1 q 3 Elise Magwire 10 Boyd County 13.04 2 q 4 Carlie Collier 10 Sandhills/Thedford 13.06 1 4 Kacie Hahn 12 Johnson-Brock 13.11 2 3 Jordan Hansen 11 Giltner 13.23 3 5 Paige Nissen 10 Wausa 13.24 1 5 Nicole Boyle 11 Scribner-Snyder 13.26 2 4 Jessica Harvey 12 Morrill 13.31 3 5 Rachel Proehl-Thompson 11 Palmer 13.32 3 6 Sydney Mullin 11 Maxwell 13.33 3 6 Kyleigh Scott 10 Hitchcock County 13.35 2 6 Maru Ruiz 12 Dorchester 13.52 1 7 Kinzly Macke 12 Clearwater-Orchard 13.56 2 7 Haven Schultze 10 Osmond 13.62 1 7 Sydney Keckler 12 Weeping Water 13.66 3 8 Karmen Schmitt 11 Bertrand 13.70 2 8 Payje Misegadis 11 Creek Valley 14.00 3 CLASS D GIRLS 100M DASH FINAL -- START LIST (Saturday at 12:30 PM) ============================================================================================ Lane Name Grade School Prelim Result Bib# H# ============================================================================================ 1 Kenzie Hubl 12 Blue Hill 3rd/12.99 37 1 2 Whitney Steckel 12 Twin Loup 2nd/12.87 288 1 3 Regan Miller 12 Axtell 1st/12.69 15 1 4 Alixzandra Bloom 10 Riverside 1st/12.53 240 1 5 Maddison Roumph 12 Cedar Bluffs 1st/12.58 49 1 6 Claire Cornell 11 Elm Creek 2nd/12.75 87 1 7 Skylar Hadley 11 Loomis 2nd/12.99 160 1 8 Elise Magwire 10 Boyd County 3rd/13.04 40 1

100m Dash FINALS

Class D State Record: 12.36 Regan Carlstrom, St. Edward 2003

Class D Meet Record: 12.36 Regan Carlstrom, St. Edward 2003

All-Class State Record: 11.69 Chloe Akin-Otiko, Bellevue West 2015

All-Class Meet Record: 11.69 Chloe Akin-Otiko, Bellevue West 2015

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Heat #1 1 Alixzandra Bloom 10 Riverside 12.2 1 10 2 Maddison Roumph 12 Cedar Bluffs 12.5 1 8 3 Regan Miller 12 Axtell 12.5 1 6 4 Whitney Steckel 12 Twin Loup 12.7 1 5 5 Kenzie Hubl 12 Blue Hill 12.7 1 4 6 Claire Cornell 11 Elm Creek 12.8 1 3 7 Elise Magwire 10 Boyd County 12.8 1 2 8 Skylar Hadley 11 Loomis 12.9 1 1

400m Dash PRELIMS

Class D State Record: 57.67 Lesley Ringenberg, Eustis-Farnam 1994

Class D Meet Record: 57.67 Lesley Ringenberg, Eustis-Farnam 1994

All-Class State Record: 55.05 Clara Nichols, Millard South 2011

All-Class Meet Record: 55.05 Clara Nichols, Millard South 2011

========================================================================================== Name Grade School Prelims H# Qual ========================================================================================== Heat #1 (wind reading +0.0 M/S E) 1 Harlee Fischer 12 Stuart 59.49 1 Q 2 Kylie Thiele 12 Clearwater-Orchard 1:00.73 1 q 3 Erica Bertrand 9 Axtell 1:01.26 1 q 4 Nicole Harms 10 Sterling 1:01.59 1 q 5 Jacey Klassen 10 Hampton 1:01.84 1 6 Brooke Malchow 12 Nebraska Lutheran 1:04.30 1 7 Sable Fessler 9 Blue Hill 1:04.32 1 8 Jasmine Youngquist 11 Hitchcock County 1:05.11 1 Heat #2 (wind reading +0.1 M/S E) 1 Maria Ockinga 12 Red Cloud 1:00.65 2 Q 2 Kayla Stubbs 12 Pleasanton 1:01.08 2 q 3 Brook Jamison 12 Hyannis 1:02.43 2 4 Cortney Arkfeld 12 Wynot 1:02.84 2 5 Carlie Collier 10 Sandhills/Thedford 1:03.46 2 6 Regan Hennings 12 Wausa 1:03.85 2 7 Lily Martin 11 Morrill 1:04.49 2 8 Catrina Ruyle 10 Shelton 1:04.90 2 Heat #3 (wind reading +0.0 M/S E) 1 Emery Swan 11 Brady 59.96 3 Q 2 Reagan Janzen 11 Giltner 1:00.59 3 q 3 Laura Box 12 Lourdes Central Catholic 1:01.69 3 4 Briana McKay 12 Spalding Academy 1:02.39 3 5 Tara Foltz 10 Humphrey St. Francis 1:03.96 3 6 Madisen Messersmith 12 Wallace 1:04.82 3 7 Cassady Mundhenke 12 Deshler 1:06.57 3 8 Jessica Gingerich 10 Potter-Dix 1:08.00 3 ================================================================================================= Name Grade School Prelims H# Qual ================================================================================================= Preliminaries 1 Harlee Fischer 12 Stuart 59.49 1 Q 1 Emery Swan 11 Brady 59.96 3 Q 2 Reagan Janzen 11 Giltner 1:00.59 3 q 1 Maria Ockinga 12 Red Cloud 1:00.65 2 Q 2 Kylie Thiele 12 Clearwater-Orchard 1:00.73 1 q 2 Kayla Stubbs 12 Pleasanton 1:01.08 2 q 3 Erica Bertrand 9 Axtell 1:01.26 1 q 4 Nicole Harms 10 Sterling 1:01.59 1 q 3 Laura Box 12 Lourdes Central Catholic 1:01.69 3 5 Jacey Klassen 10 Hampton 1:01.84 1 4 Briana McKay 12 Spalding Academy 1:02.39 3 3 Brook Jamison 12 Hyannis 1:02.43 2 4 Cortney Arkfeld 12 Wynot 1:02.84 2 5 Carlie Collier 10 Sandhills/Thedford 1:03.46 2 6 Regan Hennings 12 Wausa 1:03.85 2 5 Tara Foltz 10 Humphrey St. Francis 1:03.96 3 6 Brooke Malchow 12 Nebraska Lutheran 1:04.30 1 7 Sable Fessler 9 Blue Hill 1:04.32 1 7 Lily Martin 11 Morrill 1:04.49 2 6 Madisen Messersmith 12 Wallace 1:04.82 3 8 Catrina Ruyle 10 Shelton 1:04.90 2 8 Jasmine Youngquist 11 Hitchcock County 1:05.11 1 7 Cassady Mundhenke 12 Deshler 1:06.57 3 8 Jessica Gingerich 10 Potter-Dix 1:08.00 3 CLASS D GIRLS 400M DASH FINAL -- START LIST (Saturday at 12:55 PM) ============================================================================================ Lane Name Grade School Prelim Result Bib# H# ============================================================================================ 1 Erica Bertrand 9 Axtell 3rd/1:01.26 7 1 2 Kylie Thiele 12 Clearwater-Orchard 2nd/1:00.73 64 1 3 Reagan Janzen 11 Giltner 2nd/1:00.59 111 1 4 Harlee Fischer 12 Stuart 1st/59.49 283 1 5 Emery Swan 11 Brady 1st/59.96 45 1 6 Maria Ockinga 12 Red Cloud 1st/1:00.65 237 1 7 Kayla Stubbs 12 Pleasanton 2nd/1:01.08 223 1 8 Nicole Harms 10 Sterling 4th/1:01.59 279 1

400m Dash FINALS

Class D State Record: 57.67 Lesley Ringenberg, Eustis-Farnam 1994

Class D Meet Record: 57.67 Lesley Ringenberg, Eustis-Farnam 1994

All-Class State Record: 55.05 Clara Nichols, Millard South 2011

All-Class Meet Record: 55.05 Clara Nichols, Millard South 2011

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Heat #1 1 Harlee Fischer 12 Stuart 58.4 1 10 2 Maria Ockinga 12 Red Cloud 59.2 1 8 3 Kayla Stubbs 12 Pleasanton 59.5 1 6 4 Emery Swan 11 Brady 59.9 1 5 5 Erica Bertrand 9 Axtell 1:00.3 1 4 6 Kylie Thiele 12 Clearwater-Orchard 1:00.3 1 3 7 Nicole Harms 10 Sterling 1:01.0 1 2 8 Reagan Janzen 11 Giltner 1:01.3 1 1

1600m Run FINALS

Class D State Record: 4:58.06 Donna Spickelmier, Hayes Center 1985

Class D Meet Record: 4:58.06 Donna Spickelmier, Hayes Center 1985

All-Class State Record: 4:49.2 Elizabeth Lange, Lincoln Pius X 2003

All-Class Meet Record: 4:50.06 Aubree Worden, Scottsbluff 2011

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Section #1 1 Molly McCartney 12 Lawrence-Nelson 5:29.0 1 10 2 Alyssa Fye 12 Randolph 5:30.6 1 8 3 Brooke Wilson 10 Giltner 5:31.6 1 6 4 Tiffany Dickau 11 Elwood 5:32.4 1 5 5 Kayla Minary 11 Maywood-Hayes Center 5:33.9 1 4 6 Madison Gerken 9 McCool Junction 5:34.1 1 3 7 Kathleen Juhl 10 Shelton 5:35.2 1 2 8 Callie Finn 12 Winside 5:40.1 1 1 9 Shaylee Jones 11 South Loup 5:49.3 1 10 Devyn Erickson 10 Central Valley 5:49.7 1 11 Megan Erickson 11 North Central 5:50.8 1 12 Bree Eisenhauer 9 Bloomfield 5:52.1 1 13 Madison Ramsay 12 Hyannis 5:54.0 1 14 Chloe Cozad 10 North Central 5:56.2 1 15 Jesse Badje 10 Hay Springs 5:56.9 1 16 Miranda Branek 11 Pawnee City 5:57.0 1 17 Alyssa Shaw 9 Hyannis 6:00.4 1 18 Franki Doty 12 Minatare 6:01.6 1 19 Madison Littrel 9 Falls City Sacred Heart 6:13.5 1 20 Abigail Anderson 10 Parkview Christian 6:14.3 1 21 Emily Wiegert 12 Heartland Lutheran 6:15.1 1 22 Caitlin Callan 11 Axtell 6:23.7 1 23 Hannah French 9 Axtell 6:25.8 1 -- Amanda Aerts 9 East Butler DNF 1

300m Hurdles PRELIMS

Class D State Record: 44.92 Catherine Mick, BDS 2016

Class D Meet Record: 44.92 Catherine Mick, BDS 2016

All-Class State Record: 43.04 Kianna Elahi, Millard North 2007

All-Class Meet Record: 43.04 Kianna Elahi, Millard North 2007

========================================================================================== Name Grade School Prelims H# Qual ========================================================================================== Heat #1 (wind reading +0.1 M/S E) 1 Skylar Hadley 11 Loomis 46.31 1 Q 2 Madison Van Housen 12 Hampton 48.37 1 q 3 Claire Cornell 11 Elm Creek 48.60 1 q 4 Michaela Jurjens 12 Brady 49.53 1 q 5 Rachel Stewart 12 North Central 50.86 1 6 Tessa Callahan 12 Bertrand 51.56 1 7 Maci Poe 9 Blue Hill 52.36 1 8 Halle Pribyl 9 Meridian 54.58 1 Heat #2 (wind reading -0.4 M/S E) 1 Nicole Harms 10 Sterling 47.42 2 Q 2 Addy Vinton 12 Mullen 48.81 2 q 3 Laura Box 12 Lourdes Central Catholic 49.86 2 4 Macy Gustafson 12 Osceola 50.93 2 5 Kaylee Boyle 11 Scribner-Snyder 50.96 2 6 Kaitlynn Simon 11 Johnson-Brock 50.98 2 7 Emily Eacker 11 Ewing 52.79 2 8 Caitlyn Mueller 9 Creek Valley 53.41 2 Heat #3 (wind reading -0.2 M/S E) 1 Alexa Preissler 11 Giltner 47.89 3 Q 2 Shonda Shanle 11 St. Edward 49.09 3 q 3 Sarah Lewis 11 Ansley-Litchfield 49.83 3 4 Katherine White 10 Exeter-Milligan 50.46 3 5 Thea McFarland 11 Wausa 50.98 3 6 Briana Hingst 11 Allen 51.52 3 7 Payge Hoffman 11 Potter-Dix 51.98 3 -- Avery Johnson 9 Maywood-Hayes Center DQ 3 ================================================================================================= Name Grade School Prelims H# Qual ================================================================================================= Preliminaries 1 Skylar Hadley 11 Loomis 46.31 1 Q 1 Nicole Harms 10 Sterling 47.42 2 Q 1 Alexa Preissler 11 Giltner 47.89 3 Q 2 Madison Van Housen 12 Hampton 48.37 1 q 3 Claire Cornell 11 Elm Creek 48.60 1 q 2 Addy Vinton 12 Mullen 48.81 2 q 2 Shonda Shanle 11 St. Edward 49.09 3 q 4 Michaela Jurjens 12 Brady 49.53 1 q 3 Sarah Lewis 11 Ansley-Litchfield 49.83 3 3 Laura Box 12 Lourdes Central Catholic 49.86 2 4 Katherine White 10 Exeter-Milligan 50.46 3 5 Rachel Stewart 12 North Central 50.86 1 4 Macy Gustafson 12 Osceola 50.93 2 5 Kaylee Boyle 11 Scribner-Snyder 50.96 2 5 Thea McFarland 11 Wausa 50.98 3 6 Kaitlynn Simon 11 Johnson-Brock 50.98 2 6 Briana Hingst 11 Allen 51.52 3 6 Tessa Callahan 12 Bertrand 51.56 1 7 Payge Hoffman 11 Potter-Dix 51.98 3 7 Maci Poe 9 Blue Hill 52.36 1 7 Emily Eacker 11 Ewing 52.79 2 8 Caitlyn Mueller 9 Creek Valley 53.41 2 8 Halle Pribyl 9 Meridian 54.58 1 -- Avery Johnson 9 Maywood-Hayes Center DQ 3 CLASS D GIRLS 300M HURDLES FINAL -- START LIST (Saturday at 2:55 PM) ============================================================================================ Lane Name Grade School Prelim Result Bib# H# ============================================================================================ 1 Shonda Shanle 11 St. Edward 2nd/49.09 274 1 2 Claire Cornell 11 Elm Creek 3rd/48.60 87 1 3 Alexa Preissler 11 Giltner 1st/47.89 115 1 4 Skylar Hadley 11 Loomis 1st/46.31 160 1 5 Nicole Harms 10 Sterling 1st/47.42 279 1 6 Madison Van Housen 12 Hampton 2nd/48.37 126 1 7 Addy Vinton 12 Mullen 2nd/48.81 189 1 8 Michaela Jurjens 12 Brady 4th/49.53 42 1

300m Hurdles FINALS

Class D State Record: 44.92 Catherine Mick, BDS 2016

Class D Meet Record: 44.92 Catherine Mick, BDS 2016

All-Class State Record: 43.04 Kianna Elahi, Millard North 2007

All-Class Meet Record: 43.04 Kianna Elahi, Millard North 2007

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Heat #1 (wind reading +0.6 M/S NW) 1 Claire Cornell 11 Elm Creek 44.8 1 10 2 Skylar Hadley 11 Loomis 45.3 1 8 3 Nicole Harms 10 Sterling 46.3 1 6 4 Alexa Preissler 11 Giltner 46.5 1 5 5 Madison Van Housen 12 Hampton 47.7 1 4 6 Michaela Jurjens 12 Brady 47.9 1 3 7 Shonda Shanle 11 St. Edward 48.1 1 2 8 Addy Vinton 12 Mullen 48.7 1 1

200m Dash PRELIMS

Class D State Record: 25.2 Karol McKenzie, Elwood 1975

Class D Meet Record: 25.2 Karol McKenzie, Elwood 1975

All-Class State Record: 24.06 Sarah Lyons, Omaha Brownell-Talbot 2006

All-Class Meet Record: 24.06 Sarah Lyons, Omaha Brownell-Talbot 2006

========================================================================================== Name Grade School Prelims H# Qual ========================================================================================== Heat #1 (wind reading +0.5 M/S NE) 1 Harlee Fischer 12 Stuart 26.90 1 Q 2 Erica Bertrand 9 Axtell 27.31 1 q 3 Carlie Collier 10 Sandhills/Thedford 27.48 1 q 4 Maria Ockinga 12 Red Cloud 27.51 1 q 5 Kylie Lundquist 10 Omaha Christian Academy 27.80 1 6 Jacey Klassen 10 Hampton 28.48 1 7 Paige Nissen 10 Wausa 31.84 1 -- Victoria Griffith 10 Anselmo-Merna DQ 1 Heat #2 (wind reading +1.2 M/S NE) 1 Alixzandra Bloom 10 Riverside 27.02 2 Q 2 Cortney Arkfeld 12 Wynot 27.39 2 q 3 Kacie Hahn 12 Johnson-Brock 27.67 2 4 Sarah Vanderslice 12 Cornerstone Christian 27.88 2 5 Kayla Stubbs 12 Pleasanton 28.05 2 6 Kyleigh Scott 10 Hitchcock County 28.15 2 7 Sydney Mullin 11 Maxwell 28.32 2 8 Shalyn Lackey 12 Morrill 29.66 2 Heat #3 (wind reading +0.1 M/S E) 1 Regan Miller 12 Axtell 27.12 3 Q 2 Alexa Preissler 11 Giltner 27.27 3 q 3 Jordan Hansen 11 Giltner 27.80 3 4 Kinzly Macke 12 Clearwater-Orchard 27.93 3 5 Tara Foltz 10 Humphrey St. Francis 28.41 3 6 Jessica Harvey 12 Morrill 28.66 3 7 Margaret May 12 Wallace 29.31 3 8 Halee Steffensmeier 10 Clarkson/Leigh 29.42 3 ================================================================================================= Name Grade School Prelims H# Qual ================================================================================================= Preliminaries 1 Harlee Fischer 12 Stuart 26.90 1 Q 1 Alixzandra Bloom 10 Riverside 27.02 2 Q 1 Regan Miller 12 Axtell 27.12 3 Q 2 Alexa Preissler 11 Giltner 27.27 3 q 2 Erica Bertrand 9 Axtell 27.31 1 q 2 Cortney Arkfeld 12 Wynot 27.39 2 q 3 Carlie Collier 10 Sandhills/Thedford 27.48 1 q 4 Maria Ockinga 12 Red Cloud 27.51 1 q 3 Kacie Hahn 12 Johnson-Brock 27.67 2 3 Jordan Hansen 11 Giltner 27.80 3 5 Kylie Lundquist 10 Omaha Christian Academy 27.80 1 4 Sarah Vanderslice 12 Cornerstone Christian 27.88 2 4 Kinzly Macke 12 Clearwater-Orchard 27.93 3 5 Kayla Stubbs 12 Pleasanton 28.05 2 6 Kyleigh Scott 10 Hitchcock County 28.15 2 7 Sydney Mullin 11 Maxwell 28.32 2 5 Tara Foltz 10 Humphrey St. Francis 28.41 3 6 Jacey Klassen 10 Hampton 28.48 1 6 Jessica Harvey 12 Morrill 28.66 3 7 Margaret May 12 Wallace 29.31 3 8 Halee Steffensmeier 10 Clarkson/Leigh 29.42 3 8 Shalyn Lackey 12 Morrill 29.66 2 7 Paige Nissen 10 Wausa 31.84 1 -- Victoria Griffith 10 Anselmo-Merna DQ 1 CLASS D GIRLS 200M DASH FINAL -- START LIST (Saturday at 3:25 PM) ============================================================================================ Lane Name Grade School Prelim Result Bib# H# ============================================================================================ 1 Carlie Collier 10 Sandhills/Thedford 3rd/27.48 244 1 2 Erica Bertrand 9 Axtell 2nd/27.31 7 1 3 Regan Miller 12 Axtell 1st/27.12 15 1 4 Harlee Fischer 12 Stuart 1st/26.90 283 1 5 Alixzandra Bloom 10 Riverside 1st/27.02 240 1 6 Alexa Preissler 11 Giltner 2nd/27.27 115 1 7 Cortney Arkfeld 12 Wynot 2nd/27.39 304 1 8 Maria Ockinga 12 Red Cloud 4th/27.51 237 1

200m Dash FINALS

Class D State Record: 25.2 Karol McKenzie, Elwood 1975

Class D Meet Record: 25.2 Karol McKenzie, Elwood 1975

All-Class State Record: 24.06 Sarah Lyons, Omaha Brownell-Talbot 2006

All-Class Meet Record: 24.06 Sarah Lyons, Omaha Brownell-Talbot 2006

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Heat #1 (wind reading +1.2 M/S N) 1 Alixzandra Bloom 10 Riverside 25.8 1 10 2 Harlee Fischer 12 Stuart 26.5 1 8 3 Alexa Preissler 11 Giltner 26.6 1 6 4 Regan Miller 12 Axtell 26.9 1 5 5 Carlie Collier 10 Sandhills/Thedford 27.0 1 4 6 Maria Ockinga 12 Red Cloud 27.0 1 3 7 Erica Bertrand 9 Axtell 27.2 1 2 8 Cortney Arkfeld 12 Wynot 27.5 1 1

1600m Relay FINALS

Class D State Record: 4:03.27 Humphrey St. Francis 2009

Class D Meet Record: 4:03.27 Humphrey St. Francis 2009

All-Class State Record: 3:52.92 Millard South 2012

All-Class Meet Record: 3:52.94 Millard South 2012

========================================================================================== School Final H# Pts ========================================================================================== Section #1 (wind reading -1.4 M/S SW) 1 Spalding Academy 4:15.7 1 Elizabeth Bauer, 10, #270; Madeline Esch, 12, #271; Elizabeth Keber, 10, #272; Briana McKay, 12, #273 2 Humphrey St. Francis 4:17.4 1 Blair Beltz, 10, #135; Riley Maple, 11, #141; Tara Foltz, 10, #138; Kayla Hamling, 12, #140 3 Mullen 4:19.7 1 Addy Vinton, 12, #189; Aubrey Frye, 10, #185; Brittni McCully, 12, #187; Haley Jones, 10, #186 4 Ewing 4:21.9 1 Emily Eacker, 11, #90; Tiana Thramer, 9, #94; Bailey Schindler, 11, #93; Ashley Koenig, 9, #92 5 Wallace 4:25.5 1 Jayden Widener, 10, #293; Peyton Messersmith, 10, #291; Margaret May, 12, #289; Madisen Messersmith, 12, #290 6 Blue Hill 4:26.2 1 Brianna Danehey, 10, #34; Maci Poe, 9, #39; Kenzie Hubl, 12, #37; Sable Fessler, 9, #36 7 Bertrand 4:26.9 1 Kristine Edgren, 12, #25; Grace Schwarz, 10, #28; Grace Straight, 9, #29; Tessa Callahan, 12, #23 8 Leyton 4:47.1 1 Megan Ernest, 9, #156; Danielle Higgins, 10, #157; Madelyn Watchorn, 9, #159; Cheyenne Nickel, 12, #158 Section #2 (wind reading -1.0 M/S S) 1 Giltner 4:10.5 2 Tristan Larson, 10, #113; Alexa Preissler, 11, #115; Cortney Hoelck, 9, #110; Reagan Janzen, 11, #111 2 Wausa 4:12.1 2 Paige Nissen, 10, #298; Ruth Johnson, 10, #296; Thea McFarland, 11, #297; Regan Hennings, 12, #295 3 Pleasanton 4:12.1 2 Autumn Pritchard, 12, #221; McKenna Siegel, 10, #222; Keri Bauer, 11, #219; Kayla Stubbs, 12, #223 4 Brady 4:13.5 2 Michaela Jurjens, 12, #42; Joya Most, 12, #44; Emily Mann, 10, #43; Emery Swan, 11, #45 5 Lourdes Central Catholic 4:13.5 2 Libby Fulton, 12, #163; Anna Heng, 11, #164; Elaina Madison, 9, #165; Laura Box, 12, #161 6 Clearwater-Orchard 4:16.1 2 Kinzly Macke, 12, #60; JoCee Johnston, 10, #59; Alexis Pokorny, 12, #61; Kylie Thiele, 12, #64 7 Stuart 4:16.6 2 Reaghan Engel, 9, #282; Kira Dickau, 10, #281; Rachel Kaup, 12, #284; Harlee Fischer, 12, #283 8 Exeter-Milligan 4:21.5 2 Hailey Luzum, 12, #97; Hannah Beethe, 11, #95; Kate Jansky, 10, #96; Katherine White, 10, #98 ============================================================================================