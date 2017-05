State Track And Field Final Results Class D Boys

Team Scores after 17 events:

1. South Loup 38.000 2. BDS 37.000 3. Exeter-Milligan 36.000 4. Axtell 35.000 4. Fullerton 35.000 6. Mullen 33.000 7. Boyd County 30.000 8. Falls City Sacred Heart 28.500 9. Sterling 28.000 10. High Plains Community 27.000 11. Giltner 25.000 12. Hyannis 24.000 13. Allen 21.000 14. North Central 20.000 15. Parkview Christian 13.000 16. Clarkson/Leigh 12.000 17. Twin Loup 11.000 17. Pawnee City 11.000 17. Humphrey St. Francis 11.000 17. Johnson-Brock 11.000 21. Paxton 10.000 21. Crawford 10.000 21. Wauneta-Palisade 10.000 21. Friend 10.000 25. Bloomfield 9.000 25. Riverside 9.000 25. Heartland Lutheran 9.000 28. Nebraska Lutheran 8.000 29. Sandhills/Thedford 7.000 29. Sumner-Eddyville-Miller 7.000 31. Elm Creek 6.000 31. Brady 6.000 31. Stuart 6.000 31. East Butler 6.000 35. Osmond 5.500 36. Pleasanton 5.000 36. Medicine Valley 5.000 36. CWC 5.000 36. Wallace 5.000 40. Palmer 4.000 40. Ansley-Litchfield 4.000 42. Elwood 3.000 42. Blue Hill 3.000 42. Clearwater-Orchard 3.000 42. Lewiston 3.000 42. Wynot 3.000 42. Stapleton 3.000 48. Potter-Dix 2.000 48. St. Edward 2.000 48. Leyton 2.000 48. Sioux County 2.000 48. Cody-Kilgore 2.000 53. McCool Junction 1.000 53. Elkhorn Valley 1.000

Triple Jump

Class D State Record: 47-09.00 Tony Little, Mullen 1977

Class D Meet Record: 47-09.00 Tony Little, Mullen 1977

All-Class State Record: 50-02.25 Todd Brown, Holdrege 1978

All-Class Meet Record: 50-02.25 Todd Brown, Holdrege 1978

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== 1 Trystan Brandt 12 Exeter-Milligan 43-01.25 10 2 Creighton Kring 10 Axtell 42-11.50 8 3 Henry Tanksley 12 Parkview Christian 42-08.25 6 4 Trey Stutheit 12 Johnson-Brock 42-06.25 5 5 Noah Valasek 12 Riverside 41-05.00 4 6 Joao Godoy De Souza 11 Nebraska Lutheran 41-04.25 3 7 John Himmelberg 10 Blue Hill 40-09.75 2 8 Johnathan Dvorak 12 High Plains Community 40-07.25 1 9 Keaton Backhaus 9 Randolph 40-06.00 10 Joe Bieker 11 Falls City Sacred Heart 40-04.50 11 Trevor Luzum 12 Exeter-Milligan 40-04.25 12 Lucas Harbur 12 Stapleton 40-03.25 13 Kyle Swallow 12 Osmond 40-02.25 14 Jacob Long 10 Clearwater-Orchard 39-11.00 15 Cameron Geary 10 Crawford 39-09.00 16 Will Huffman 11 Maxwell 39-09.00 17 Luiz La Salvia 10 Creek Valley 39-05.50 18 Christopher Paitz 10 Ansley-Litchfield 39-05.25 19 Dominic Johns 12 Elm Creek 39-00.00 20 Griffin Smith 11 North Central 38-10.00 21 Adrian Gerken 12 Eustis-Farnam 38-09.25 22 Jared Sullivan 11 Wallace 38-03.25

Shot Put

Class D State Record: 63-01.25 Steve Kriewald, North Loup-Scotia 2000

Class D Meet Record: 63-01.25 Steve Kriewald, North Loup-Scotia 2000

All-Class State Record: 66-11.50 Marty Kobza, Schuyler 1981

All-Class Meet Record: 63-07.50 Lucas Pinkelman, Cozad 2007

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== 1 Bryant Jorn 12 Falls City Sacred Heart 53-07.50 10 2 Cole Bruns 12 Bloomfield 50-02.00 8 3 Roper Chandler 11 Paxton 49-09.00 6 4 Alexander Goracke 11 Giltner 49-03.50 5 5 Andrew Schuller 12 High Plains Community 48-11.00 4 6 Christian Reeves 12 Elwood 48-08.50 3 7 Tyler Swisher 11 Sandhills/Thedford 48-00.50 2 8 Ryan Busch 12 Pleasanton 47-09.00 1 9 Colton Davis 12 Lourdes Central Catholic 47-06.00 10 Brady Rohde 12 Ansley-Litchfield 46-10.25 11 Kraton Gabel 11 Osceola 46-05.25 12 Luc Bloomquist 12 Wausa 45-10.50 13 Caleb Dowling 12 Hampton 45-09.25 14 Creighton Peterson 12 Bertrand 45-03.75 15 Wyatt Heikkinen 12 Lawrence-Nelson 45-03.50 16 Trey Tenopir 12 Cedar Bluffs 45-02.00 17 Trevor Klabenes 11 CWC 45-02.00 18 Ephroen Lovato 10 Minatare 43-02.00 19 Noah Lake 11 Garden County 42-08.50 20 Lane Deisley 11 Blue Hill 42-07.25 21 Joshua Marcy 9 Loomis 41-07.00 22 Ty Palmer 12 North Central 40-10.50

Pole Vault

Class D State Record: 15-04.75 Brandon Benson, Axtell 2012

Class D Meet Record: 15-04.75 Brandon Benson, Axtell 2012

All-Class State Record: 16-07.00 Seth Burney, Beatrice 2006

All-Class Meet Record: 16-02.50 Tyler Loontjer, Fillmore Central 2014

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== 1 Thomas Mick 11 BDS 13-10.00 10 2 Chris Lichti 12 BDS 13-06.00 8 3 Brodi Hansen 11 Giltner 13-06.00 6 4 Connor Croxen 12 CWC 13-06.00 5 5 Michael Wolfe 12 Palmer 12-10.00 4 6 Devon Walker 11 Elm Creek 12-06.00 3 7 Tyrus Gawith 12 Potter-Dix 12-00.00 2 8 Riggs Patton 11 Fullerton 12-00.00 1 9T Drew Bippes 10 Falls City Sacred Heart 11-06.00 9T Dustin Klingsporn 9 Axtell 11-06.00 11 Aaron Jenkins 10 Wilcox-Hildreth 11-06.00 12 Samuel Maloley 9 Bertrand 11-00.00 13 Travis Doerr 11 Bloomfield 11-00.00 14T Matthew Kahl 12 South Platte 10-06.00 14T Ignacio Estrada 10 Bertrand 10-06.00 16 Alex Gyhra 11 Pawnee City 10-06.00 17 Tyler Miller 12 Elkhorn Valley 10-06.00 18 Christopher Kester 10 Clearwater-Orchard 10-00.00 19 Caden Messersmith 9 Maxwell 10-00.00 -- Evan Classen 12 Humphrey St. Francis NM -- Noah Knapp 9 Creek Valley NM -- Cole Gracey 10 South Loup NM Scratch

High Jump

Class D State Record: 6-09.50 Whit Smith, Waterloo 2001

Class D Meet Record: 6-09.00 Derek Bailey, Ansley 1999

All-Class State Record: 7-04.00 Randal Carter, Papillion-La Vista 2007

All-Class Meet Record: 7-04.00 Randal Carter, Papillion-La Vista 2007

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== 1 Greg Gaston 12 Wauneta-Palisade 6-03.00 10 2 Caleb Rihanek 12 Boyd County 6-01.00 8 3 Aaron Alcorn 11 Crawford 6-00.00 6 4 Trevor Pfeifer 9 Humphrey St. Francis 6-00.00 5 5T Jacob Long 10 Clearwater-Orchard 5-10.00 3 5T Devan Rule 12 Lewiston 5-10.00 3 5T Tanner Ebeler 12 Johnson-Brock 5-10.00 3 8 Brody Forman 12 McCool Junction 5-10.00 1 9 Lane Edis 10 Mullen 5-10.00 10T William Gallagher 11 Kenesaw 5-08.00 10T Marcus Lauber 9 Shelton 5-08.00 12 Kenneth Ernest 12 Leyton 5-08.00 13T Hunter Bacon 9 Cedar Bluffs 5-08.00 13T Micah Swedberg 10 Wallace 5-08.00 13T Keaton VanHousen 9 High Plains Community 5-08.00 13T Payton Stevens 12 High Plains Community 5-08.00 13T Trevor Luzum 12 Exeter-Milligan 5-08.00 18T Tucker Hecht 12 Elkhorn Valley 5-08.00 18T Cade Connell 11 South Loup 5-08.00 20T Taylor Pulver 10 Kenesaw 5-06.00 20T Mason Schimonitz 10 Paxton 5-06.00 20T Brock Johnson 12 Osmond 5-06.00

Discus

Class D State Record: 197-04.00 Bobby Musil, Pawnee City 2003

Class D Meet Record: 193-00.00 Bobby Musil, Pawnee City 2003

All-Class State Record: 203-06.00 Andy Meyer, Superior 1989

All-Class Meet Record: 201-07.00 Marty Kobza, Schuyler 1981

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== 1 Andrew Schuller 12 High Plains Community 150-04.00 10 2 Bryant Jorn 12 Falls City Sacred Heart 150-02.00 8 3 Brandon Rezac 11 East Butler 147-00.00 6 4 Andrew Davis 11 Pawnee City 144-04.00 5 5 Alexander Goracke 11 Giltner 135-03.00 4 6 Nathan Bartling 12 Elm Creek 134-11.00 3 7 Zachary Hellie 12 Leyton 134-02.00 2 8 Cole Bruns 12 Bloomfield 134-00.00 1 9 Tell Spies 11 Mullen 132-00.00 10 Joshua Marcy 9 Loomis 130-10.00 11 Brady Rohde 12 Ansley-Litchfield 129-09.00 12 Sam Schukei 11 Kenesaw 128-05.00 13 Dylan Wilkins 12 Elkhorn Valley 127-02.00 14 Caleb Dowling 12 Hampton 124-08.00 15 Noah Lake 11 Garden County 124-08.00 16 Colton Davis 12 Lourdes Central Catholic 124-07.00 17 Jake Gydesen 12 Elwood 120-05.00 18 Christian Gentry 10 Brady 109-11.00 19 Walker Shaw 11 North Central 108-03.00 20 Ty Palmer 12 North Central 105-05.00 21 Benjamin Riegsecker 11 Nebraska Lutheran 103-02.00 22 Creighton Peterson 12 Bertrand 99-05.00 -- Tucker Gartner 12 Giltner NM

Long Jump

Class D State Record: 23-03.25 Brian Schukar, Loomis 1998

Class D Meet Record: 23-03.25 Brian Schukar, Loomis 1998

All-Class State Record: 25-00.25 Robert Rands, Bellevue East 2005

All-Class Meet Record: 24-11.25 Robert Rands, Bellevue East 2005

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== 1 Griffin Smith 11 North Central 20-06.00 10 2 Trystan Brandt 12 Exeter-Milligan 20-04.50 8 3 Colton Lovitt 11 Brady 20-04.00 6 4 Noah Valasek 12 Riverside 20-02.25 5 5 Jeremiah Reeser 12 Heartland Lutheran 20-01.50 4 6 Corbin Sudbeck 11 Wynot 19-11.25 3 7 Jordan Buhr 10 Sioux County 19-09.25 2 8 Caleb Rihanek 12 Boyd County 19-06.50 1 9 Jaden Ohlman 12 Shelton 19-06.00 10 Ty Hahn 9 Johnson-Brock 19-03.00 11 Trenton Karr 11 Blue Hill 19-00.50 12 Landon Lenz 11 Medicine Valley 18-11.25 13 Will Huffman 11 Maxwell 18-10.00 14 Creighton Kring 10 Axtell 18-10.00 15 Brayden Effle 11 Elkhorn Valley 18-08.50 16 Wyatt Wilken 11 Bertrand 18-03.50 17 Chase Eisenmenger 12 Humphrey St. Francis 18-03.00 18 Keith Joseph Salimo 12 Falls City Sacred Heart 18-01.25 19 Grant Hansen 11 Deshler 17-11.50 20 Dominic Johns 12 Elm Creek 17-09.75 21 Peyton Watts 12 Osceola 17-00.75 22 Spencer Jones 11 Crawford 15-10.25

3200m Relay FINALS

Class D State Record: 8:05.36 Cambridge 2005

Class D Meet Record: 8:05.36 Cambridge 2005

All-Class State Record: 7:44.13 Lincoln North Star 2005

All-Class Meet Record: 7:44.13 Lincoln North Star 2005

========================================================================================== School Final H# Pts ========================================================================================== Section #1 (wind reading -0.5 M/S E) 1 Allen 8:32.9 1 10 Isaac Verzani, 10, #4; Brogan Jones, 9, #1; Tayler Kumm, 12, #2; Devin Twohig, 10, #3 2 South Loup 8:33.0 1 8 Cooper Taylor, 10, #273; Isaac Stallbaumer, 11, #272; Jace Connell, 9, #266; Kalen Dockweiler, 10, #267 3 Humphrey St. Francis 8:34.1 1 6 Cole Wemhoff, 12, #156; Evan Classen, 12, #149; Pierce Eisenmenger, 11, #151; Colton Engel, 12, #152 4 North Central 8:37.3 1 5 Aubrey Kroll, 12, #214; Brandon Mundorf, 9, #215; Griffin Smith, 11, #219; Trace Ebert, 10, #213 5 Paxton 8:39.6 1 4 Emmit Rosentrater, 12, #242; Mason Schimonitz, 10, #243; Kaden Schow, 10, #244; Bennett Perlinger, 10, #241 6 Sterling 8:43.9 1 3 Seth Harms, 12, #287; Dylan Benson, 12, #283; Spencer McClellan, 11, #289; Logan Jasa, 10, #288 7 Pawnee City 8:45.7 1 2 Andrew Davis, 11, #235; Jannes Leusmann, 12, #238; Mason Lierz, 10, #239; Braden Kobza, 10, #237 8 Twin Loup 8:46.8 1 1 Marshall Gibbens, 12, #300; Isaiah Stephens, 10, #303; Cooper Coons, 9, #299; Colby Coons, 9, #298 9 Brady 8:47.4 1 Noah Jurjens, 9, #47; Colton Lovitt, 11, #48; T.J. Roe, 9, #49; Tyrell Rossman, 12, #50 10 Friend 8:48.5 1 Logan Pfeiffer, 11, #117; Tanner Smejdir, 12, #118; Spencer Lofing, 12, #116; Kyle Dickinson, 11, #115 11 East Butler 8:50.8 1 Taylor Martin, 12, #84; Ryley Spatz, 11, #86; Cristian Hofpar, 10, #83; Jarod Aerts, 12, #82 12 McCool Junction 8:50.9 1 Conner Cogswell, 12, #186; Dallas Briney, 10, #185; Chris Stutzman, 12, #189; Tristan Perry, 12, #188 13 Wauneta-Palisade 8:52.3 1 Benjamin Anderjaska, 9, #308; Joel Maris, 10, #310; Brody Nordhausen, 12, #311; Cash Yearous, 11, #312 14 Crawford 8:54.2 1 Blaine Flack, 11, #61; Spencer Jones, 11, #63; Dennis Vogl, 9, #66; Austin Kennedy, 11, #64 15 Axtell 8:59.2 1 Jarett Bertrand, 11, #13; Tyler Danburg, 9, #15; Zachary Hinrichs, 9, #17; Lincoln Trent, 9, #20 16 High Plains Community 9:06.6 1 Logan Russell, 10, #141; Johnathan Dvorak, 12, #139; Dylan Soule, 9, #143; Bradley Powell, 11, #140

3200m Run FINALS

Class D State Record: 9:23.61 Juha Joutsenlahti, Orleans 1983

Class D Meet Record: 9:23.61 Juha Joutsenlahti, Orleans 1983

All-Class State Record: 8:54.12 Seth Hirsch, Millard West 2017

All-Class Meet Record: 8:57.20 Seth Hirsch, Millard West 2017

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Section #1 (wind reading -1.1 M/S S) 1 Blake Ahlers 11 Boyd County 10:22.2 1 10 2 Tayler Kumm 12 Allen 10:25.7 1 8 3 Seth Harms 12 Sterling 10:33.1 1 6 4 Nathan Nicklas 11 Medicine Valley 10:35.1 1 5 5 Cooper Taylor 10 South Loup 10:39.6 1 4 6 Braden Kobza 10 Pawnee City 10:43.5 1 3 7 Logan Russell 10 High Plains Community 10:45.3 1 2 8 Colby Karr 10 Blue Hill 10:47.2 1 1 9 Jason Nolting-Farrier 12 South Platte 10:48.7 1 10 Bryar Gerlach 12 Maywood-Hayes Center 10:52.3 1 11 Jarod Aerts 12 East Butler 10:59.2 1 12 Austin Miller 12 Elkhorn Valley 11:04.0 1 13 Tanner Dickau 11 Stuart 11:04.2 1 14 Mitchell Manning 10 Exeter-Milligan 11:09.0 1 15 Nathaniel Holmes 10 Stapleton 11:10.0 1 16 Zacob Evans 9 Elwood 11:10.0 1 17 Jaxon Kramer 10 Fullerton 11:10.7 1 18 Adam Moreno 11 Minatare 11:12.5 1 19 Tate Coss 12 Garden County 11:17.1 1 20 Mason Roth 11 Deshler 11:18.4 1 21 Caleb Springer 11 Wilcox-Hildreth 11:26.5 1 22 Spencer Johnson 11 South Loup 11:28.5 1 23 Quinn Olmer 11 Humphrey St. Francis 11:39.2 1 -- John Rosberg 11 Wausa DNS 1

800m Run FINALS

Class D State Record: 1:55.24 Matthew Shipp, Bertrand 2008

Class D Meet Record: 1:56.83 Austin Blume, Hitchcock County 2014

All-Class State Record: 1:50.82 Brian Turner, Millard North 2000

All-Class Meet Record: 1:51.59 Ryan Barrows, York 1997

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Section #1 (wind reading +1.0 M/S N) 1 Tucker Hecht 12 Elkhorn Valley 2:05.7 1 2 Jarett Bertrand 11 Axtell 2:08.0 1 3 Yordi Gutierrez 10 Arapahoe 2:08.5 1 4 Riley Johnson 11 Bertrand 2:08.8 1 5 Stephen Rundgren 11 Nebraska Lutheran 2:09.8 1 6 Nolan Meier 12 Elm Creek 2:10.1 1 7 Holden Christen 11 Lewiston 2:10.2 1 8 Alex Heier 11 Kenesaw 2:10.9 1 9 Tayler Kumm 12 Allen 2:11.9 1 10 Austin Kennedy 11 Crawford 2:12.5 1 11 Dylan Benson 12 Sterling 2:12.6 1 12 Spencer Jones 11 Crawford 2:14.6 1 Section #2 (wind reading +1.2 M/S N) 1 Brentyn Wetovick 10 Fullerton 1:56.9 2 2 Kalen Dockweiler 10 South Loup 2:01.3 2 3 Kyle Dickinson 11 Friend 2:01.7 2 4 Trace Ebert 10 North Central 2:02.8 2 5 Austin Johnson 12 Ansley-Litchfield 2:03.4 2 6 Blake Ahlers 11 Boyd County 2:03.6 2 7 Brayden Olson 12 St. Edward 2:04.5 2 8 Luke Christen 11 Mullen 2:06.8 2 9 Nolan Marten 11 Sandhills/Thedford 2:07.2 2 10 Kjell Tietgen 11 Mead 2:07.5 2 11 Taylor Martin 12 East Butler 2:10.3 2 12 Tristan Perry 12 McCool Junction 2:13.6 2 ============================================================================================ Name Grade School Final H# Points ============================================================================================ Finals 1 Brentyn Wetovick 10 Fullerton 1:56.9 2 10 2 Kalen Dockweiler 10 South Loup 2:01.3 2 8 3 Kyle Dickinson 11 Friend 2:01.7 2 6 4 Trace Ebert 10 North Central 2:02.8 2 5 5 Austin Johnson 12 Ansley-Litchfield 2:03.4 2 4 6 Blake Ahlers 11 Boyd County 2:03.6 2 3 7 Brayden Olson 12 St. Edward 2:04.5 2 2 8 Tucker Hecht 12 Elkhorn Valley 2:05.7 1 1 9 Luke Christen 11 Mullen 2:06.8 2 10 Nolan Marten 11 Sandhills/Thedford 2:07.2 2 11 Kjell Tietgen 11 Mead 2:07.5 2 12 Jarett Bertrand 11 Axtell 2:08.0 1 13 Yordi Gutierrez 10 Arapahoe 2:08.5 1 14 Riley Johnson 11 Bertrand 2:08.8 1 15 Stephen Rundgren 11 Nebraska Lutheran 2:09.8 1 16 Nolan Meier 12 Elm Creek 2:10.1 1 17 Holden Christen 11 Lewiston 2:10.2 1 18 Taylor Martin 12 East Butler 2:10.3 2 19 Alex Heier 11 Kenesaw 2:10.9 1 20 Tayler Kumm 12 Allen 2:11.9 1 21 Austin Kennedy 11 Crawford 2:12.5 1 22 Dylan Benson 12 Sterling 2:12.6 1 23 Tristan Perry 12 McCool Junction 2:13.6 2 24 Spencer Jones 11 Crawford 2:14.6 1

400m Relay FINALS

Class D State Record: 43.59 Twin Loup 2012

Class D Meet Record: 43.59 Twin Loup 2012

All-Class State Record: 41.40 Papillion-La Vista 2013

All-Class Meet Record: 41.40 Papillion-La Vista 2013

========================================================================================== School Final H# Pts ========================================================================================== Section #1 (wind reading +1.4 M/S N) 1 Nebraska Lutheran 45.6 1 Jayson Mackey-Jackson, 11, #209; Kyle Richert, 11, #210; Riley Kraemer, 11, #208; Joao Godoy De Souza, 11, #207 2 Parkview Christian 45.8 1 Matthew Case, 10, #230; Tanner Pinyan, 12, #231; Hiep Tran, 11, #234; Henry Tanksley, 12, #233 3 Heartland Lutheran 46.0 1 Braydon Pokorney, 12, #135; Zachary Staehr, 12, #137; Travis Williams, 9, #138; Jeremiah Reeser, 12, #136 4 Stuart 46.2 1 Grant Pease, 9, #295; Wyatt Paxton, 10, #294; Franklin Fessler, 12, #293; Chance Engel, 10, #292 5 Randolph 46.4 1 Keaton Backhaus, 9, #248; Noah Scott, 10, #251; Bradley Korth, 12, #249; Drew Loberg, 12, #250 6 Kenesaw 47.2 1 Taylor Pulver, 10, #164; Wyatt Hansen, 9, #162; Jacob Weiler, 11, #167; John Schuster, 10, #166 7 Creek Valley 47.9 1 Noah Knapp, 9, #70; Tanner Crass, 10, #68; Samuael Grabowski, 10, #69; Michael Smith, 11, #73 8 Bertrand 48.1 1 Miles Peterson, 10, #325; Cooper Grabenstein, 12, #28; Austin Long, 10, #31; Wyatt Wilken, 11, #34 Section #2 (wind reading +1.5 M/S N) 1 Giltner 44.9 2 Dayne Hinrichs, 10, #131; Rody Lyon, 9, #133; Joshua Hinrichs, 11, #132; Brodi Hansen, 11, #130 2 Falls City Sacred Heart 45.2 2 Christian Harring, 11, #110; Sean Arnold, 11, #107; Emerson Keithley, 12, #112; Keith Joseph Salimo, 12, #113 3 South Loup 45.2 2 Leighton Bubak, 10, #264; Blake Brown, 10, #263; Blake Schwarz, 11, #271; Landon Furne, 11, #268 4 BDS 45.3 2 Thomas Mick, 11, #25; Hunter Krehnke, 12, #23; Brett Holtzen, 12, #22; Garrett Schardt, 11, #26 5 Sandhills/Thedford 45.6 2 Nolan Marten, 11, #255; Cade Pokorny, 12, #257; Jacey Nutter, 12, #256; Colby Collier, 12, #253 6 Mullen 45.8 2 Daniel Young, 12, #206; Lance Moore, 12, #202; Lane Edis, 10, #200; Brode McIntosh, 12, #201 7 Elm Creek 46.4 2 Jaydn Ford, 11, #93; Preston Walker, 10, #98; LeShaun Thornabar, 12, #96; Devon Walker, 11, #97 -- Sterling DQ 2 Joel Rathe, 9, #290; Caleb Dolbow, 10, #286; Austin Buss, 12, #284; Tristan Dirks, 10, #285 ============================================================================================ School Final H# Points ============================================================================================ Finals 1 Giltner 44.9 2 10 2 Falls City Sacred Heart 45.2 2 8 3 South Loup 45.2 2 6 4 BDS 45.3 2 5 5 Sandhills/Thedford 45.6 2 4 6 Nebraska Lutheran 45.6 1 3 7 Mullen 45.8 2 2 8 Parkview Christian 45.8 1 1 9 Heartland Lutheran 46.0 1 10 Stuart 46.2 1 11 Elm Creek 46.4 2 12 Randolph 46.4 1 13 Kenesaw 47.2 1 14 Creek Valley 47.9 1 15 Bertrand 48.1 1 -- Sterling DQ 2 Violation 22

110m Hurdles PRELIMS

Class D State Record: 14.57 Lance Thorell, Loomis 2007

Class D Meet Record: 14.57 Lance Thorell, Loomis 2007

All-Class State Record: 13.8 Mashona Marsh, Omaha Benson 1975

All-Class Meet Record: 13.8 Mashona Marsh, Omaha Benson 1975

========================================================================================== Name Grade School Prelims H# Qual ========================================================================================== Heat #1 (wind reading +0.0 M/S E) 1 Hunter Krehnke 12 BDS 15.19 1 Q 2 Trevor Luzum 12 Exeter-Milligan 16.00 1 q 3 Carson Weidner 12 Humphrey St. Francis 16.39 1 4 Cole Moes 12 Osmond 16.41 1 5 Brandon Friedrichs 11 Lourdes Central Catholic 16.82 1 6 Emilio Gonzalez 12 Lewiston 17.38 1 7 Curtis Kralicek 12 Osmond 17.99 1 8 Gage Haake 10 Sandhills/Thedford 18.06 1 Heat #2 (wind reading -0.3 M/S SE) 1 Lance Moore 12 Mullen 15.53 2 Q 2 Jayson Mackey-Jackson 11 Nebraska Lutheran 15.97 2 q 3 Jason Line 12 Sumner-Eddyville-Miller 16.10 2 q 4 Isaac Wahls 10 Loomis 16.48 2 5 Patrick Tomjack 12 CWC 16.81 2 6 Brayden Effle 11 Elkhorn Valley 16.99 2 7 Christopher Paitz 10 Ansley-Litchfield 17.03 2 -- Colton Munger 10 North Central DQ 2 Heat #3 (wind reading +0.1 M/S E) 1 Payton Stevens 12 High Plains Community 15.58 3 Q 2 Kyle Stevens 12 High Plains Community 15.66 3 q 3 Michael Gibbens 12 Twin Loup 16.14 3 q 4 Lane Bertrand 10 Axtell 16.19 3 5 Keaton Robb 10 Morrill 16.70 3 6 Kort Dye 11 Leyton 17.91 3 7 Austin Long 10 Bertrand 18.08 3 8 Logan Burke 12 Medicine Valley 21.34 3 ================================================================================================= Name Grade School Prelims H# Qual ================================================================================================= Preliminaries 1 Hunter Krehnke 12 BDS 15.19 1 Q 1 Lance Moore 12 Mullen 15.53 2 Q 1 Payton Stevens 12 High Plains Community 15.58 3 Q 2 Kyle Stevens 12 High Plains Community 15.66 3 q 2 Jayson Mackey-Jackson 11 Nebraska Lutheran 15.97 2 q 2 Trevor Luzum 12 Exeter-Milligan 16.00 1 q 3 Jason Line 12 Sumner-Eddyville-Miller 16.10 2 q 3 Michael Gibbens 12 Twin Loup 16.14 3 q 4 Lane Bertrand 10 Axtell 16.19 3 3 Carson Weidner 12 Humphrey St. Francis 16.39 1 4 Cole Moes 12 Osmond 16.41 1 4 Isaac Wahls 10 Loomis 16.48 2 5 Keaton Robb 10 Morrill 16.70 3 5 Patrick Tomjack 12 CWC 16.81 2 5 Brandon Friedrichs 11 Lourdes Central Catholic 16.82 1 6 Brayden Effle 11 Elkhorn Valley 16.99 2 7 Christopher Paitz 10 Ansley-Litchfield 17.03 2 6 Emilio Gonzalez 12 Lewiston 17.38 1 6 Kort Dye 11 Leyton 17.91 3 7 Curtis Kralicek 12 Osmond 17.99 1 8 Gage Haake 10 Sandhills/Thedford 18.06 1 7 Austin Long 10 Bertrand 18.08 3 8 Logan Burke 12 Medicine Valley 21.34 3 -- Colton Munger 10 North Central DQ 2

110m Hurdles FINALS

Class D State Record: 14.57 Lance Thorell, Loomis 2007

Class D Meet Record: 14.57 Lance Thorell, Loomis 2007

All-Class State Record: 13.8 Mashona Marsh, Omaha Benson 1975

All-Class Meet Record: 13.8 Mashona Marsh, Omaha Benson 1975

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Heat #1 1 Lance Moore 12 Mullen 14.9 1 10 2 Hunter Krehnke 12 BDS 15.0 1 8 3 Kyle Stevens 12 High Plains Community 15.3 1 6 4 Michael Gibbens 12 Twin Loup 15.4 1 5 5 Trevor Luzum 12 Exeter-Milligan 15.5 1 4 6 Jason Line 12 Sumner-Eddyville-Miller 15.7 1 3 7 Jayson Mackey-Jackson 11 Nebraska Lutheran 15.8 1 2 8 Payton Stevens 12 High Plains Community 16.3 1 1

100m Dash PRELIMS

Class D State Record: 10.85 Nate Probasco, Scribner-Snyder 2001

Class D Meet Record: 10.85 Nate Probasco, Scribner-Snyder 2001

All-Class State Record: 10.41 Kenzo Cotton, Papillion-La Vista 2013

All-Class Meet Record: 10.41 Kenzo Cotton, Papillion-La Vista 2013

========================================================================================== Name Grade School Prelims H# Qual ========================================================================================== Heat #1 (wind reading +2.2 M/S N) 1 Jeremiah Reeser 12 Heartland Lutheran 11.38 1 Q 2 Zachary Carlson 12 Hyannis 11.51 1 q 3 Riley Racicky 10 Pleasanton 11.54 1 q 4 Ty Hahn 9 Johnson-Brock 11.56 1 q 5 Christian Harring 11 Falls City Sacred Heart 11.59 1 q 6 Emmanuel Encina-Garcia 12 Lourdes Central Catholic 11.66 1 7 Rody Lyon 9 Giltner 11.70 1 8 Max Elliott 10 Elwood 11.80 1 Heat #2 (wind reading +0.0 M/S E) 1 Braiden Gomez 11 Axtell 11.34 2 Q 2 Wyatt Wilken 11 Bertrand 11.61 2 3 Trenton Harbur 10 Stapleton 11.64 2 4 Jonah Micek 12 St. Edward 11.69 2 5 Brodi Hansen 11 Giltner 11.79 2 6 Drew Loberg 12 Randolph 11.80 2 7 Jordan Buhr 10 Sioux County 11.93 2 8 John Schuster 10 Kenesaw 11.99 2 Heat #3 (wind reading -0.1 M/S E) 1 Colby Collier 12 Sandhills/Thedford 11.47 3 Q 2 Bradley Bunner 12 Clarkson/Leigh 11.55 3 q 3 Landon Furne 11 South Loup 11.61 3 4 Franklin Fessler 12 Stuart 11.67 3 5 Joao Godoy De Souza 11 Nebraska Lutheran 11.73 3 6 Connor Croxen 12 CWC 11.77 3 7 Gaige Hegge 12 Wausa 11.84 3 8 Michael Smith 11 Creek Valley 12.28 3 ================================================================================================= Name Grade School Prelims H# Qual ================================================================================================= Preliminaries 1 Braiden Gomez 11 Axtell 11.34 2 Q 1 Jeremiah Reeser 12 Heartland Lutheran 11.38 1 Q 1 Colby Collier 12 Sandhills/Thedford 11.47 3 Q 2 Zachary Carlson 12 Hyannis 11.51 1 q 3 Riley Racicky 10 Pleasanton 11.54 1 q 2 Bradley Bunner 12 Clarkson/Leigh 11.55 3 q 4 Ty Hahn 9 Johnson-Brock 11.56 1 q 5 Christian Harring 11 Falls City Sacred Heart 11.59 1 q 2 Wyatt Wilken 11 Bertrand 11.61 2 3 Landon Furne 11 South Loup 11.61 3 3 Trenton Harbur 10 Stapleton 11.64 2 6 Emmanuel Encina-Garcia 12 Lourdes Central Catholic 11.66 1 4 Franklin Fessler 12 Stuart 11.67 3 4 Jonah Micek 12 St. Edward 11.69 2 7 Rody Lyon 9 Giltner 11.70 1 5 Joao Godoy De Souza 11 Nebraska Lutheran 11.73 3 6 Connor Croxen 12 CWC 11.77 3 5 Brodi Hansen 11 Giltner 11.79 2 6 Drew Loberg 12 Randolph 11.80 2 8 Max Elliott 10 Elwood 11.80 1 7 Gaige Hegge 12 Wausa 11.84 3 7 Jordan Buhr 10 Sioux County 11.93 2 8 John Schuster 10 Kenesaw 11.99 2 8 Michael Smith 11 Creek Valley 12.28 3

100m Dash FINALS

Class D State Record: 10.85 Nate Probasco, Scribner-Snyder 2001

Class D Meet Record: 10.85 Nate Probasco, Scribner-Snyder 2001

All-Class State Record: 10.41 Kenzo Cotton, Papillion-La Vista 2013

All-Class Meet Record: 10.41 Kenzo Cotton, Papillion-La Vista 2013

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Heat #1 1 Braiden Gomez 11 Axtell 10.9 1 10 2 Bradley Bunner 12 Clarkson/Leigh 10.9 1 8 3 Zachary Carlson 12 Hyannis 11.1 1 6 4 Jeremiah Reeser 12 Heartland Lutheran 11.1 1 5 5 Riley Racicky 10 Pleasanton 11.2 1 4 6 Ty Hahn 9 Johnson-Brock 11.2 1 3 7 Christian Harring 11 Falls City Sacred Heart 11.3 1 2 8 Colby Collier 12 Sandhills/Thedford 12.6 1 1

400m Dash PRELIMS

Class D State Record: 48.89 Parker Anderson, Cross County 2013

Class D Meet Record: 48.89 Parker Anderson, Cross County 2013

All-Class State Record: 46.98 Lukas Hulett, Bellevue East 2006

All-Class Meet Record: 47.05 Cody Rush, Northwest 2012

========================================================================================== Name Grade School Prelims H# Qual ========================================================================================== Heat #1 (wind reading +0.6 M/S E) 1 Brentyn Wetovick 10 Fullerton 50.59 1 Q 2 Trenton Harbur 10 Stapleton 52.73 1 q 3 Nolan Marten 11 Sandhills/Thedford 53.55 1 4 Brody Forman 12 McCool Junction 53.76 1 5 Brett Simmons 12 Osmond 53.80 1 6 Jonah Micek 12 St. Edward 53.96 1 7 Braiden Billington 11 Wilcox-Hildreth 54.22 1 8 Grady Semin 10 St. Mary's 55.90 1 Heat #2 (wind reading +0.5 M/S NW) 1 Zachary Carlson 12 Hyannis 51.90 2 Q 2 Micah Swedberg 10 Wallace 52.64 2 q 3 Emerson Keithley 12 Falls City Sacred Heart 53.29 2 4 Chase Newcomb 11 Medicine Valley 53.52 2 5 Holden Christen 11 Lewiston 53.70 2 6 Jarett Bertrand 11 Axtell 54.22 2 7 Colby Coons 9 Twin Loup 57.14 2 -- Cameron Geary 10 Crawford DQ 2 Heat #3 (wind reading -0.2 M/S SE) 1 Tristan Dirks 10 Sterling 52.07 3 Q 2 Kyle Dickinson 11 Friend 52.20 3 q 3 Wyatt Paxton 10 Stuart 52.23 3 q 4 Bradley Bunner 12 Clarkson/Leigh 53.08 3 q 5 Tucker Hecht 12 Elkhorn Valley 55.08 3 6 Marshall Gibbens 12 Twin Loup 55.11 3 7 Conner Pinney 12 Osceola 55.39 3 8 Osvaldo Cano 10 Garden County 56.13 3 ================================================================================================= Name Grade School Prelims H# Qual ================================================================================================= Preliminaries 1 Brentyn Wetovick 10 Fullerton 50.59 1 Q 1 Zachary Carlson 12 Hyannis 51.90 2 Q 1 Tristan Dirks 10 Sterling 52.07 3 Q 2 Kyle Dickinson 11 Friend 52.20 3 q 3 Wyatt Paxton 10 Stuart 52.23 3 q 2 Micah Swedberg 10 Wallace 52.64 2 q 2 Trenton Harbur 10 Stapleton 52.73 1 q 4 Bradley Bunner 12 Clarkson/Leigh 53.08 3 q 3 Emerson Keithley 12 Falls City Sacred Heart 53.29 2 4 Chase Newcomb 11 Medicine Valley 53.52 2 3 Nolan Marten 11 Sandhills/Thedford 53.55 1 5 Holden Christen 11 Lewiston 53.70 2 4 Brody Forman 12 McCool Junction 53.76 1 5 Brett Simmons 12 Osmond 53.80 1 6 Jonah Micek 12 St. Edward 53.96 1 6 Jarett Bertrand 11 Axtell 54.22 2 7 Braiden Billington 11 Wilcox-Hildreth 54.22 1 5 Tucker Hecht 12 Elkhorn Valley 55.08 3 6 Marshall Gibbens 12 Twin Loup 55.11 3 7 Conner Pinney 12 Osceola 55.39 3 8 Grady Semin 10 St. Mary's 55.90 1 8 Osvaldo Cano 10 Garden County 56.13 3 7 Colby Coons 9 Twin Loup 57.14 2 -- Cameron Geary 10 Crawford DQ 2

400m Dash FINALS

Class D State Record: 48.89 Parker Anderson, Cross County 2013

Class D Meet Record: 48.89 Parker Anderson, Cross County 2013

All-Class State Record: 46.98 Lukas Hulett, Bellevue East 2006

All-Class Meet Record: 47.05 Cody Rush, Northwest 2012

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Heat #1 1 Brentyn Wetovick 10 Fullerton 49.5 1 10 2 Zachary Carlson 12 Hyannis 50.1 1 8 3 Tristan Dirks 10 Sterling 50.8 1 6 4 Micah Swedberg 10 Wallace 51.0 1 5 5 Kyle Dickinson 11 Friend 51.1 1 4 6 Trenton Harbur 10 Stapleton 51.3 1 3 7 Bradley Bunner 12 Clarkson/Leigh 51.8 1 2 8 Wyatt Paxton 10 Stuart 52.8 1 1

1600m Run FINALS

Class D State Record: 4:23.75 Juha Joutsenlahti, Orleans 1983

Class D Meet Record: 4:23.75 Juha Joutsenlahti, Orleans 1983

All-Class State Record: 4:09.84 Milo Greder, Omaha Westside 2017

All-Class Meet Record: 4:09.84 Milo Greder, Omaha Westside 2017

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Section #1 (wind reading +1.1 M/S NW) 1 Brentyn Wetovick 10 Fullerton 4:38.0 1 10 2 Blake Ahlers 11 Boyd County 4:40.8 1 8 3 Seth Harms 12 Sterling 4:42.5 1 6 4 Luke Christen 11 Mullen 4:43.7 1 5 5 Austin Kennedy 11 Crawford 4:45.9 1 4 6 Tayler Kumm 12 Allen 4:46.3 1 3 7 Rylan Cheney 9 Cody-Kilgore 4:46.4 1 2 8 Braden Kobza 10 Pawnee City 4:49.2 1 1 9 Austin Johnson 12 Ansley-Litchfield 4:53.2 1 10 Noah May 11 Weeping Water 4:53.8 1 11 Logan Russell 10 High Plains Community 4:54.1 1 12 Bennett Perlinger 10 Paxton 4:54.5 1 13 Tristan Perry 12 McCool Junction 4:56.3 1 14 Trace Ockinga 11 Blue Hill 4:56.3 1 15 Cash Yearous 11 Wauneta-Palisade 4:59.1 1 16 Jesus Sauceda 9 Shelton 4:59.8 1 17 Kaleb Kindler 11 Alma 5:01.1 1 18 Conner Cogswell 12 McCool Junction 5:01.4 1 19 Noah Jurjens 9 Brady 5:01.5 1 20 Austin Miller 12 Elkhorn Valley 5:03.3 1 21 Cooper Reichman 10 Creek Valley 5:06.0 1 22 Cristian Hofpar 10 East Butler 5:06.4 1 23 Adrian Gerken 12 Eustis-Farnam 5:06.7 1 24 Josh Quinn 11 Mead 5:11.3 1

300m Hurdles PRELIMS

Class D State Record: 38.48 Anthony Harms, Filley 1998

Class D Meet Record: 38.48 Anthony Harms, Filley 1998

All-Class State Record: 37.29 Aaron Brandt, Bishop Neumann 2006

All-Class Meet Record: 37.29 Aaron Brandt, Bishop Neumann 2006

========================================================================================== Name Grade School Prelims H# Qual ========================================================================================== Heat #1 (wind reading +0.1 M/S W) 1 Trystan Brandt 12 Exeter-Milligan 42.08 1 Q 2 Trevor Luzum 12 Exeter-Milligan 42.58 1 q 3 Brayden Effle 11 Elkhorn Valley 44.62 1 4 Keaton Robb 10 Morrill 45.00 1 5 Matthew Case 10 Parkview Christian 45.33 1 6 Chase Matson 9 Hitchcock County 46.06 1 7 Cameron Geary 10 Crawford 46.75 1 8 Jayson Mackey-Jackson 11 Nebraska Lutheran 55.80 1 Heat #2 (wind reading -0.3 M/S E) 1 Lance Moore 12 Mullen 41.93 2 Q 2 Michael Gibbens 12 Twin Loup 43.46 2 q 3

300m Hurdles FINALS

Class D State Record: 38.48 Anthony Harms, Filley 1998

Class D Meet Record: 38.48 Anthony Harms, Filley 1998

All-Class State Record: 37.29 Aaron Brandt, Bishop Neumann 2006

All-Class Meet Record: 37.29 Aaron Brandt, Bishop Neumann 2006

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Heat #1 (wind reading -0.2 M/S SE) 1 Lance Moore 12 Mullen 40.9 1 10 2 Trevor Luzum 12 Exeter-Milligan 41.3 1 8 3 Trystan Brandt 12 Exeter-Milligan 42.0 1 6 4 Curtis Kralicek 12 Osmond 42.4 1 5 5 Jason Line 12 Sumner-Eddyville-Miller 42.4 1 4 6 Kyle Stevens 12 High Plains Community 43.0 1 3 7 Michael Gibbens 12 Twin Loup 43.0 1 2 8 Lane Bertrand 10 Axtell 43.6 1 1

200m Dash PRELIMS

Class D State Record: 22.20 Nate Probasco, Scribner-Snyder 2001

Class D Meet Record: 22.20 Nate Probasco, Scribner-Snyder 2001

All-Class State Record: 21.31 Kenzo Cotton, Papillion-La Vista 2012

All-Class Meet Record: 21.31 Kenzo Cotton, Papillion-LaVista 2012

========================================================================================== Name Grade School Prelims H# Qual ========================================================================================== Heat #1 (wind reading +0.7 M/S E) 1 Zachary Carlson 12 Hyannis 23.07 1 Q 2 Aaron Schramm 10 Fullerton 23.49 1 q 3 Levi Asp 12 Loomis 24.16 1 4 Sean Arnold 11 Falls City Sacred Heart 24.27 1 5 Trenton Harbur 10 Stapleton 24.46 1 6 Jeremiah Reeser 12 Heartland Lutheran 24.50 1 7 Riley Racicky 10 Pleasanton 24.59 1 8 Brody Forman 12 McCool Junction 24.89 1 Heat #2 (wind reading +0.6 M/S NE) 1 Landon Furne 11 South Loup 23.83 2 Q 2 Tristan Dirks 10 Sterling 23.98 2 q 3 Franklin Fessler 12 Stuart 24.04 2 4 Wyatt Wilken 11 Bertrand 24.46 2 5 Ty Hahn 9 Johnson-Brock 24.47 2 6 Jordan Buhr 10 Sioux County 25.40 2 7 William Bullard 11 Winside 25.52 2 8 Colby Collier 12 Sandhills/Thedford 31.64 2 Heat #3 (wind reading -0.3 M/S E) 1 Braiden Gomez 11 Axtell 23.20 3 Q 2 Henry Tanksley 12 Parkview Christian 23.43 3 q 3 Wyatt Paxton 10 Stuart 23.85 3 q 4 Garrett Schardt 11 BDS 23.97 3 q 5 Drew Loberg 12 Randolph 24.01 3 6 Joao Godoy De Souza 11 Nebraska Lutheran 24.03 3 7 Wyatt Standiford 11 Hitchcock County 25.66 3 8 Michael Smith 11 Creek Valley 26.29 3 ================================================================================================= Name Grade School Prelims H# Qual ================================================================================================= Preliminaries 1 Zachary Carlson 12 Hyannis 23.07 1 Q 1 Braiden Gomez 11 Axtell 23.20 3 Q 2 Henry Tanksley 12 Parkview Christian 23.43 3 q 2 Aaron Schramm 10 Fullerton 23.49 1 q 1 Landon Furne 11 South Loup 23.83 2 Q 3 Wyatt Paxton 10 Stuart 23.85 3 q 4 Garrett Schardt 11 BDS 23.97 3 q 2 Tristan Dirks 10 Sterling 23.98 2 q 5 Drew Loberg 12 Randolph 24.01 3 6 Joao Godoy De Souza 11 Nebraska Lutheran 24.03 3 3 Franklin Fessler 12 Stuart 24.04 2 3 Levi Asp 12 Loomis 24.16 1 4 Sean Arnold 11 Falls City Sacred Heart 24.27 1 5 Trenton Harbur 10 Stapleton 24.46 1 4 Wyatt Wilken 11 Bertrand 24.46 2 5 Ty Hahn 9 Johnson-Brock 24.47 2 6 Jeremiah Reeser 12 Heartland Lutheran 24.50 1 7 Riley Racicky 10 Pleasanton 24.59 1 8 Brody Forman 12 McCool Junction 24.89 1 6 Jordan Buhr 10 Sioux County 25.40 2 7 William Bullard 11 Winside 25.52 2 7 Wyatt Standiford 11 Hitchcock County 25.66 3 8 Michael Smith 11 Creek Valley 26.29 3 8 Colby Collier 12 Sandhills/Thedford 31.64 2 CLASS D BOYS 200M DASH FINAL -- START LIST (Saturday at 3:25 PM) ============================================================================================ Lane Name Grade School Prelim Result Bib# H# ============================================================================================ 1 Garrett Schardt 11 BDS 4th/23.97 26 1 2 Landon Furne 11 South Loup 1st/23.83 268 1 3 Henry Tanksley 12 Parkview Christian 2nd/23.43 233 1 4 Zachary Carlson 12 Hyannis 1st/23.07 157 1 5 Braiden Gomez 11 Axtell 1st/23.20 16 1 6 Aaron Schramm 10 Fullerton 2nd/23.49 122 1 7 Wyatt Paxton 10 Stuart 3rd/23.85 294 1 8 Tristan Dirks 10 Sterling 2nd/23.98 285 1

200m Dash FINALS

Class D State Record: 22.20 Nate Probasco, Scribner-Snyder 2001

Class D Meet Record: 22.20 Nate Probasco, Scribner-Snyder 2001

All-Class State Record: 21.31 Kenzo Cotton, Papillion-La Vista 2012

All-Class Meet Record: 21.31 Kenzo Cotton, Papillion-LaVista 2012

========================================================================================== Name Grade School Final H# Pts ========================================================================================== Heat #1 (wind reading +0.6 M/S NW) 1 Zachary Carlson 12 Hyannis 22.5 1 10 2 Braiden Gomez 11 Axtell 22.5 1 8 3 Henry Tanksley 12 Parkview Christian 22.5 1 6 4 Wyatt Paxton 10 Stuart 22.8 1 5 5 Aaron Schramm 10 Fullerton 22.9 1 4 6 Tristan Dirks 10 Sterling 23.0 1 3 7 Landon Furne 11 South Loup 23.3 1 2 8 Garrett Schardt 11 BDS 23.5 1 1

1600m Relay FINALS

Class D State Record: 3:26.85 Eustis-Farnam 2004

Class D Meet Record: 3:26.85 Eustis-Farnam 2004

All-Class State Record: 3:16.48 Millard West 2013

All-Class Meet Record: 3:16.48 Millard West 2013

========================================================================================== School Final H# Pts ========================================================================================== Section #1 1 Twin Loup 3:37.8 1 Marshall Gibbens, 12, #300; Colby Coons, 9, #298; Ethan Allen, 12, #297; Alex Horky, 11, #302 2 Clarkson/Leigh 3:38.4 1 Hector Mendoza, 11, #56; Dillan Knapp, 9, #55; Anthony Bruhn, 11, #53; Bradley Bunner, 12, #54 3 Osmond 3:38.6 1 Curtis Kralicek, 12, #225; Brock Johnson, 12, #224; Anthony Heiman, 10, #223; Brett Simmons, 12, #227 4 Parkview Christian 3:40.4 1 Matthew Case, 10, #230; Tanner Pinyan, 12, #231; Tucker Pinyan, 11, #232; Henry Tanksley, 12, #233 5 Arapahoe 3:41.4 1 Mykyta Sadok, 10, #12; Yordi Gutierrez, 10, #10; Noah Koller, 11, #11; Gentry Anderson, 10, #9 6 Wallace 3:45.4 1 Tyler Daniels, 12, #304; Jared Sullivan, 11, #306; Robbie Nelson, 12, #305; Micah Swedberg, 10, #307 7 Crawford 3:46.0 1 Andrew Wendland, 10, #67; Blaine Flack, 11, #61; Cameron Geary, 10, #62; Spencer Jones, 11, #63 Section #2 1 South Loup 3:32.6 2 Blake Schwarz, 11, #271; Kalen Dockweiler, 10, #267; Blake Brown, 10, #263; Landon Furne, 11, #268 2 Axtell 3:33.8 2 Braiden Gomez, 11, #16; Jarett Bertrand, 11, #13; Tyler Danburg, 9, #15; Lane Bertrand, 10, #14 3 Mullen 3:33.9 2 Justin Wiens, 10, #205; Lance Moore, 12, #202; Lane Edis, 10, #200; Brode McIntosh, 12, #201 4 BDS 3:34.3 2 Karson Dickson, 11, #21; Brett Holtzen, 12, #22; Garrett Schardt, 11, #26; Hunter Krehnke, 12, #23 5 Sterling 3:36.8 2 Austin Buss, 12, #284; Cameron VanGroningen, 10, #322; Caleb Dolbow, 10, #286; Tristan Dirks, 10, #285 6 Falls City Sacred Heart 3:38.6 2 Keith Joseph Salimo, 12, #113; Sean Arnold, 11, #107; Jamie Stice, 9, #114; Emerson Keithley, 12, #112 7 Fullerton 3:40.2 2 John Wetovick, 9, #124; James Lesiak, 10, #120; Riggs Patton, 11, #121; Brentyn Wetovick, 10, #123 8 CWC 3:40.5 2 Derek Mahony, 11, #78; Nicholas Haburchak, 12, #75; Daniel Libolt, 11, #77; Connor Croxen, 12, #74 ============================================================================================