Panhandle Police Activity April 27th – May 2nd

Box Butte Co:

-Steven R. Anderson, Class 3A Felony, Strangulation, Class 1 Misdemeanor, Assault 3rd degree

-Jacques Colyn, Class W Misdemeanor, DUI

-Collette Murray, Class 2 Misdemeanor, Theft- rcv stolen prop $0-500

-Maisie Petering, Class 2 Misdemeanor, No proof of insurance, Class 3 Misdemeanor, Unlawful/fiction display of plate/renew tab

-McKenzie A Pfeiffer, Class 3 Misdemeanor, Criminal mischief $0-500

-Nicholas Flores, Class 2 Misdemeanor, No proof of insurance

-Justin Guerra, Class 3A Felony, Domestic assault 3rd degree of pregnant woman

Scotts Bluff Co:

Dawes Co:

-Stephen Meseth, Felony, Fugitive from justice