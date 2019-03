Panhandle Conference All Conference Awards-2018-19

Panhandle Conference

Winter Sports Awards

Girls Basketball

First Team

Kodie Rempp, Sioux County So.

Kelsey Tighe, Crawford Sr.

Libbie Schaefer, Morrill So.

Lauren Gasseling, Hemingford Sr

Maddie Peterson, Edgemont Sr.

Second Team

Andrea Lashley, Morrill Sr.

Karlee Juhnke, Sioux County So.

Morgan Jones, Crawford So.

Abby Tidball, Edgemont Sr.

Jessica Badje, Hay Springs Sr.

Honorable Mention

Natalie Barry, Crawford Fr.

Morgan Peterson, Edgemont Fr.

Lizzy Tidball, Edgemont Jr.

Makenzy Chancellor, Hemingford Jr.

Joce Varve,l Hay Springs So.

Morgan Edmund, Sioux County Sr.

Jenna Ostenson, Edgemont Jr.

Peyton Gibson, Morrill Sr.

Bailey Oetken, Sioux County Sr.

Boys Basketball

First Team

Casey Lashley, Hemingford Sr.

Tanner Whetham, Morrill Jr.

Caleb Simons, Edgemont So.

Tommy Watson, Sioux County Jr.

Will Ackerman, Crawford Jr.

Second Team

Luke Cullan, Hemingford Sr.

Trent Reed, Hay Springs Sr.

Blake Lofink, Morrill Jr.

Kaleb Darrow, Edgemont Sr.

Brian Turek, Hemingford So.

Honorable Mention

Tristan Hunte,r Sioux County Jr.

Aaron Farritor, Hemingford Jr.

London Gillam, Crawford Jr.

Ryan Simons, Edgemont Sr.

Dalton Reutter, Edgemont Sr.

Grant Darrow, Edgemont So.

Brodey Planansky, Hay Spings So.

Payton Prado, Hay Springs Fr.

Jerry Tarren, Morrill Sr.

Keaton Robb, Morrill Sr.

Alex Plog, Hemingford Jr.

Michael Comstock, Sioux County

Wrestling

106 Tayson Ernesti -Hemingford

113 Nathan Murrillo – Morrill…..Austin Anderson – Hay Springs

120 Tyler Nagel – Morrill

126 Justin Davis -Hemingford…..Cade Grill – Edgemont

132 Carter Buchheit -Hemingford…..Dennis Vogel – Crawford

138 Brennen Hanes -Edgemont…..Luke Honstein -Hemingford

145 Isaiah Bryner -Hemingford…..Kolby Welling- Crawford

152 Austin Garcia – Morrill-Co MVP….Chance Grill – Edgemont- Co MVP

Austin is a State Champion in Nebraska…Chance is a 3rd Place

finisher in South Dakota.

160 Allen McCumbers -Sioux County…..Rope Anders – Crawford

170 Alex Neefe – Hemingford

182 Bryce Running Hawk -Hay Springs…..Emma Gomez -Hemingford

195 Jake Sellman -Hemingford

220 Cade Payne -Hemingford

285 Boston Goodsell -Hemingford