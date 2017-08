Panhandle Booking Activity, August 17th – August 24th

Box Butte Co:

-Lukas Camacho, Class 3 Misdemeanor, Breathe/inhale/drink certain compounds

-Clyde Derry, Class 1 Misdemeanor, Assault-cause bodily injury to person

-William Monroe, Class 1 Misdemeanor, Violate protection order, Class 3 Misdemeanor, Criminal mischief $0-500

Dawes Co:

-Larry Calhoun, Infraction, Speeding, Class 3 Misdemeanor, Nonresident fail to register within 30 days

-Daniel Skavdahl, Infraction, Negligent driving

-Jesse Barber, Class 2 Felony, Sexual assault 1st degree

-Jerik Victory, Infraction, Possess marijuana 1 0z or less, Possess/consume open alcohol container

-Jewellia Thomason, Class 2 Misdemeanor, Issue no account check less than $500