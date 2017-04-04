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Panhandle Booking Activity, April 4th

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Scottsbluff Co:

TYLER WRIGHT, POSS OF CONTROLLED SUB-HASH OIL, MARIJUANA POSS. LESS THAN AN OZ, POSS DRUG PARA,TRAFFIC OFFENSES

TYLER WRIGHT, POSS OF CONTROLLED SUB-HASH OIL, MARIJUANA POSS. LESS THAN AN OZ, POSS DRUG PARA,TRAFFIC OFFENSES

SHAWN JOHNSON, DUI, RESFUSAL TO SUBMIT CHEM TEST

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TRAVIS JOHNSON, DUI WARRANT, OBSTRUCTING POLICE, RESISTING OFFICER

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salena-lame

SALENA LAME, DUI, DUS 4TH, THEFT BY UNLAWFUL , TAKING,REFUSAL TO SUBMITCHEM TEST

OMAR GARCIA, ASSAULT CAUSING BODILY INJURY, DESTRUCTION OF PROPERTY $0-$500

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SANTOS GUTIERREZ , POSS OF CONTROLLED SUB

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DOMINIC RABAGO, MARIJUANA POSS., FTA/WARRANT

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KEITH BECKWITH, FELON IN POSS OF DANG. WEAPON, TRAFFIC OFFENSES-NO OPERATORS LICENSE

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CHRISTIAN ROSS, POSS OF CONTROLLED SUB-METH

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