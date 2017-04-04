Panhandle Booking Activity, April 4th April 4, 2017 by Post Staff Leave a Comment Scottsbluff Co: TYLER WRIGHT, POSS OF CONTROLLED SUB-HASH OIL, MARIJUANA POSS. LESS THAN AN OZ, POSS DRUG PARA,TRAFFIC OFFENSES SHAWN JOHNSON, DUI, RESFUSAL TO SUBMIT CHEM TEST TRAVIS JOHNSON, DUI WARRANT, OBSTRUCTING POLICE, RESISTING OFFICER SALENA LAME, DUI, DUS 4TH, THEFT BY UNLAWFUL , TAKING,REFUSAL TO SUBMITCHEM TEST OMAR GARCIA, ASSAULT CAUSING BODILY INJURY, DESTRUCTION OF PROPERTY $0-$500 SANTOS GUTIERREZ , POSS OF CONTROLLED SUB DOMINIC RABAGO, MARIJUANA POSS., FTA/WARRANT KEITH BECKWITH, FELON IN POSS OF DANG. WEAPON, TRAFFIC OFFENSES-NO OPERATORS LICENSE CHRISTIAN ROSS, POSS OF CONTROLLED SUB-METH